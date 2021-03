BOŽINOVIĆ: ‘Potpisao sam pooštravanje nekih mjera; Za razliku od drugih, u Hrvatskoj se može vidjeti baku i djeda’

U Hrvatskoj su danas zabilježena 1802 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 9052

1107 pacijenata je na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 115 osoba

Preminulo je 16 osoba, a oporavilo se njih 1141

Nacionalni bi stožer danas trebao govoriti o mogućim novim epidemiološkim mjerama

Plenković: ‘Hrvatska dobila samo 17 posto naručenog cjepiva AstraZenece’

14:57 – Hrvatska je umjesto sto posto obećanih doza cjepiva AstraZenece dobila samo 17 posto i to je razlog zašto nedostaje cjepiva, izjavio je u petak premijer Andrej Plenković. “Hrvatska je umjesto sto posto obećanih doza (AstraZenece) dobila 17 posto”, rekao je premijer. Europska unija naručila je 120, a isporučeno joj je samo 30 milijuna doza naručenog cjepiva AstraZenece, sukladno s tim doze cjepiva nedostaju i za Hrvatsku, kazao je premijer.

Stalni predstavnici pri Europskoj uniji zaduženi su da dogovore distribuciju 10 milijuna doza Pfizerova cjepiva “u najkraćem roku, u duhu solidarnosti”, izvijestio je Plenković o rezultatima jučerašnjeg samita dvadesetsedmorice. Oko 405 milijuna ljudi nalazi se u državama koje nemaju problem, a oko 40 milijuna u državama koje nemaju dostavljenu naručenu količinu, tako da bi tih 10 milijuna doza riješilo problem državama koje su u zastoju, a ostale ne bi osjetile da su nešto propustile, kazao je.

Čelnici EU-a u četvrtak su u zajedničkoj izjavi zatražili od veleposlanika pri EU-u da riješe pitanje raspodjele 10 milijuna doza cjepiva koje će BioNTech/Pfizer isporučiti u drugom tromjesečju umjesto u drugoj polovici godine. Zaduženi su “da pronađu dogovor o svojevrsnom omjeru distribucije tih 10 milijuna doza u najkraćem roku u duhu solidarnosti”, rekao je Plenković na konferenciji za novinare. To “podrazumijeva da će oni koji imaju manje dobiti više”, rekao je o cilju da se kompenziraju one države koje su najviše naručile AstraZenecina cjepiva, a manje od drugih proizvođača, rekao je.

Otprilike je šest, sedam članica koje se trebaju kompenzirati, a među njima je Hrvatska. “Time bi se otprilike iznivelirala procijepljenost” u Europskoj uniji, rekao je. Premijer je negirao navode da je na jučerašnjem sastanku bio “žestok” austrijski kancelar Sebastian Kurz, inače prvi čelnik u EU koji je upozorio na neravnomjernu raspodjelu cjepiva po članicama EU, pri čemu je kao oštećenu spomenuo i Hrvatsku. Odbacio je nagađanja da je dogovor trebao biti postignut već jučer i da bi se to dogodilo da nije bilo istupa austrijskog kancelara.

“Ne nije se to moglo… na tehničkoj razini”, rekao je Plenković, pa dodao “Da smo bili fizički u Bruxellesu – možda, bile bi pauze, jedni bi drugima to rastumačili. Uglavnom, riješit će se, Pfizer će svojim isporukama prema dogovoru popuniti prazninu nastalu nesipunjavanjem preuzetih obveza AstraZenece”, zaključio je premijer.

Opravdao je odluku svoje vlade jer je najviše naručeno upravo AstraZenecina, koja je zakazala u količinama. Prema tadašnjim pokazateljima upravo je AstraZeneca trebala biti farmaceutska tvrtka koja je trebala prva imati gotovo cjepivo. Naručeno je dva i po puta doza koliko ima stanovnika u Hrvatskoj, a to je 8,7 milijuna doza, podsjetio je. Neke zemlje odlučile su kupovati pro rata sva cjepiva koja su im bila dostupna i premijer se zapitao što bi se dogodilo da je tako i Hrvatska postupila.

