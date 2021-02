ŠTO RADI GRADONAČELNIK OBROVCA: Odvoz otpada prepustio privatnoj tvrtci iako je gradska bila jeftinija; Nije mu to jedini krimen

Bivši radnici gradske komunalne tvrtke Infra-grad iz Obrovca optužuju tamošnjeg gradonačelnika Antu Župana za pogodovanje privatnoj tvrtki iz Pakoštana koja je preuzela odvoz otpada, a navodno i opremu u gradskom vlasništvu

Nakon sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića, graodnačelnika Požege Darka Puljašića i predsjednika stranačke organizacije u Krapinsko-zagorskoj županiji Žarka Tušeka, HDZ bi mogao imati problema s još jednim svojim lokalnim dužnosnikom. Ovoga puta je riječ o gradonačelniku Obrovca Anti Županu, kojeg bivši djelatnici gradske komunalne tvrtke Infra-grad prozivaju za namještanje posla odvoza otpada konkurentskoj privatnoj tvrtci Loši d.o.o. iz Pakoštana.

Dvoje donedavnih zaposlenika Infra-grada ne vidi logiku da se njihova tvrtka zanemaruje da bi isti posao, ali za više novca obavljao netko drugi. Zbog toga su podnijeli i kaznenu prijavu, a Jutarnji doznaje kako se u slučaj uključio i DORH, koji je navodno već donio odluku o provođenju istrage protiv bivšeg direktora Infra-grada Mate Karamarka, ali i nove direktorice Ingrid Prelas.

“Sve je počelo prije nekih godinu i pol dana, kada smo zatražili bolje uvjete i veće plaće. Mi smo u to vrijeme upućivali pozive Upravi i gradonačelniku, ali kako nisu reagirali, odlučili smo ići u štrajk koji je trajao nekih 8-9 dana”, rekao je Marko Klanac, koji je u Infra-gradu bio tehnički rukovoditelj voznog parka i operativnih poslova.

Otkazi, premještaji i javni natječaj

Novom sistematizacijom njegovo je radno mjesto ukinuto, a uskoro mu ističe otkazni rok. Posljedica je to štrajka kojeg je sud u konačnici proglasio nezakonitim. Za vrijeme štrajka, gradonačelnik Župan je angažirao tvrtku Loši d.o.o., koja je s poslom nastavila i kasnije, a direktoru Infra-grada Mati Karamarku je naložio da radnicima podijeli otkaze.

No, Karamarko to nije želio učiniti, pa je Župan smijenio njega, iako mu je bio bliski suradnik. “Na njegovo mjesto, od 1. kolovoza 2019. došla je Ingrid Prelas, koja sada praktički obavlja dva posla. Zaposlenica je u gradskoj upravi, gdje vodi Odsjek za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom, te je ujedno i direktorica Infra-grada. S obzirom na to da naša tvrtka ispostavlja račune gradu, to znači da ona praktički ispostavlja račune sama sebi”, pojasnio je Klanac.

Osim otkaza, petero je radnika premješteno u drugu gradsku tvrtku Razvoj i trgovina, a gradonačelnik je 13. kolovoza 2019. na sjednici Gradskog vijeća u dnevni red uvrstio točku o raspisivanju natječaja za prikupljanje otpada, što znači da taj posao više nije u nadležnosti gradske tvrtke. Klanac, koji je gradski vijećnik HSLS-a, tvrdi kako je taj prijedlog prošao s 11 od mogućih 13 glasova “za”, jer su HDZ i SDSS stvorili moćnu koaliciju.

Odmah je raspisan prvi natječaj, koji je potom poništen, da bi na drugom natječaju ponovno posao dobila tvrtka Loši d.o.o. Klanac kaže da je Infra-grad eliminiran iz drugog natječaja, jer nije imao auto-podizač.

