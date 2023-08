“Jedna boca vode za piće, druga za kupanje i put prema Žnjanu“, rekle su kupačice koje su pokazale opremu s kojom su došle na plažu pored hotela “Radisson”. Naime, od dvanaest tuševa na potezu od plaže za invalide do plaže ispod hotela “Radisson” u Splitu - njih sedam radi, javlja Slobodna Dalmacija.

"Lako za nas, ali djecu moramo voditi na drugi kraj plaže. Turisti gledaju u čudu. Nitko nije došao na plažu provjeriti što je s tušem", kažu.

Nekoliko stotina metara od plaže Žnjan- gradilište. Radi se na rekonstrukciji i obnovi sustava oborinskih voda jedan je to od razloga zbog kojeg nema vode na tuševima. Upravo zbog tih radova na prije nekoliko tjedana vozilo Hitne pomoći nije moglo pristupiti kupaču kojem je bila potrebna medicinska intervencija, a nalazio se upravo na plaži kod gradilišta. Ta ista plaža nema vode na tuševima, ali ni - spasioca.

No, tuširanje je moguće na susjednoj plaži na kojoj dva tuša rade. Međutim, u drugom smjeru, prema stjenovitom dijelu gdje nema kupača, još jedan tuš koji ne radi. Ostala tri tuša na plaži Žnjan, uključujući kod plaže za invalide, rade. Na plaži ispod hotela “Radisson” ne rade oba tuša. Na jednom od njih crvena traka. “Sigurno je šest-sedam dana ovako“, rekla je kupačica Tanja Bilić.

No, ne vide svi kupači problem u takvom stanju splitskih tuševa. Jedna kupačica je samo kratko rekla “zato idemo na more, da se kupamo“ .

Odgovornost koncesionara

Iako nisu svi kupači zabrinuti stanjem splitskih tuševa, postavlja se pitanje tko je za to odgovoran. Marijan Ciprijan, direktor gradske tvrtke “Splitska obala”, koja s Gradom Splitom ima potpisan ugovor o čišćenju i uređivanju plaža, i građevinske radove na gradskim plažama, odgovorio je da su “ispod Radissona plaže u koncesiji hotela, kao i svi sadržaji na njoj”. Upravo je koncesionar odgovoran za puštanje vode kupačima govore iz “Vodovoda i kanalizacija“ te dodaju da su po nalogu koncesionara postavili vodomjere na pet gradskih plaža Žnjan.

Zbog puknuća cijevi očekivano je da jedan tuš ne radi. Do sada su prijavljena tri kvara koja su sanirana, a zadnji, četvrti koji je prijavljen zbog puknuća cijevi prilikom izvođenja radova od strane “Građevno Zec” d.o.o. će ići u sanaciju. “Građevno Zec” d.o.o. je dužno to sanirati, a ako to ne odrade isto će izvršiti VIK te naplatiti od njih – odgovorili su nam iz “Vodovoda i kanalizacije”.