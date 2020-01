ŠTO SE DOGAĐA NA PAGU? ‘U noći nasipavaju zemlju u more, a inspekcija zatvara oči!’

Nasipavanje se odvija na granici općina Kolan i Pag i to usred noći

Nažalost, sve se češće mogu čuti vapaji stanovnika Jadranske obale u vezi uništavanja pomorskog dobra. Jedno takvo upozorenje ovoga puta stiže s Paga gdje pojedinci uništavaju prirodnu obalu nasipanjem zemljanog materijala direktno u more dok odgovorni ne reagiraju. O svemu tome izvijestio je zabrinuti čitatelj portala Morski.hr, a kako kaže, nasipavanje se odvija na granici općina Kolan i Pag i to usred noći. Dodaje da inspekcijske službe ne ragiraju te da se nasipavanje nastavlja dok se ne zna ni svrha kao ni investitor.

“Imamo problem u Mandre na Pagu. Evo, ovog trenutka kamionima nasipaju more. Općinska vlast ne reagira. Inspektorske službe zatvaraju oči. Ja ću vam poslati slike devastacije, a vi pomognite. Noću nasipaju more! Imam njegove fotografije, znamo lokaciju događanja (iskop je u Velebitskoj ulici u Mandrama), znamo registraciju kamiona i otkud se taj material dovozi i baca u more, a sve to isključivo po mraku. Mislim da bi malo medijske pozornosti moglo natjerati neke odgovorne face da se ipak pokrenu i zaustave ovo”, izvijestio je zabrinuti Pažanin.

Prebacivanje odgovornosti

Novinari portala Morski.hr poslali su upit Državnom inspektoratu u vezi ovog slučaja te im je rečeno da je za to zadužena lučka kapetanija.

“Prema točki IV. Reda na pomorskom dobru, Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158703, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) za isto je nadležna lučka kapetanija koja temeljem članka 96. navedenog zakona (inspektori lučke kapetanije) nadzire korištenje, upotrebu, gradnju te opće stanje na pomorskom dobru u pogledu udovoljavanja uvjeta iz odluke i ugovora o dodijeli koncesije te provodi nadzor nad općom upotrebom pomorskog dobra”, odgovorili su iz Državnog inspektorata.

Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture odgovorili su da su upoznati s predmetnim navodima u Mandrama na otoku Pagu. “Trenutno se provode inspekcijski nadzori, a o rezultatima istih možemo izvijestiti tek po okončanju postupanja”, odgovorili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture”, kazali su iz Ministarstva za Morski.hr

