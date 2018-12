ŠTO NAS ČEKA U NASTAVKU TJEDNA? Minusi i niske temperature, a poznato je kada bi mogao pasti i snijeg

‘Idućih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U nedjelju na istoku oblačnije, ponegdje uz mogućnost za malo kiše, a na Staru godinu mjestimice može pasti i malo snijega, javlja HRT

Čini se kako temperature narednih dana neće biti previše u padu, štoviše u nekim mjestima bit će i više od prosjeka, rekao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović, iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a.

U četvrtak djelomice sunčano

“U Slavoniji, Baranji i Srijemu umjereno i znatno oblačno, ujutro mjestimice s maglom, osobito u Posavini. Puhat će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između -2 i 1 °C, a najviša dnevna od 5 do 8 °C.

U središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Ujutro ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab. Jutro hladno s temperaturom zraka od -5 do -2 °C, a najviša dnevna između 4 i 6 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorju barem djelomice sunčano. U gorskim krajevima jutro hladno mjestimice s maglom. Uz obalu ujutro slaba do umjerena bura, zatim prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od -5 do -2 °C, uz obalu između 2 i 6 °C, a najviša dnevna oko 4 °C, uz more od 10 do 12 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, samo ponegdje s umjerenom naoblakom. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, prema otvorenom moru mjestimice i jak, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Dnevna temperatura zraka od 9 do 14 °C, ali će u unutrašnjosti jutro biti hladno.

Na jugu Hrvatske sunčano i danju razmjerno toplo. Puhat će umjeren, mjestimice i jak sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 7 °C, a najviša dnevna između 11 i 14 °C.”

Od petka moguće oborine

“Idućih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U nedjelju na istoku oblačnije, ponegdje uz mogućnost za malo kiše, a na Staru godinu mjestimice može pasti i malo snijega. Jutra razmjerno hladna, ponegdje s maglom, osobito u petak. Dnevna temperatura oko prosjeka ili malo viša.

Na Jadranu barem djelomice sunčano. U petak mjestimice može biti magle, osobito na sjevernom dijelu te prema otvorenom moru. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u subotu će zapuhati bura, najprije na sjevernom dijelu, do kraja dana i duž većeg dijela obale. Temperatura zraka bez veće promjene”, stoji u prognozi HRT-a.