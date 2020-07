ŠTO SAD? Analitičar pojasnio što očekivati od Plenkovića, slijede li velike reforme ili održavanje ovakvog stanja te tko bi bio idealan za SDP

‘Plenković ima najjaču poziciju koju je HDZ, na neki način, ikada imao. Stoga mislim da će kao i do sada izvoditi samo one reforme koje neće moći izbjeći. To ovisi o tome koliko će biti loša situacija na jesen i hoće li to utjecati na nužnost nekih radikalnijih mjera. Po mome sudu, on će to pokušati izbjegavati koliko god je moguće’, kazao je Puhovski

Pomalo neočekivana i neočekivano uvjerljiva pobjeda HDZ-a na jučerašnjim parlamentarnim izborima, koju donekle zasjenjuje dosad najniža izlaznost birača, omogućila je sadašnjem, a i budućem premijeru i šefu te stranke Andreju Plenkoviću da ubuduće vodi politiku bez puno podilaženja potencijalnim partnerima.

Hoće li stoga Plenković i HDZ u svom drugom mandatu biti spremni i na neke reformske rezove ili će održavati status quo, upitali smo političkog analitičara Žarka Puhovskog.

‘Ići će samo na reforme koje neće moći izbjeći’

“Meni se čini da Plenković, dobrim dijelom s pravom, ovakvu pobjedu interpretira kao dokaz da je logično nastaviti ono što je radio do sada i što ga je dovelo do te pobjede. Prvo, to je formalno-logički korektno, a drugo, on je i po temperamentu osoba koja nije baš za potrese, nego za ekvilibrij koji će sada puno lakše održavati. Ima najjaču poziciju koju je HDZ, na neki način, ikada imao. Stoga mislim da će kao i do sada izvoditi samo one reforme koje neće moći izbjeći. To ovisi o tome koliko će biti loša situacija na jesen i hoće li to utjecati na nužnost nekih radikalnijih mjera. Po mome sudu, on će to pokušati izbjegavati koliko god je moguće”, smatra Puhovski.

A sudeći po velikom broju preferencijalnih glasova koje su dobili ministri Vili Beroš i Davor Božinović – Beroš ih je dobio čak više od samog Plenkovića – većina birača ipak se pouzdala u HDZ-ov slogan “Sigurna Hrvatska” koji je uoči izbora bio doveden u pitanje ponovnom eskalacijom epidemije koronavirusa.

“Govoreći na trenutak kao profesor filozofije politike, upozoravam na to da je u 500-godišnjoj tradiciji europske teorije i prakse u politici na djelu sukob slobode i sigurnosti. Što više sigurnosti, to manje slobode i obrnuto. Još od Thomasa Hobbesa znamo da se u ozbiljnom sukobu tih vrijednosti ljudi u pravilu opredjeljuju za sigurnost, a protiv slobode. Naravno, u našim je okolnostima ovo ‘protiv slobode’ prenaglašeno, ali je svakako naglasak na sigurnosti bio prihvatljiv većem broju ljudi nego naglasak na slobodi. Povjerovalo se Stožeru i, koliko god se to činilo ciničnim, HDZ je sa svoga stajališta dobro izabrao termin izbora. Iako mislim da to nije dobro za Hrvatsku, što se vidi po katastrofalno niskoj izlaznosti”, kazao je Puhovski.

‘Nema potrebe za Škorom niti naginjanjem udesno’

Plenković se proljetos na izborima u HDZ-u, a i sada na parlamentarnima, uvelike riješio unutarstranačke opozicije. Time je sada u poziciji diktirati uvjete, a ne pristajati na one kakve su, recimo, postavljali iz Domovinskog pokreta Miroslava Škore. Slijedom toga, pitali smo prof. Puhovskog, hoće li nakon izbora biti nekih većih naginjanja udesno.

“Plenković sada uopće nema potrebe za Domovinskim pokretom. On faktički ima većinu računajući HNS, reformiste i nacionalne manjine, a može već sada dobiti barem dvojicu iz Restart koalicije, tako da nema potrebe naginjati udesno. Po mom uvjerenju, sigurno neće surađivati sa Škorom, ako ne bude u situaciji da sam Škoro to zatraži. Koliko god postigao veliki uspjeh, Škoro je zapravo doživio neuspjeh jer je isključen iz realnog utjecaja na vlast. Plenković će tu i tamo dati neki poklon desnici da ih malo primiri, pa će onda učiniti ponešto da primiri i eventualne pritiske prema centru. To je taj tip plesa na rubu između centra i desnice na koji se Plenković naprosto već navikao”, tvrdi Puhovski.

‘Tomašević se već počeo ponašati kao Gordan Maras’

S druge strane, predsjednik SDP-a Davor Bernardić danas je, nakon izbornog debakla, podnio ostavku, a Puhovskog smo pitali može li Možemo! preuzeti ulogu SDP-a na lijevom spektru političke scene.

“SDP sada ima vremena do idućih izbora, budu li u stanju naći neku zaista novu osobu da vodi stranku. Bilo bi idealno da to bude mlada žena, ali nije nužno. A platforma Možemo! uzela im je jako puno prostora, prije svega u Zagrebu, jer je SDP katastrofalno pogriješio glasajući za raspuštanje Sabora, dok su njihovi kolege iz Možemo! čitavu noć sjedili pred Saborom (tražeći donošnje zakona o obnovi Zagreba nakon potresa, nap.a.). Dio ljevice SDP je izgubio i prije samih izbora kada se govorilo da bi HDZ koalirao sa strankom koja im je programski najbliža, a ispada da je to SDP. SDP je igrao ulogu uljuđene desnice, ali je time ostavio prazno mjesto na ljevici na koje se sada ubacilo Možemo!”, kaže Puhovski.

Međutim, napominje kako se prvi veliki problem platforme Možemo! pokazao već u izbornoj noći.

“U svome sinoćnjem govoru Tomislav Tomašević već je u drugoj rečenici bio na Milanu Bandiću. To je lokaliziranje političke pozicije koje neće donijeti dobro, pogotovo zato što je Bandić sada izvan igre. On je na rasporedu tek u svibnju iduće godine kada su na redu lokalni izboru. Tomašević se počeo ponašati kao Gordan Maras, a vidi se kako je Maras prošao na izborima, fiksiran na Bandića. Ako u Možemo! budu na tome inzistirali, to će im odnijeti velik dio podrške koju sada imaju, jer njihove obračune s Bandićem ljudi izvan Zagreba ne razumiju i ne doživljavaju kao ključni problem”, zaključio je Puhovski.

