ŠTO SADA? Policajac seksualni zlostavljač je na slobodi, šef Vrhovnog suda se ispričao zbog takve odluke suca i – nikom ništa?!

Taj predmet je pravomoćno okončan. U toj situaciji, ako se žalba ne podnese, viši sud nema mogućnosti intervencije u bilo koji predmet i kontrolirati i ocjenjivati da li je odluka zakonita ili nezakonita, kaže predsjednik Hrvatske udruge sudaca Damir Kontrec

Sve veći ineteres javnosti izaziva priča o seksualno uznemiravanoj policajki od strane nadređenog kojeg je sud na kraju oslobodio. Posebice nakon što se dogodilo dosad nezapamćeno, a to je javna isprika predsjednika Vrhovnog suda Đure Sesse koji je pred kamerama RTL-a jasno kazao kako je sutkinja s presudom pogriješila.

Ekipa RTL-a Danas istražila je što će ova presuda značiti za buduće slične situacije. Mnogi se pitaju tko je zakazao u slučaju mlade policajke koja je nadređenog prijavila za seksualno uznemiravanje, ali ga je sud oslobodio? Policajka je, podsjetimo, dala mučnu ispovijest ekipi Potrage.

“On je govorio da je on specijalac, da se on naradio, da se on na*** pi***. Znači, to je njegov izraz bio. Zašto ja ne želim to, gdje sam ja njemu ruku maknula na mjenjač”, rekla nam je za policajka te nastavila: “Njemu su sve žene lijepe, svaka žena nešto ima. Da on kad vidi ženu, njega zanima dal je pi*** uska ili široka, kako dojka žene stoji u njegovoj ruci. Zašto se ja pokrivam, da li se sramim svoga tijela”, kazala je.

Predsjednik Hrvatske udruge sudaca Damir Kontrec rekao je da za izraženo mišljenje u sudskoj odluci sudac ne može biti pozvan na odgovornost jer to je zagarantirano i samim Ustavom, ali isto tako kaže da odluka može biti pogrešna. Upravo to je priznao i sam predsjednik Vrhovnog suda što je prvi put u povijesti da se takvo što dogodilo.

“Ja sam se htio ispričati u ime sudbene vlasti policajki zato jer je to doista jedna pogrešna presuda jer je napravljen jedan klasični previd”, rekao je Đuro Sessa za Potragu.

Policajka se odrekla prava na žalbu i tu sve završava

Samo što sada nema popravka jer se policajka odrekla prava na žalbu.

Znači li da nitko nema pravo preispitivati određenu sutkinju, ni Državno sudbeno vijeće? “U ovom slučaju je odluka pravomoćna”, odgovorio je Kontrec na pitanje.

Ova presuda na sve buduće slučajeve ne mora, a i može utjecati jer za pogreške u suđenju sudac ne može odgovarati. Sudac može jedino stegovno odgovarati radi neurednog obnašanja posla, povrede službene tajne i slično. Prošle godine, bilo je devet stegovnih postupaka protiv sudaca. Dvoje je dobilo ukor, pet novčanu kaznu, a dva suca su razriješena dužnosti. Iako u ovom slučaju povratka više nema jer se policajka nije žalila na odluku suda, neki odvjetnici ipak se nadaju da se policajka može žaliti Ustavom sudu, javlja RTL Danas.