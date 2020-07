ŠTO PLANIRAJU S MIROVINAMA? Kandidati otkrili koje promjene planiraju; Ostojić očitao voditelju lekciju zbog ‘staraca’

U studiju su se na temu mirovina u Hrvatskoj osvrnuli Tomislav Ćorić, Rajko Ostojić, Marija Selak Raspudić, Tomislav Tomašević i Krešimir Bubalo

Mirovine i umirovljenici bila je jedna od tema na HRT-ovom sučeljavanju kandidata za parlamentarne izbore. U studiju su se na temu mirovina u Hrvatskoj osvrnuli Tomislav Ćorić, Rajko Ostojić, Marija Selak Raspudić, Tomislav Tomašević i Krešimir Bubalo.

Selak Raspudić komentirala je da nedostaje radne snage i da se treba spriječiti odljev stanovništva. Također, komentirala je, moraju se stvoriti okruženje pravne i poslovne sigurnosti. Mostova kandidatkinja smatra da takve sigurnosti neće biti bez rješavanja klijentelizma i korupcije i da se to “mora napraviti kako bismo imali mirovine”.

Tomašević iz platforme Možemo! rekao je da se trećina umirovljenika u Hrvatskoj nalazi na rubu siromaštva i da su ovakve povlaštene mirovine neodržive jer, kako tvrdi, one nisu stečene radom. “Sve dok ne promijenimo ekonomsku politiku, nećemo imati više mirovine”, komentirao je. SDP-ovac i kandidat Restart koalicije, Rajko Ostojić, obratio se voditelju HRT-a Mislavu Togonalu i očitao mu “lekciju”.

“Replika vama, rekli ste da postajemo nacija staraca, molim vas, starijih osoba. Vi ste javna televizija, vodite računa o izričaju. Mi smo godišnje stvarali 10 milijardi kuna, HDZ je stvarao tri milijarde kuna”, obratio se Ostojić voditelju.

Bubalo iz Domovinskog pokreta komentirao je da je puno mladih otišlo iz Hrvatske i da će nam faliti radne snage. Dodao je da se nitko ne može kockati iz novcem iz fondova jer to su novci građana. Tomašević se ponovno javio pa naveo da je činjenica da 2008. i 2009. je SDP nastavio s mjerama štednje. Naveo je da je to dovelo do pogrešnih mjera što je potvrdila i Svjetska banka, naveo je kandidat platforme Možemo!