“Da smo mi tada naručili 15 do 16 milijuna doza, onda bi vi danas pitali čime smo se vodili u toj odluci”, rekao je. Jedan dio članica Europske unije naručio je više, a “mi smo bili realni”, rekao je. O daljim postupcima u Europskoj uniji rekao je da će “EU dopuštati izvoz ali će ga kontrolirati”.

Naglasio da njegova vlada vjeruje struci u pogledu cjepiva i za razliku od drugih zemalja u Hrvatskoj nije bilo panike, nije prekinula cijepljenje AstraZenecom kao neke druge članice kako bi se istražili slučajevi krvnih ugrušaka. Na pitanje što će vlada učiniti ako AstraZeneca poveća cijenu cjepiva koje je jeftinije od Pfizerova i Moderninog odgovorio je “Mi smo tu da nađemo sredstva”. Vjeruje da se to neće dogoditi jer su količine dogovorene prema narudžbama i možda će se mijenjati cijene za neke nove doze. Bugarska bi u apsolutnom smislu trebala dobiti najviše cjepiva, naznačio je.

Hrvatska bi do 30. lipnja s kompenzacijom Pfizer/BioNtech trebala postići procijeljenost do 50 posto, čime bi se iznivelirala s razinom EU-a.

Prekršitelji epidemioloških mjera kažnjeni s po 8000 kuna

14:52 – Policijska uprava Brodsko-posavska u petak je izvijestila od izricanju 13 novčanih prekršajnih kazni zbog kršenja epidemioloških mjera, a svi su kažnjeni s 8000 kuna. Prekršitelji su u srijedu i četvrtak zatečeni u kršenju mjere samoizolacije pri dolasku u policijsku postaju, na sud, u stanicu za tehnički pregled te u deset slučajeva pri prelasku granice u Slavonskom Brodu i Staroj Gradiški.

U dva slučaja hrvatski državljani su htjeli otputovati u Bosnu i Hercegovinu unatoč izrečenim mjerama samoizolacije. Za osam osoba – četiri državljanina Hrvatske, dva državljanina Bosne i Hercegovine i dva državljanina Austrije, kazne su izrečene jer kao osobe u tranzitu nisu u roku 12 sati napustile hrvatski teritorij.

Njemačka vlada pozvala građane da ne putuju preko uskrsnih blagdana

14:30 – Njemačka vlada pozvala je u petak svoje građane da preko uskrsnih praznika izbjegavaju kontakte i da Uskrs proslave u najužem krugu osoba te također da izbjegavaju putovanja, dok epidemiolozi upozoravaju da bi treći val epidemije mogao biti gori od prva dva.

“Ako se susrećete s drugima onda je najbolje da to činite na otvorenome jer je tamo najmanja šansa da se zarazite“, rekao je njemački ministar zdravstva Jens Spahn. Demokršćanski političar je trenutnu situaciju u borbi protiv pandemije usporedio s maratonom. “Nalazimo se na 38 kilometru, a posljednji kilometri su najteži“, rekao je Spahn.

On je istodobno upozorio da bi njemački zdravstveni sustav mogao kolabirati ako savezne pokrajine ne budu striktno primjenjivale pravila o zatvaranjima pri incidenciji od preko 100. Na zajedničkoj konferenciji za tisak ministar Spahn i direktor epidemiološkog instituta Robert Koch Lothar Wieler su apelirali na građane da izbjegavaju putovanja i kontakte. “Mobilnost i kontakti su gorivo pandemije“, rekao je Wieler, koji je preporučio nošenje maske i u zatvorenim privatnim prostorima.

Direktor Instituta Robert Koch je upozorio da bi treći pandemijski val zbog mutiranih varijanta virusa mogao biti gori od prva dva. “Ako se trećem valu ne odupremo svim raspoloživim sredstvima prijete ozbiljne posljedice“, rekao je Wieler, koji nije isključio mogućnost penjanja broja zaraženih u jednom danu i do 100.000.

