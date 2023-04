Za prvu pričest ili krizmu obično se poklanja omotnica s novcem, ali i skupocjeni mobiteli, satovi…Crkva smatra da je idealan poklon ipak neka skromna i lijepa uspomena.

“Danas sutra ti mladi ljudi se mogu sjetiti tog radosnog događaja, kojeg će pamtiti prije svega po onome što su primili po sakramentu, po ljubavi svojih roditelja i uzvanika. A onda su sigurno na zadnjem mjestu te materijalne stvari. Kao i svugdje krajnosti postoje. Nijedna krajnost nije dobra", kazao je upravitelj župe Prečistog srca Marijina u Splitu don Ivan Zovko za RTL.

Trošak prestavlja i restoran. Ručak za 20-tak ljudi košta minimalno oko 900 eura (oko 6.700 kuna).

“Prije je to bilo nekih 200 do 250 kuna, ali to je otišlo sad, i ispod 45 eura se ne može ništa naći s tim da je prije bilo da se piće se uračunava cijenu i može s popiti koliko hoćeš, ali danas to više nema”, kaže voditelj restorana u Trogiru Roko Puče.

Međutim, rezervirati treba mjesecima unaprijed, jer u većini restorana više nema mjesta za velike proslave.

"Mislim da je lijepo da se slavlje koje je bilo u Crkvi nastavi za obiteljskim stolom, ali važno je uvijek je važno iznova se vratiit na izvor na taj temelj, na to što se prima u svetoj misi da to bude izvor, da bude primarno, a da one sekundarne stvari upotpune to slavlje", kaže don Ivan.