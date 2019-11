ŠTO SE DOGAĐALO NA IMANJU SAMOPROZVANOG KIROPRAKTIČARA? Pronađena četiri psa, vreća s kožama i mrtva ovca

Inspekcija je pretragom imanja samoprozvanog kiropraktičara Ante Pavlovića pronašla mrtvu ovcu bez čipa i 10 vreća s kožama

Ujutro u utorak inspekcija je počela s detaljnom pretragom imanja Ante Pavlovića u Donjem Dragonožcu kod Zagreba te je navodno u štali samoprozvanog kiropraktičara pronašla jednu mrtvu ovcu bez čipa i 10 vreća s kožama nepoznatog porijekla, javlja Jutarnji list.

Također je pronađeno pet, šest rasutih koža za koje se pretpostavlja da potječu od ovaca ili koza. Pretraga će se protegnuti na nekoliko dana sve dok se temeljito ne pregleda površina cijelog imanja te grumeni zemlje koji su pomiješani sa životinjskim izmetom.

SAMOPROZVANI DOKTOR ANTE PAVLOVIĆ IDE U PRITVOR, SUSJEDI KAŽU: ‘Strepili smo, ali sad smo mirni. No, postoji jedan problem…’

UHIĆEN SAMOPROZVANI DR. PAVLOVIĆ: Nemoćnog čovjeka držao kao roba i iživljavao se nad njim, terorizirao je cijelo mjesto

Stavio muškarca u ropski odnos?

Za Pavlovićeva četiri nečipirana psa pobrinut će se Dumovec a lešine će zbrinuti Agroproteinka, koja je nadležna za zbrinjavanje uginulih životinja.

Podsjetimo, policija sumnja kako je unazad više od tri tjedna do 30. listopada 2019. stavio u ropski odnos oštećenog 60-godišnjeg Ivana Župana. To je navodno činio tako što je svakodnevno dolazio do njegovog trošnog objekta u kojem skromno živi i prijetio mu da će snositi posljedice ako neće ispunjavati njegove zahtjeve, a što je oštećeni bespogovorno i u strahu i činio. Također se sumnja da se da se Pavlović fizički i psihički obrušavao na Župana.