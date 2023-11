"Hrvatska je danas zdravija nego ikad. Nitko ne pije gazirana pića. Ljudi u strahu od trovanja piju samo vodu. Police su u trgovinama prazne, neki povlače što im je preporučio inspektorat, drugi što oni misle da treba. Ministar zdravstva na javnoj je televiziji večeras prvi put rekao i što bi mogao biti uzrok: premda ne znamo je li to službena informacija i odakle mu, ali kaže: moguće je da dolazi prilikom procesa čišćenja do nekakvih nedovoljno definiranih elemenata koji onda posljedično mogu izazvati ovako zbivanje. Što god to značilo“, komentirala je u današnjem Direktu Mojimira Pastrorčić.

Gazirana afera trese Hrvatsku, a danas se bježi od svih gaziranih pića. Neki misle da se radi o terorizmu, ili tako nečem.

Trgovački lanci reagirali su na drugačiji način – jedni su povukli s polica samo ono točno što je inspektorat odredio, a drugi su povukli sve od istog proizvođača i to je stvorilo novu konfuziju.

Bijes ide u dva smjera – jedan prema državi, drugi prema Coca-Coli.

Filmski scenarij

Inače, sve što jedemo i pijemo se kontrolira, barem bi tako u načelu trebalo biti.

"U ovoj situaciji da se dogodi malo bočice od jedne punionice, pa od druge, pa u jednom, trećem četvrtom gradu, meni to nema apsolutno nikakve logike“, rekao je predsjednik ceha vlasnika restorana Marin Medak.

"Prije svega meni to smrdi na neki filmski scenarij nekog psihopata koji se zafrkava s ljudskim životima i karijerama i kompanijama i novcima države“, kaže.

Cijeli svijet je danas pisao o trovanja u Hrvatskoj. Nigdje u Europi trenutno nema ovakvih slučajeva, osim u Hrvatskoj.