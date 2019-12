ŠTO SAD? Predsjednica je ranjiva, a ako Milanović ne pređe granicu ima pobjedu u rukama; ‘Tko odbije debatu gubi izbore. Tu nema dileme’

Komunikacijski stručnjaci Krešimir Macan, Jerko Trogrlić i Gordan Turković za Net.hr su otkrili tko je sinoć imao bolji govor i tko bi mogao bolje iskoristiti kampanju za drugi krug predsjedničkih izbora

Kruna jučerašnjeg izbornog dana bili su govori dvoje predsjedničkih kandidata koji su prema rezultatima Državnog izbornog povjerenstva osvojili najviše glasova i tako prošli u drugi krug. Svatko u svom stožeru i u drugačijem raspoloženju, aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović te bivši premijer i čovjek s najviše dobivenih glasova Zoran Milanović porukama su se obratili svojim biračima.

Predsjednica se zahvalila braniteljima i mladima te poručila kako “moramo gledati u budućnost, a nikako u prošlost. Večeras ovdje ponosno, ali i osjećajem duboke odgovornosti stojim pred vama i tražim vaše povjerenje za glas u drugom krugu. Pozivam sve vas, od Slavonije do Dalmacije, da izađete na izbore i da u drugom krugu date glas za bolju Hrvatsku.”

Zoran Milanović se zahvalio svima koji ga jesu i koji ga nisu birali. Optimističan, uz zanimljiv izbor glazbe, izjavio je kako “u Hrvatskoj ne smije biti drugih i nitko ne smije biti zapostavljen. Ja sam političar i toga se ne stidim. Umjesto da koristimo sve blagodati prostora u kojim smo se počeli baviti stvarima koje nas razdvajaju. Smatram da sam i zreo i spreman u dobroj vjeri raditi taj posao. Ali to je više od posla. To je način života, nitko se u RH neće osjećati kao građanin drugog reda. Nitko. Nemam financijske instrumente da to ostvarim, ali morat ćete mi vjerovati na riječ. Ono što je pred nama je vjera na riječ temeljena na onome što smo do sad ostvarili. Pozivam sve koji jesu i koji nisu izašli na izbore, da gledaju naredna dva tjedna što se događa, da opet izađu i da mi daju taj mali komad vjere bez kojeg ne postojim.”

Dijametralne suprotnosti u nastupima

Brojni su slučajni promatrači i komunikacijski stručnjaci, između redaka tih poruka, vidjeli dijametralno suprotnu retoriku od one koja je krasila kandidate dosad, ne samo u predizbornoj kampanji, već i u njihovoj političkoj karijeri. Komunikacijski stručnjaci Gordan Turković, Krešimir Macan i Jerko Trogrlić su u razgovoru za Net.hr istaknuli kako smatraju da je predsjednica postala agresivnija, a Milanović umjereniji.

“Govor Kolinde Grabar Kitarović bio je dijametralno suprotan onom Zorana Milanovića. Dok je Milanović, na iznenađenje drugih, imao jedan afirmativan i pozitivan govor, gdje nije u svom stilu govorio o svojoj protukandidatkinji i HDZ-u, Kolinda je bila agresivna, ali imao sam osjećaj da to proizlazi iz jedne nepripremljenosti, usiljenosti i umora”, smatra Gordan Turković.

U “najlošijem govoru večeri” kako smatra Krešimir Macan, predsjednica je pokazala da je trenutno ipak ranjiva. “Bućkuriš koji nije ostavio nikakav dojam” najvidljiviji je bio u porukama koje je predsjednica, pomalo i stihijski, slala biračima, čas se osvrćući na mlade, čas na branitelje, čas na budućnost, čas na Domovinski rat.

“Dosta je zbunio njen govor. Smatram da to nije gaf, jer je on bio strukturiran i pripremljen, ali po meni je on promašen, jer je bio dosta dug, bez konkretne poruke. Ne bih uspio izdvojiti ništa osim da ‘mi koji volimo Hrvatsku se moramo ujediniti protiv onih koji Hrvatsku ne vole, koji su Hrvatsku smatrali slučajnom državom, a koje predstavlja Zoran Milanović’. Tu je bila dosta konkretna, dosta negativna prema njemu. Ne mislim da ta poruka, s obzirom na to kako se Milanović postavlja, može zaživjeti među biračima”, smatra analitičar Jerko Trogrlić.

I dok je njen govor bio prekinut skandiranjima “Hrvatska, Hrvatska!”, “Pobjeda, pobjeda!” i “Vukovar, Vukovar”, Zoran Milanović je cijeli svoj govor odradio “u jednom dahu” i – svidio se.

“On ima jako pomirljivu energiju u ovih zadnjih tjedan dana. To je novi Zoran Milanović. Nije onaj stari, svadljivi Zoran Milanović koji je svakim svojim nastupom privlačio sve više neprijatelja, koji je antagonizirao svoje protivnike. On sada privlači ljude, on je simpatičan, iskren, autentičan, s normalnim karakterom da ga ljudi mogu ‘lajkat’. On je ‘likeable’ i ako tako nastavi u drugom krugu, ljudi bi ga mogli izabrati za favorita. On je favorit ljudi, a Kolinda je favorit brojki”, istaknuo je Macan.

