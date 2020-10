ŠTO RADI POREZNI USKOK? Moćnici trljaju ruke, nitko ne kontrolira jesu li se legalno obogatili: ‘Jedna stvar je zabrinjavajuća…’

Oni su trebali biti hrvatski IRS, pa nakon početnog uspjeha u vidu otkrivanja off shore računa braće Mamić, nije se dogodilo doslovno ništa

Moćnici u Hrvatskoj vjerojatno razmišljaju na način: “Imam BMW u dvorištu, osam stanova, luksuznu vilu s bazenom i državnu plaću, što nisam kupio/la od plaće, ali srećom to nitko neće otkriti jer kontrola ne postoji.” I zaista, nažalost su u pravu. Da stiže kraj u nesrazmjeru plaća i imovine i da kreće kontrola domaća javnost slušala je još 2014. godine kada je najavljen porezni USKOK.

Hrvatski agenti trebali su temeljito provjeravati nesrazmjer imovine i plaće te ih je, govorilo se tada, obučavao sam FBI. Oni su trebali biti hrvatski IRS, pa nakon početnog uspjeha u vidu otkrivanja off shore računa braće Mamić, nije se dogodilo doslovno ništa. Nastao je tajac, a samostalni sektor za otkrivanje poreznih prijevara, odnosno porezni USKOK, postao je 2017. dio Porezne uprave. Kako piše RTL, te godine govorili su da je to tek mala reorganizacija te da se neće ništa mijenjati i da će nedodirljivi i dalje nastaviti “kopati”.

No, jesu li u međuvremenu ti “nedodirljivi” postali “dodirljivi”?

POREZNA ‘PROČEŠLJALA’ IMOVINU: ‘Postoji nesrazmjer od 4 milijuna kuna, puno novca troši na aute koje poklanja ženama’

Porezni USKOK i otkrivanje Mamićevih off shore računa

Bez ikakvog utjecaja politike, trebalo je to biti nedodirljivo tijelo, sastavljeno od najboljih stručnjaka koji će bez pritisaka otkrivati najveće slučajeve poreznih prijevara. Prije više od pet godina je tako porezni USKOK predstavila tadašnja šefica Ana Dorić-Škeva u jednoj od prvih emisija RTL Direkta.

“Imamo pristup gotovo svim bazama podataka u Republici Hrvatskoj, imamo otvorene linije, direktne suradnje s tijelima kaznenog progona, tu mislim na USKOK i DORH, i sa Uredom za sprječavanje pranja novca. Mogu samo reći da se radi o uistinu milijunskim iznosima”, rekla je Dorić-Škeva, bivša načelnica Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara.

U suradnji s FBI-jem i američkim poreznicima koji su ih mentorirali, istrage poreznog USKOK-a dovele su prvi put do otkrivanja raznih off shore računa, prijava protiv više desetaka okrivljenika i utvrđene milijarde kuna štete od poreznih prijevara. Upravo je to tijelo otkrilo milijunske prijevare u poslovanju braće Mamić, međutim, već godinu dana kasnije, šefica poreznog USKOK-a dala je ostavku bez da je ikada objasnila zašto.

U ljeto 2017. Porezni USKOK je pripojen Središnjem uredu Porezne uprave te je preustrojen. Oporba je još tada tvrdila, kao što tvrdi i danas, da je tijelo stavljeno pod kontrolu politike.

“Porezna uprava u nas postupa tek kao posljedica razotkrivanja neke afere koju razotkriju ili druga tijela ili mediji, a zapravo bi Porezna uprava trebala biti inicijator razotkrivanja korupcije i afera. To treba mijenjati”, veli saborski zastupnik Nikola Grmoja iz Mosta.

POGLEDAJTE VIKENDICU DRAGANA KOVAČEVIĆA: Za ovo imanje s bazenom i podrumom on tvrdi da vrijedi 60.000 kn

Zašto je tijelo ukinuto?

Uhićenom bivšem šefu Uprave Janafa, Draganu Kovačeviću, jednog od glavnih aktera u aferi Janaf, godinama nije provjeravao nesrazmjer imovine. Tek je u istrazi ustanovljeno da uz tri prijavljena stana u metropoli, ima još četiri. Ministar financija Zdravko Marić, u čije je vrijeme porezni USKOK pripojen Poreznoj upravi, na pitanje “zašto se crvena lampica Poreznoj ne upali ranije”, odgovara sa: “Sustav uvijek može biti bolji.” Dakle, ministar na neki način kaže da “nije da se ništa tamo ne radi”.

Iz Porezne uprave RTL je dobio odgovor da je porezni USKOK od 2017. do danas podnio kaznene prijave protiv 297 fizičkih i pravnih osoba, i to zbog utaje poreza u iznosu od 178 milijuna kuna te izvlačenja novca iz tvrtki u iznosu od preko milijardu kuna.

Predsjednik Republike Zoran Milanović kaže kako ne zna zašto je ukinut samostalni porezni USKOK koji je ustanovila njegova vlada.

“Jako dobro znam zašto smo to radili i koji su rezultati toga bili i što je otkriveno. Što se tiče poreznog USKOK-a, ovih dana ide repriza na Classic TV-u televizijske serije ‘Inspektor Vinko’ iz 80-ih godina, gdje on kao inspektor za porijeklo imovine ide okolo i u principu maltretira privatnike i obrtnike jer imaju previše zato što previše rade”, smatra predsjednik Zoran Milanović.

KOVAČEVIĆ ‘SKUPLJAO’ I NEKRETNINE: Otkrili još četiri stana – ukupno ih u Zagrebu ima sedam! Svi glase na njegove tvrtke, a zna se tko živi u jednom

Puno neprovjerenih moćnika vjerojatno uživa

Damir Brajković, šef Komore poreznih savjetnika kaže da je lako pronaći kad netko ima više nego što zarađuje.

“Uvijek postoji mogućnost da netko u tom sustavu nađe nekakve mogućnosti ili da prenosi imovinu na druge fizičke osobe. Ako je to na drugoj fizičkoj osobi, onda se taj direktan nesrazmjer odmah ne vidi, međutim ove istrage pokazuju da netko ima veće mogućnosti da se nad njim ne pokrene istraga, a to je zabrinjavajuće”, govori Brajković za RTL.

Ono što je zabrinjavajuće jest, da vjerojatno zbog nereakcija poreznog USKOK-a, mnogi moćnici uživaju u svom bogatstvu koje nisu stekli na legalan način.