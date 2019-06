ŠTO RADI ŠKORO DOK ČEKA IZBORE? PJEVA! Za nastup u Baškoj na Krku dobio 40.000 kuna: ‘Mediji prije nisu dolazili na koncerte…’

Nakon što je Miroslav Škoro obznanio svoju predsjedničku kandidaturu, nastavio je s održavanjem koncerata

Kandidatura Miroslava Škore drugačija je od svega dosada, pa je tako potencijalni predsjednik Škoro večeras imao koncert u Baškoj na otoku Krku, javljaju Vijesti.hr. Njegovim koncertom je proslavljen dan općine, a u dvosatnom koncertu nije rekao niti riječi o politici, ali je zato čestitao imendan svim Ivanima i Ivanama.

ŠKORO SE KANDIDIRAO, OVO SE PLENKOVIĆU NEĆE SVIDJETI: ‘Ne mogu okrenuti glavu. To nije Hrvatska kakvu su sanjali naši preci!’

“Ovdje nas uvjeravaju da je koncert dogovoren davno, još sredinom ožujka da je sve išlo onako po prilično ekspres. Oni su htjeli baš Škoru, on se javio s ponudom oni su to prihvatili. Sve će zanimati o kojem je tu iznosu riječ, radi se o 40.000 kuna neto. Iz općine su rekli da to nije skupo, a Grdović je ovdje nastupio za 60.000 kuna”, rekla je novinarka RTL-a Maja Brkljača.

ŠKORO ODUŠEVIO LJUDE: ‘PRAVI HRVAT’; ‘Jednim govorom pomeo je sve! Milanović i Kolinda nemaju što tražiti u kampanji’

Ona je uhvatila Škoru desetak minuta prije koncerta. Umjesto komentara na kandidaturu, dobila je nešto sasvim drugo. “Zahvalio bih RTL-u koji je došao večeras ovdje. Sretan dan općine Baškoj i svima koji se zovu po Svetom Ivanu Krstitelju čiji je danas dan. Sretan imendan svima od srca”, poručio je predsjednički kandidat i dodao: “Sve više i više medija je na koncertima, a prije nisu dolazili”.

ANALITIČARI HVALE ŠKORIN GOVOR, ALI POLITIČARI… BAŠ I NE: ‘Lik iz sapunice’; ‘Šanse da nam bude bolje i vedrije sve više se smanjuju’