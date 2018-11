ŠTO NAS ČEKA ZA PRODUŽENI VIKEND: Severe Weather Europe izdao upozorenje: ‘Dio Hrvatske je pod rizikom od poplave’

Europski meteo servis ističe i rizik od poplava zbog obilnih kiša koje padaju na već zasićeno tlo

Nakon iznadprosječno toplog, ponegdje i rekordnog listopada, i početkom studenoga temperatura zraka bit će relativno visoka. Pritom će u petak kiša padati uglavnom na zapadu Hrvatske, osobito na sjevernom Jadranu i u gorju, gdje će mjestimice biti i obilnija.

Jugo će oslabjeti, ali će more još mjestimice biti i valovito. Za vikend većinom suho i sunčanije nego u petak, na Jadranu ponegdje uz jaku buru i istočnjak, podno Velebita i s olujnim udarima. Već do kraja nedjelje te osobito početkom novoga tjedna na većini Jadrana ponovno jača jugo, s njim i vjerojatnost za kišu, uglavnom na Jadranu, te u gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, piše HRT u svojoj vremenskoj prognozi.

Petak – još česta kiša, ponegdje i obilnija

Najmanje će kiše, odnosno najviše suha vremena, biti u Slavoniji, Baranji i Srijemu, gdje će biti i sunčanih razdoblja. Vjetar uglavnom slab jugoistočni, a najviša temperatura od 19 °C na zapadu Slavonije do 23 °C u Podunavlju.

U središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno, osobito sredinom dana i poslijepodne. A u prvom dijelu dana mjestimice magla i nakratko malo sunca. Jutarnja temperatura većinom između 10 i 12 °C, a najviša oko 17 °C.

U gorju i na sjevernom Jadranu većinom oblačno i kišovito, ponegdje i uz obilniju kišu, uz mogućnost grmljavine. Vjetar u gorju uglavnom slab, na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo, a ujutro ponegdje umjerena bura. More malo do umjereno valovito. Temperatura od oko 11 °C ujutro u gorju do oko 18 °C poslijepodne na moru.

Na Jadranu kiša i umjereni jugo

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, u prvom dijelu dana izraženijom, uz mogućnost grmljavine. Puhat će umjereno i jako jugo, a more će biti umjereno valovito i valovito. Temperatura ujutro od 15 do 19 °C, a poslijepodne od 19 do 21 °C.

Na jugu Hrvatske dnevna temperatura i do 23 °C, a vrijeme promjenljivo oblačno. Kiše, često u obliku pljuskova, bit će još u noći i ujutro, a zatim danju manje i rjeđe. Puhat će umjereno i jako jugo, osobito u prvom dijelu dana.

Za vikend mali predah, a onda opet kiša

U danima koji slijede u unutrašnjosti djelomice sunčano, te i dalje relativno toplo. Uz više oblaka u subotu će na zapadu još gdjegod biti koje kapi kiše ili rosulje, a od ponedjeljka će oblačnije, uz povremenu kišu biti uglavnom u gorju, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Ujutro će mjestimice biti i magle. Vjetar većinom slab, a temperatura u blagom padu.

Na Jadranu tijekom vikenda toplije, te uglavnom suho i barem djelomice sunčano, uz mogućnost za malo kiše ponegdje na sjevernom dijelu u subotu. Od ponedjeljka ponovno oblačnije i svježije, premda i dalje iznadprosječno toplo za početak studenoga, uz povremenu kišu. Jugo će u subotu prolazno oslabjeti i na sjevernom Jadranu okrenuti na buru, gdjego i jaku, podno Velebita i s olujnim udarima, a u nedjelju ponovno jačati, pa će početkom idućeg tjedna mjestimice biti i jako.

Rizik od poplava

Europski meteo servis Severe Weather ističe kako je za blagdane Svih svetih i Dušni dan povećan rizik od poplava u sjevernoj Italiji, Sloveniji te na sjeverozapadu Hrvatske jer se očekuju obilne kiše koje bi na određenim lokacijama mogle doseći i 200 mm, a koje će padati na već natopljeno tlo.

HAK: Zbog jakog vjetra u prekidu nekoliko katamaranskih i brodskih linija

Iz Hrvatskog autokluba (HAK) izvijestili su u četvrtak kako je nekoliko trajektnih i brodskih linija u prekidu zbog jakog vjetra.

Na riječkom okružju u prekidu su katamaranske linije: Mali Lošinj- Cres- Rijeka i Novalja- Rab- Rijeka te brodska linija Mali Lošinj- Unije- Susak.

Na splitskom okružju ne voze katamaranske linije: Split- Hvar- Vela Luka- Ubli i Split- Vis.

Od 17,23 sati otvoren je tunel Sveti Ilija (Baško Polje-Zagvozd-DC76), nakon uklanjanja vozila iz prometne nesreće.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, osim u Slavoniji i Baranji. Zbog povremeno jakih pljuskova kiše moguće je naići na veću količinu vode koja se zadržava na kolniku pa vozače iz HAK-a pozivaju na dodatan oprez. Mogući su odroni.