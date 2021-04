ŠTO SE DOGODILO SPOMENIKU DOMOVINI? Ploče već oštećene, a samo montaža koštala 1,59 milijuna kn; Evo tko će platiti popravak

Pitali smo Grad tko će snositi eventualne troškove popravka oštećenja na pločama Spomenika domovini

Zagrepčani su Spomenik domovini platili 34,7 milijuna kuna, a to “velebno zdanje” sastoji se od tri soliterno postavljena znaka – Zida boli, Portala paviljona i Oltara-menze te je rađen od dvije vrste kamena. Jedan dio izgrađen je od posebnih staklenih cigli brušenih u češkoj majstorskoj radionici.

Spomenik, smješten nedaleko spomenika Franji Tuđmanu, ima lightshow, fontanu, stroj za maglu, a izgleda i oštećene ploče.

Dvije gornje ploče konstrukcije spomenika ne izgledaju onako kako su izgledale kada su tek postavljene, što se može vidjeti i iz fotografija nastalih u studenom prošle godine. O najnovijem izgledu nadstrešnice spomenika prvo je rečeno u “Strah od slobode”, emisije na Radio Studentu.

Postavlja se pitanje što se dogodilo i je li možda za novi izgled ploča kriv potres ili su pak krivo pričvršćene.

Što se dogodilo pločama?

Arhitekt Nenad Fabijanić dizajnirao je spomenik, a gradile su ga firme Tigra i Vodotehnika. I prije ovoga, tvrtka Vodotehnika je radila fontane po metropoli, točnije one par stotina metara niže od Spomenika domovini. Vlasnik tvrtke Tigra je Milan Penava, kum pokojnog Milana Bandića.

U projektnom timu Spomenika domovini su arhitekti Željko i Davorin Pavlović te Studio Kušan. U razgovoru s jednim statičarom kojem smo pokazali fotografije ploča, upućeni smo na projektante konstrukcije spomenika jer bi oni trebali znati koji su materijali i tehnologija upotrebljeni. Do objave ovog članka nismo dobili odgovor.

Drugi stručni sugovornik s kojim smo razgovarali kaže da nitko ovako “odokativno” i preko fotografije ne može točno reći zašto ploče sada stoje tako kako stoje, ali da pretpostavlja da je posrijedi krivo pričvršćivanje ploča. “Mislim da se to moglo dogoditi jer su dijelovi konstrukcije rađeni u inozemstvu jer ovdje to nitko nije mogao napraviti, ali se u Hrvatskoj to slagalo”, navodi stručni sugovornik.

Moguće je i da je dio konstrukcije popustio uslijed potresa, ističe stručnjak. “U pitanju može biti nekoliko stvari, oni koji nisu radili na tom projektu ne mogu sa sigurnošću reći što, ali možemo spekulirati”, dodaje.

Prema troškovniku, montiranje ploča spomenika koštalo je preko milijun i pol kuna, točnije 1.590.500 kuna.

Iz Grada kažu da građani neće platiti popravak ploča

Zanimalo nas je jesu li nadležni upoznati sa stanjem ploča na Spomeniku domovini pa smo upit o odgovornosti i cijeni potencijalne “sanacije” poslali u Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Prema onome što smo saznali od pročelnika Ureda, Dinka Bilića, građani neće morati platiti popravak nego izvođač jer je rok garancije u tijeku.

“S obzirom na to da vizualnim pregledom od strane stručnih osoba nisu uočena konstruktivna oštećenja, navedena radna reška obloge ispunjava svoju svrhu i namjenu te će se pomak u najkraćem mogućem roku dovesti u prvobitno stanje.

Napominjemo i to da je u tijeku rok garancije, tako da sav trošak popravka snosi izvođač. Mrlja nastala od mogućeg prelijevanje vode kod jačih padalina u kratkom vremenskom periodu, u kombinaciji s naletima vjetra i usporenog otjecanja, bit će očišćena u sklopu redovnog godišnjeg održavanja, a sve po okončanju postupka javne nabave za usluge održavanja spomeničkog kompleksa na godišnjoj razini”, stoji u odgovoru pročelnika Bilića.

