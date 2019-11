ŠTO S DJECOM DOK TRAJE ŠTRAJK? Neki se služe ‘baka servisom’, ali nisu svi roditelji te sreće: ‘Morat ćemo se organizirati, uzeti godišnji…’

Pravobraniteljica za djecu apelira da se rješenje nađe što prije

Štrajk u obrazovanju i dalje traje, štoviše, počeo je frontalno tako da u cijeloj zemlji nema nastave. Profesori stalno ističu kako imaju podršku roditelja jer u produljeni boravak škole dolaze samo mlađa djeca za koju roditelji ne mogu organizirati čuvanje.

Na web stranicama škola može se, na kraju dana, doznati koji profesor i kad održava nastavu po prilagođenom rasporedu, piše HRT.

Ipak, nastava u cijelini nije održana već šest nastavnih dana, dok se u nadoknadu može krenuti tek kad štrajk završi, a to još nije tako skoro izgledno. Najgore je maturantima koji već imaju skraćenu nastavnu godinu, kao i pripreme za državnu maturu.

‘Baka servis’ je spas za one koji ga imaju

Oni koji imaju mlađu djece i tu sreću da su im roditelji i dalje vitalni, voljni i u blizini, koriste se takozvanim “baka servisom”.

“Svaki dan vježbamo, učimo, na primjer danas smo učili pisanje slova č i ć”, rekla je baka Branka Ruščak.

“Pa imamo sreće jer, evo, imamo baku koja je u mirovini i srećom je u Zagrebu pa nam uskoči, inače bi bilo jako teško”, rekao je Krešimir Rutović, otac jedne prvašice.

Oni koji nemaju “baka servis” u blizini, morat će se drugačije snaći.

Uzimaju se godišnji

“Ako to bude potrajalo, nažalost, morat ćemo se nekako organizirati suprug i ja. To će biti u sklopu nekakvih godišnjih odmora”, rekla je Barbara Jadrijević Petrović.

Kako ovo podnose srednjoškolci? Mo Rain ne gubi vrijeme. ” Razmišljala sam doma raditi matematiku jer mi to teže ide u školi. Mislila sam raditi sama, rekla je Mo Rain, učenica 1. razreda Klasične gimnazije u Zagrebu.

“Maksimalno koristimo te neradne dane za uhvatiti gradivo, za nadoknaditi ono što ne stižemo”, rekla je majka Vanja Rain.

Maturanti su zabrinuti da se neće stići spremiti za državnu maturu. “Počeli smo ići na pripreme prošli tjedan. Neki govore de će nadoknade biti subotama, što je veliki problem, jer velika većina nas subotom ide na pripreme, naglašava Zoa Horvat, maturantica u X. gimnaziji “Ivan Supek”.

Što s nadoknadom?

Što se tiče nadoknade, situacija se razlikuje od škole do škole te stoga odluku treba donijeti na višoj razini, mišljenja je Suzana Hitrec, predsjednica Udruge srednjoškolskih ravnatelja Hrvatske.

“S obzirom na to da je veći broj dana predviđen za nadoknadu, mislim da to nije područje autonomije svake škole. Potrebno je dogovoriti na razini županije. To očekujemo i mislimo da će tako i biti”, kazala je Hitrec.

Pravobraniteljica za djecu apelira da se rješenje nađe čim prije. “Apeliram, djeca su izgubila dovoljno vremena i potrebno je naći rješenje u što je moguće kraćem vremenu”, naglasila je Helenca Pirnat Dragičević.