“Istina je da mi taj auto-podizač imamo, ali bio je neispravan, a direktorica ga nije htjela popraviti nekoliko mjeseci. Ubrzo su objavili da je posao dobila tvrtka Loši d.o.o. No, zanimljiv je taj prvi natječaj, koji je bio poništen. Ispostavilo se da prijavljene tvrtke nisu ispunile jedan uvjet, odnosno, nisu imale ugovor gdje će odlagati otpad. Jedino je Infra-grad imao ugovor s gradom o gospodarenju deponijem. Natječaj je zbog toga poništen, a u međuvremenu, do raspisivanja novog natječaja, grad je potpisao ugovor o deponiju s tvrtkom Loši, koja je na novom natječaju i pobijedila”, rekao je Klanac, koji je nakon natječaja podnio prijavu DORH-u.

Direktorica sjedi na dvije stolice

Mario Vrkić, bio je predstavnik radnika u Nadzornom odboru Infra-grada, također je dobio otkaz, jer je i njegovo mjesto vozača nakon sistematizacije ukinuto. “Dio građana sada je dobio skuplje račune, primjerice, neki koji su imali račun 150 kuna mjesečno, sada imaju 225 kuna”, rekao je Vrkić te dodao da je direktorica Prelas dio njihovih radnika rasporedila na teren kako bi radnike konkurentske tvrtke upoznali s terenom i poslom. Dodao je da je i sva njihova oprema, osim kontejnera, ustupljena privatnoj tvrtci te da odgovor na to pitanje od direktorice nije dobio do otkaza.

“Obavljanje oba posla ne predstavlja mi problem, s obzirom na njihovu usku povezanost. U Infra-gradu primam naknadu od 4000 kuna i koristim službeni automobil u službene svrhe”, rekla je direktorica Ingrid Prelas te dodala da tvrtka nije nikakvu svoju opremu dala na korištenje tvrtki Loši d.o.o. Dodala je i da njena tvrtka normalno funkcionira.

“Od trinaest zaposlenih radnika, dvoje je dobilo otkaze zbog poslovno uvjetovanih razloga, a petero je sporazumno prešlo u drugu gradsku tvrtku”, odgovorila je direktorica i dodala da tvrtka obavlja poslove održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanja javnih zelenih površina, održavanja groblja, održavanja gradskih sportskih objekata i pružanja usluge ukopa pokojnika. No, nije konkretno odgovorila zašto nije nastavljen posao odvoza otpada.

Gradonačelnik Župan kaže, pak, da su Loši odabrani, jer je njihova ponuda bila najpovoljnija. “To je bilo pitanje cijene. Infra-grad je koristio vozila koja su bila od grada, a nisu plaćali ni za odlagalište, što nije malo, dok nova tvrtka plaća odlagalište i koristi svoja vozila”, rekao je Župan i dodao da nije točno da su računi poskupjeli. “Zna se kolika je cijena, bilo je u početku nekih neusuglašenosti jer nije bilo provedeno čipiranje kanti. Taj postupak je u tijeku i sve se usuglašava”, istaknuo je.

Trošio na putovanja i savjetnike

No, otpušteni zaposlenik Infra-grada i gradski vijećnik Klanac proziva gradonačelnika i zbog uvjetnog mišljenja Državne revizije u kojem, između ostalog stoji da je Župan u 2019. potrošio 187.000 kuna na službena putovanja, a na četvoricu savjetnika kojima nitko ne zna imena niti iznos naknade je “ulupao” ukupno 201.837 kuna, s time da prema njihovu ugovoru o radu iz 2017. nisu bili dužni podnositi izvješća o obavljenim poslovima. Gradonačelnik kaže da su “upravo u postupku odgovaranja na nalaz Državne revizije”.

“Tamo ćemo sve razjasniti. Bilo je pokušaja da kupimo vozilo, ali zbog pritisaka smo odustali, i zato su takvi troškovi za službena putovanja. Ona se odnose na sve one koji su zbog posla putovali iz grada”, rekao je Župan i dodao da su svjetnici angažirani sukladno Statutu Grada o čemu imaju mišljenje Ministarstva uprave. Župan je zapravo govorio o pokušaju kupnje 320.000 kuna vrijednog automobila o gradskom trošku, od kojeg je odustao nakon napisa u medijima.