ŠTO PLANIRA KOLINDA NAKON PREDSJEDNIČKE KARIJERE? Dio HDZ-a želi je kao šeficu stranke dok ona poručuje: ‘Ostajem ovdje, štitit ću slabije”

‘Ona bi bila dobra predsjednica HDZ-a’

Svoje buduće planove je prvi put nakon poraza na predsjedničkim izborima Kolinda Grabar-Kitarović otkrila za 24sata pa rekla “da je dobro i da kada se jedna vrata zatvore, druga se otvore”. No, poručila je da ostaje u Hrvatskoj i da će ovdje nastaviti svoj rad. Uskoro bivša predsjednica obavlja zadnje poslove na Pantovčaku na toj funkciji pa će tako ovaj tjedan primiti delegaciju stranih novinara koji dolaze u Lijepu našu zbog hrvatskog predsjedavanja Vijećem EU-a.

Nakon toga, Grabar-Kitarović odlazi na odmor u trajanju od tjedan dana te će nakon toga odraditi državnička putovanja koja su zapisana u kalendaru, ali će se i oprostiti sa svojim suradnicima i savjetnicima s kojima je radila proteklih pet godina. Sugovornik blizak bivšoj predsjednici kazao je za 24sata da je njezina obitelj osjetila olakšanje jer sada mogu normalno živjeti, što znači bez osiguranja i svega ostalog što je funkcija donijela obitelji Kitarović.

Najavila je da će se baviti zaštitom slabijih

“Vidim se kako se bavim zaštitom slabijih, promicanjem zaštite nasilja nad ženama i djecom, ali i zaštitom životinja”, kazala je Kolinda Grabar-Kitarović. Ono što je još rekla tiče se udomljene kujice Kike, koju, kaže, vodi s Pantovčaka kući.

Ipak, javnost najviše zanima hoće li se Grabar-Kitarović politički angažirati. Bivša predsjednica na to pitanje ne daje odgovor, no dio članova HDZ-a posljednja dva dana govori o Grabar-Kitarović kao novoj šefici stranke. No, ta priča nije nova jer se o tome počelo govoriti prije više od godinu dana kada su ljudi iz stranke razgovarali o njoj kao o mogućoj predsjednici HDZ-a. Nakon njezinog izbornog poraza, priča se ponovno zavrtjela.

Kandidirat će se za šeficu HDZ-a?

“Ona bi bila dobra predsjednica HDZ-a. Znala bi kako ujediniti centar i desnicu, bila bi senzibilizirana za sve članove i bila bi među članovima HDZ-a. Definitivno bi bila predsjednica HDZ-a iz naroda, ne bi bila distancirana”, kazao je za 24sata sugovornik blizak osobama koje podržavaju bivšu predsjednicu države.

Do novinara je prije par dana stigla informacija kako se Grabar-Kitarović našla na večeri s potpredsjednikom HDZ-a Milijanom Brkićem i vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom. Upravo se tu stvorila ideja da se kandidira na unutarstranačkim izborima. Premda je datum izbora nepoznat, ako se bivša predsjednica RH odluči na kandidaturu na unutarstranačkim izborima u HDZ-u, taman će se moći odmoriti pa da takva i uđe u tu utrku. No, njezina kandidatura unijela bi nemir među ostale koji pretendiraju na mjesto predsjednika HDZ-a.

Predsjedničke izbore je izgubila, no ukupno gledano Grabar-Kitarović je dobila više od 900.000 glasova, što znači da ima kapital za ulazak u utrku za šeficu HDZ-a. Ostali spomenuti kandidati koji žele na to mjesto, nisu toliko glasova nikada dobili. Osim toga, Grabar-Kitarović ima određeni ugled u svijetu, kao i veze u diplomaciji, EK-u i NATO-u. Sugovornik iz HDZ-a smatra kako u toj priči može parirati Andreju Plenkoviću. Ipak, za pobjedu na izborima, Grabar-Kitarović mora podršku potražiti kod važnih ljudi u HDZ-u, kao što je Brkić.

Brkić će joj biti podrška?

Na novinarsko pitanje što s unutarstranačkim izborima te hoće li se on kandidirati, Brkić nije dao konkretan odgovor niti je otkrio koga bi podržao u toj utrci. Zato se spekulira da bi Grabar-Kitarović mogla biti njegov as iz rukava, govori sugovornik iz HDZ-a koji je dobar i s Brkićem i s Grabar-Kitarović. On smatra da ništa nije konačno i da još trebaju razgovarati o svemu, no da to nije nemoguće.

Grabar-Kitarović ima dobre odnose s Penavom te s mnogim drugim istaknutim HDZ-ovcima pa čak i onim bivšima. Navodno je i oni vide kao šeficu stranke, a jedan od njih je izbačeni Darko Milinović. Iako Milinović nema utjecaja u stranci, jednom je na televiziji rekao da bi podržao Grabar-Kitarović kao predsjednicu HDZ-a.

“Vjerujte mi, dobila bi ona veliku podršku unutar i izvan stranke”, govori sugovornik iz HDZ-a. Kada se gleda odnos između Grabar-Kitarović i Plenkovića, on nikada nije bio idiličan. Još se 2018. Grabar-Kitarović u užem krugu ponekad znala potužiti da među njima nema komunikacije.

‘Kamen spoticanja između Grabar-Kitarović i Plenkovića je i njezin savjetnik’

“Zaboljelo ju je što ni o sudjelovanju na međunarodnoj konferenciji o migracijama u Marakešu 10. i 11. prosinca nije postignut dogovor Pantovčaka i Markova trga. Naime, predsjednica je rekla kako je bolje da na konferenciju ode netko od ministara, odnosno najbolje bi bilo da joj prisustvuje ministar Davor Božinović upravo zbog problematike na konferenciji, s kojom je on dobro upoznat. A onda je najednom objavljeno predsjedničino pismo glavnom tajniku UN-a. To je nezabilježen presedan u diplomatskoj i državnoj praksi. Navodno u svemu tome prste ima i predsjedničin savjetnik Mate Granić, koji je ujedno blizak premijeru Andreju Plenkoviću. Morate znati da nisu, naime, samo predsjedničini savjetnici Vlado Galić i Mate Radeljić kamen spoticanja između dva brda nego i Mate Granić”, kazao je za 24sata nekadašnji bliski suradnik Grabar-Kitarović.

Sugovornik blizak predsjednici na odlasku kazao je da je ona dobila mnogo ponuda za posao, no da želi ostati i razmisliti. Ono u što je sitgurna jest da će ostati u Hrvatskoj. Još u svom govoru nakon što je izgubila izbore dala je naslutiti da ostaje u Hrvatskoj, a neki HDZ-ovci, koji upravo nju vide kao buduću šeficu stranke, iz govora su iščitali da ona upravo to i planira.

