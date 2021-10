Danas je stupilo na snagu uvođenje covid potvrda u zdravstvenom sustavu, što je rezultiralo brojnim prosvjedima. U KBC Sestre milosrdnice oko 17.28 posto djelatnika nema covid potvrdu. Dio ih je danas testiran, a dio ih je bio na bolovanju.

"Namjera uvođenja ovih mjera je sigurnost pacijenata jer time pokušavamo spriječiti prodor virusa u sustav. Što se tiče KBC-a Sestre milosrdnice, imamo 3860 djelatnika, 667 nema covid potvrdu, a od toga je 505 djelatnika danas testirano jer su drugi ili na bolovanju ili ostalo”, naveo je za N1 televiziju Davor Vagić, ravnatelj zagrebačke bolnice Sestre Milosrdnice.

Mali broj djelatnika sustavno odbija testiranje

Dodao je kako kod njih nije bio niti jedan pozitivan djelatnik na brzi test i da je njihova bolnica najnormalnije danas funkcionirala”, dodao je. Naveo je da jedan mali broj djelatnika sustavno odbija testiranje.

"Sa svima njima smo pričali, nismo ih pustili na radna mjesta jer je takva odluka Stožera. Dalje ćemo vidjeti, ali se nadam da su to razumni ljudi, zdravstveni djelatnici su dosad pokazali i razum i solidarnost i nadam se da će se odlučiti testirati te dalje raditi svoje radne zadatke", rekao je Vagić.

'Ako ne dođu na posao, nisu na radnom mjestu, nisu plaćeni za to'

Komentirao je i koji su sljedeći koraci, odnosno što u slučaju da se djelatnici i dalje ne budu htjeli testirati.

"Ako oni to i dalje neće, onda evidencija rada pokazuje to, ako ne dođu na posao, nisu na radnom mjestu, nisu plaćeni za to. O otkazu ne bih razgovarao, tu riječ ne bih koristio jer mislim da bez toga možemo razgovarati", kazao je Vagić.

Osvrnuo se i na današnje prosvjede potaknute uvođenjem obveznih covid potvrda u zdravstveni sustav.

"Prosvjedi nisu ugrozili pružanje zdravstvene zaštite. Mislim da se to ne bi trebalo događati. Ako ti prosvjedi pređu granicu, narušavaju javni red i mir, onda se zna tko je zadužen za to", rekao je Vagić za Dnevnik N1 televizije.