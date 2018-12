ŠTO SE DOGAĐA S ‘POSLOM STOLJEĆA’: Jedan je detalj svima promaknuo, ako stvari stoje ovako Krstičević je u velikim problemima

Ministar Krstičević je tvrdio kako ima podršku proizvođača Lockheed Martina za ovaj posao, no čini se kako stvari ne stoje baš tako. Donosimo transkript emisije Otvoreno od 27. ožujka u kojem ministar obrane eksplicitno kaže kako ima izvješće Lockheed Martina kojim oni podržavaju prodaju izraelskih aviona Hrvatskoj

Nakon što su se u svjetskim medijima pojavile informacije da je stopiran posao prodaje izraelskih F-16 borbenih aviona Hrvatskoj, ministar obrane Damir Krstičević i predsjednik Vlade Andrej Plenković inzistiraju kako nemaju nikakve službene informacije. Izraelski mediji pišu kako prodaju blokira američki ministar obrane James Mattis.

Da se nešto neobično zaista i događa potvrđuje i priopćenje američkog veleposlanstva u Zagrebu, iz kojeg nismo saznali puno, ali jesmo da problema ima.

Traži se ‘prihvatljiva opcija’

“Tijekom pregovora bili smo dosljedni i jasni vezano za tehničke uvjete pod kojima bismo pristali na sklapanje ugovora. U ovim trenucima aktivno surađujemo s Izraelom i Hrvatskom kako bismo dogovorili prihvatljivu opciju koja ispunjava hrvatske potrebe unutar zadanog vremenskog razdoblja”, stoji u priopćenju. MORH poručuje kako se Izrael obvezao da će dobiti odobrenje SAD-a za ovaj posao i kako je to isključivo njihova odgovornosti.

Amerikanci moraju odobriti prodaju ovih aviona, s obzirom da su ih oni proizveli, a navodno nisu zadovoljni činjenicom da Izrael pokušava zaraditi na račun SAD-a. Prema izvorima iz Vlade, na koje se poziva Jutarnji list, u ovu je priču umiješan i proizvođač aviona Lockheed Martin koji traži da se u avione koje Izrael prodaje ugrađuje njihova oprema.

Mnogi su i ranije problematizirali taj detalj, no ministar Krstičević je tvrdio kako imamo podršku. Tako je gostujući u otvorenom 28. ožujka ove godine eksplicitno ustvrdio kako on posjeduje izvješće Lockheed Martina kojim daju potporu za ovaj posao. Premda je gostujući u istoj emisiji načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske general Mirko Šundov kazao kako je to izvješće tek u pripremi, Krstičević je inzistirao da ga već imamo te je čak pozvao SDP-ovog Franka Vidovića da ga dođe pogledati.

‘Imamo to izvješće, možete doći i ja ću vam ga pokazati’

O svemu je Vidović jutros govorio za Net.hr, a mi vam u nastavku donosimo transkript HRT-ove emisije Otvoreno od 28. ožujka u kojem Krstičević tvrdi kako ima izvješće Lockheed Martina. U ovom trenutku nije jasno je li američki proizvođač zaista dao potporu ovom poslu.

VIDOVIĆ: Direktno pitanje za gospodina ministra: Da li smo uopće kontaktirali Lockheed Martin i znaju li oni u kakvom su stanju ti avioni? Imamo li mi izvješće tvrtke koja te avione proizvodi jer znamo da Amerikanci ne distribuiraju baš svoju tehnologiju, ne puštaju je baš iz ruku? Dakle, oni nad svakim avionom koji je proizveden kod njih uredno šalju svoje inspekcije. Nadam se da, ako to dosad nismo napravili, da ćemo to napravit prije javnog potpisa ugovora.

KRSTIČEVIĆ: Vezano uz pitanje kolege Vidovića, naši su bili dole. Zapovjednik Ninić, zapovjednik baze je bio, vidio avion, vidio je konstrukciju i sadržaj aviona. Razgovarali smo sa svim partnerima, s Lockheed Martinom, u cijelom procesu. Evo ja sam na Münchenskoj konferenciji isto imao sastanak s predsjednicom uprave Lockheed Martina. Načelnik glavnog stožera je nedavno bio u Izraelu, da još jednom napravimo dodatne konzultacije, da se upravo uvjerimo je li taj avion sutra NATO kompatibilan, je li modernizacija na tom avionu sukladna servisu odnosno proceduri originalnog proizvođača Lockheed Martina. Imamo garanciju, imamo papire, imamo proceduru, imamo dokumente da će to biti tako isporučeno i napravljeno… Evo, stavili smo sve potpuno otvoreno, nemamo se čega bojati.

Nakon toga govorili su umirovljeni general Antun Tus, a nakon njega i Šundov, pa se opet opet uključio SDP-ov saborski zastupnik s istim pitanjem.

VIDOVIĆ: Dakle moje pitanje je zapovjedniče bilo vrlo jednostavno. Da li je tvrtka Martin Locheed…

ŠUNDOV: Apsolutno, da.

VIDOVIĆ: …pregledala taj avion i dala izvješće nama o stanju tog aviona.

ŠUNDOV: Radit ćemo na tome, to je proces koji traje.

VIDOVIĆ: Dakle nemamo izvješća ovog trenutka?

ŠUNDOV: Pa imamo…

VIDOVIĆ: Imamo ili nemamo?

ŠUNDOV: To tek treba slijediti, u pripremi imamo sigurno…

KRSTIČEVIĆ: Ja imam i mogu ti ga pokazati.

ŠUNDOV: …sad slijedi proces pregovaranja i sklapanja ugovora.

KRSTIČEVIĆ: Ako mogu, poštovani gospodine Vidoviću, imamo to izvješće, možete doći ujutro kod mene prije sjednice Vlade u 8 sati i ja ću vam pokazati to izvješće. Od tvrtke Lockheed Martin, da ta tvrtka podržava ovaj projekat. Ovaj projekat je nacionalni interes Republike Hrvatske i mi u ovom projektu moramo bit država…