Hoće li Škorini birači sabotirati oba kandidata?

Gotovo je sigurno kako će drugi krug biti neizvjestan. Miroslav Škoro je otpao, pa je stoga ostao veliki kontingent birača koji bi se mogao prikloniti predsjednici, ali je to krajnje upitno.

“Kolinda Grabar Kitarović je u puno težoj situaciji, jer se može dogoditi da Škoro pozove birače da joj ne daju glas. Ona nosi jedan uteg Andreja Plenkovića i mržnje dijela HDZ-a koji smatra da ih je Andrej Plenković izdao”, smatra Turković, dok se Trogrlić neće iznenaditi ako “jedan dio protivnika Plenkovića da glas Milanoviću, ne zato što ga vole, nego zato što ne vole njih i žele im zlo, pogotovo zato što je Škoro najavio odlazak na parlamentarne izbore, a za to im trenutna struktura HDZ-a ne odgovara.”

Turković ističe kako su u Kolindinom izbornom stožeru, ali i cijelom HDZ-u, svjesni da bi Škorini glasači mogli presuditi, pa “se oni neće zamjeriti Škorinim biračima, čestitali su mu na rezultatima i nisu se htjeli zamjeriti i reći išta negativno o njima, jer su svjesni da će im ti birači trebati za drugi krug”. Toga je svjesna i predsjednica koja je u jednom dijelu svoga govora Škoru nazvala “sukandidatom”.

Škorinih 24,45 posto glasova zaista je velika zaliha glasova i tu bi predsjednica i Milanović trebali tražiti svoj put prema pobjedi. Možda zbog toga Milanović nastoji biti pomirljiv, a poznavajući njegov karakter, čini se kako je sada preuzeo ulogu “vuka u janjećoj koži”. No, Milanović treba skupiti glasove onih koji nisu izašli na izbore te glasove drugih lijevih kandidata, Katarine Peović i Dalije Orešković. Recept za njegovu pobjedu u drugom krugu i skupljanje što većeg broja glasova, bit će – mirnoća.

“On sad mora pobijediti sebe, i u sučeljavanju mora biti ljudima simpatičan i mora biti tako dobar da ne pređe onu granicu, gdje će se vratiti na starog Milanovića. Ako to uspije ima pobjedu u rukama”, smatra Krešimir Macan i dodaje kako je Milanović konačno sazrio: “On je izgubio oca i brata u zadnjih šest mjeseci i on je to spomenuo jučer u svome govoru. Za njega je ovo bila jedna teška godina i mislim da je to imalo velik utjecaj na njega i na njegov politički smjer. Znate kad čovjek odraste, to su godine kada sazrijevate, a ja mislim da je on sad politički sazrio. On je platio cijenu dosad, gubio je masu izbora.”

Debata kao ključ pobjede na izborima

No, jučerašnji će politički govori brzo pasti u zaborav, nastavkom kampanje koje bi u ova dva tjedna trebale dodatno mobilizirati snage s obje strane političkog spektra i privući gotovo 50 posto neodlučnih birača, koji nisu ove nedjelje iskoristili svoje građansko pravo i izašli na izbore. Tu će biti plakata, spotova i posjeta mjestima diljem Hrvatske, no analitičari smatraju kako bi ključ pobjede mogla biti debata.

Sva trojica analitičara smatraju kako bi debata trebala postati demokratski standard te zagovaraju mogućnost da se u drugom krugu održe tri debate, odnosno da kandidati predstave sebe i svoje programe na sve tri nacionalne televizije, HRT-u, RTL-u i Novoj TV. Milanović se u svojoj političkoj karijeri bolje snalazio u debatama, no Kolinda Grabar Kitarović je u debati u prvom krugu dosta dobro stajala, tako da bi i taj aspekt trebao donijeti određenu neizvjesnost.

No, presuditi bi mogla njena nevoljkost da sudjeluje u debatama, jer je jasno da ona u političkim govorima i debatama gubi potporu, što je jednim dijelom povezano s brojnim gafovima koje je imala, a drugim dijelom s nesigurnošću koja se u nju uvukla. “Onaj tko se ne odazove imat će minus u javnosti i bit će kukavica. Sad, u drugom krugu, ako bi netko eskivirao sučeljavanje, gubi izbore. Tu nema dileme”, rezolutno će Macan.

S druge strane, smatra Trogrlić, i Milanovićeva bi pomirljiva kampanja mogla imati koristi od sučeljavanja.

“Debata je bila dobra i za Zorana Milanovića, koji je inače bolji u tome, ali je ograničeni format onemogućio da ne ide u digresije i do agresije koja ga nekad zna ponijeti u komunikaciji. Debata je jako zahtjevan format, prirodno u njoj bolje stoji Milanović, ali ni on nema prostora za opuštanje”, zaključuje Trogrlić.

