ŠTO O STRCI OKO PRVOG SRBINA U HRVATSKOJ MISLI NAJPOZNATIJI ZAGREBAČKI SRBIN: ‘Ne bih mijenjao Zagreb ni za jedan drugi grad u svijetu’

U potragu za odgovorom tko je Pupovac, ekipa RTL Direkta najprije je svratila u ugostiteljski objekat “Kod Srbina” u Zagrebu

Milorada Pupovca, saborskog zastupnika i predsjednika SDSS-a, već gotovo dva desetljeća nazivaju “prvim Srbinom u Hrvatskoj”, koji je sa svojom strankom bio partner svim hrvatskim vladama od vremena Ive Sanadera do danas, izuzev u onoj Tihomira Oreškovića, odnosno Tomislava Karamarka. Nedavni Pupovčev intervju Radio Sarajevu u kojemu je današnju Hravtsku usporedio s NDH i nazvao je faktorom nestabilnosti u regiji, uzburkao je političku scenu.

U prilogu RTL Direkta pokušali su istražiti tko je čovjek zbog kojeg se trese hrvatska politička scena i zbog kojeg je jedna braniteljska udruga od njega zatražila tri milijuna kuna odštete zboig navodnih duševnih boli koje im je nanio svojom izjavom.

Balansira između ‘srpskog ustaše’ i ‘hrvatskog četnika’

Odgovor nije jednostavan, rečeno je u prilogu RTL Direkta, kao što ni hrvatsko-srpski odnosi niti međusobna povijest nisu uvijek bili jednostavni. Pogotovo stoga što je Pupovac s obje strane Dunava osuđen na balansiranje između “srpskog ustaše” i “hrvatskog četnika”.

U potragu za odgovorom tko je Pupovac, ekipa RTL Direkta svratila je u restoran “Kod Srbina” u Zagrebu gdje su doznali da se ondje prebrojavaju samo ćevapi, a nikad krvna zrnca.

“Svi ljudi su dolazili, s lijeve i desne strane. HOS-ovci i SDSS-ovci, i Dalmatinci i Zagorci, i Slavonci… Svi. Nikad nitko nije postavio pitanje tko je Labus, nego se postavljalo pitanje je li tanjur čist i je li hrana ukusna”, kazao je Milan Labus, vlasnik tog ugostiteljskog objekta.

O tome kako je biti Srbin u Hrvatskoj gdje je Pupovac “prvi Srbin” (i najnegativniji političar u anketama), Labus je RTL Direktu kazao da nikada ne bi mijenjao niti jedan grad u svijetu za Zagreb.

“Ne postoji takav. Jedan moj prijatelj sa Šalate, doktor koji je otišao u Ameriku, zove me i kaže: ‘Dođi, napravit ćemo čudo. Rekoh: ‘Jvala ti, stari. Zagreb ne bih mijenjao ni za svoj rodni kraj'”, kazao je Labus.

‘Ovakvog Pupovca gotovo da teško prepoznajem’

Za bivšu premijerku Jadranku Kosor, s kojom je blisko surađivao, Pupovac nije samo pripadnik manjine već i dio vlasti.

“Zapravo bih rekla da ovakvog Milorada Pupovca gotovo da teško prepoznajem, dakle to je bilo teško vrijeme. O našoj suradnji ne mogu reći ništa loše. Zapravo mislim da se on duboko ne slaže s HDZ-om, ali da se svim srcem slaže sa svime što radi Andrej Pleković i u tome ga žestoko podupire”, smatra bivša premijerka.

Na suradnju premijera Andreja Plenkovića i Pupovca branitelji, barem oni u braniteljskim udrugama, ne gledaju blagonaklono. Smatraju da on nije osoba koja bi trebala biti dio vladajuće većine u Hrvatskoj.

“Podgrijava tenzije umjesto da ih smiruje, on je jedan od ljudi koji narušavaju odnose hrvatskog i srpskog naroda. I mogu zaključiti da je on najveći problem srpskom narodu u Hrvatskoj”, kaže Marko Radoš, tajnik Udruge stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida.

Inače, Inicijativa branitelja grada Petrinje predala je DORH-u kaznenu prijavu protiv Pupovca.

“Zbog izgovorenih riječi, povrede ugleda države Hrvatske i svih branitelja Katoličke crkve. Punih 28 godina Milorad Pupovac unosi nemir, razdor među hrvatski narod i huška narod. Zbog toga smo prinuđeni podnijeti kaznenu prijavu”, kazao je Ivo Vranjić iz Inicijative branitelja grada Petrinje.

‘Mi bismo rado imali pandan Pupovca u Srbiji’

Neki politički analitičari smatraju da Pupovac svaki napad na sebe dobro iskoristi u svoju korist.

“Mi bismo rado imali pandan poput Pupovca u Srbiji koji zastupa hrvatsku manjinu. On uspješno brani prava srpske manjine i uspješno dobiva njihove glasove. Kad pogledate rezultate, što ga se više napada, to je u neku ruku jači, što ga više napada većina, to je u neku ruku draži manjini”, kazao je za RTL Direkt komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.

Dio manjinaca koji se svojedobno odmetnuo iz SDSS-a te osnovao Demokratski savez Srba (DSS) nezadovoljan je njegovom politkom i zamjeraju mu uspoređivanje Hrvatske s NDH.

“On izjavom gdje uspoređuje Hrvatsku s NDH privlači pozornost na sebe i na taj način mediji su u fokus stavili njega. To izaziva revolt pojedinaca i pišu se grafiti i u tom trenutku nisu više žrtve ljudi iz Uzdolja”, rekao je Siniša Ljubojević, politički tajnik DSS-a.

Za mišljenje o “prvom Srbinu u Hrvatskoj” ekipa RTL Direkta upitala je i redatelja filma “Posljednji Srbin u Hrvatskoj” Predraga Ličinu koji je, rabeći englesku riječ, kazao da mu je halabuka oko Pupovca “sick”.

“Mislim da je užasno sick da se podigla tolika buka oko čovjeka koji nikada nije bio u ratu. Čovjek je na Filozofskom fakultetu već 30 godina, koji govori najčišći hrvatski ever“, kazao je Ličina.