U petak ujutro Institut Robert Koch je zabilježio 21.573 novih zaraza koronavirusom unutar 24 sata. Kako prenose njemački mediji, savezna vlada razmatra mogućnost zabrane putovanja u inozemstvo preko uskrsnih praznika. Već sad je uvedeno pravilo po kojem će povratnici iz inozemstva, bez obzira na to dolaze li iz rizičnih područja ili ne, morati pri dolasku u Njemačku predočiti negativni koronatest.

Turistički inspektori utvrdili kršenja epidemioloških mjera u 66 nadzora

14:08 – Turistički inspektori Državnog inspektorata (DIRH) su od 1. do 25. ožujka obavili 813 nadzora pridržavanja odredbi Stožera civilne zaštite RH o nužnim epidemiološkim mjerama, pri čemu su u 66 nadzora utvrdili povrede odredbi i naplatili 12 kazni na mjestu u iznosu od 31.500 kuna, ističu u petak na upit Hine iz DIRH-a. Od 1. ožujka ugostiteljskim objektima je omogućeno da nakon gotovo tri mjeseca zatvorenosti ponovo rade, ali samo na otvorenom, na terama i sl., uz razne mjere ograničenja za ulazak gostiju u zatvoreni dio objekta (zbog toaleta) i druge.

U svih 813 inspekcijskih nadzora tijekom tog razdoblja provodili su, kako kažu iz DIRH-a, nadzor pridržavanja odredbi odluke Stožera civilne zaštite RH o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti covid-19 putem okupljanja.

U 747 inspekcijskih nadzora nisu utvrđene povrede odredbi te odluke, dok su u 66 inspekcijska nadzora utvrđene povrede, a za utvrđene prekršaje, turistički inspektori su podnijeli 43 optužna prijedloga za pokretanje prekršajnih postupaka mjesno nadležnim sudovima. Također su izdali i šest prekršajnih naloga te su naplatiti 12 kazni na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 31.500 kuna, dok će za pet utvrđenih povreda biti poduzete prekršajne mjere.

iz DIRH-a ističu i da su uz to turistički inspektori donijeli 27 usmenih rješenja na zapisnik o zabrani pružanja ugostiteljskih usluga unutar ugostiteljskog objekta, odnosno rad na prostoru za usluživanje na otvorenom izvan radnog vremena. Sanitarna inspekcija u istom je razdoblju provela 664 inspekcijska nadzora provedbe odluka stožera, od čega 547 nad ugostiteljskim objektima te su zbog utvrđenih nedostataka donijeli 121 usmeno rješenje o otklanjanju nedostataka, a od toga 116 za ugostiteljske objekte. Zaključno sa 24. ožujkom kontrolom izvršenja rješenja u samo dva slučaja utvrđeno je da stranka nije izvršila rješenje, te će biti donesena rješenja o izvršenju naplatom novčane kazne, zaključuju iz DIRH-a.

U povodu tih rezultata, ali i raznih komentara zadnjih dana na račun rada ugostitelja, koji još uvijek rade samo na otvorenim prostorima, terasama i slično, predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja (NUU) Jelena Tabak za Hinu u petak ističe da je prije svega “individualna svijest jedino jedino oružje koje imamo u borbi protiv pandemije, pa je u redu kontrolirati pridržavanje mjera svih, a ne samo ugostitelja”.

“Mjere pomoći se oduzimaju ako se u poduzetnika ustanovi fiskalni prekršaj. To je u redu i opravdano. Kako i kršenje protuepidemijskih mjera podliježe istim sankcijama, jako je bitno da se minorne nepravilnosti usmenom opomenom ne poistovjećuju s kategorijom oduzimanja mjera pomoći za radna mjesta i fiksnih troškova, jer to rezultira otkazima i stečajevima”, komentira Tabak. Vjeruje da nitko od poduzetnika ne želi riskirati takvo što te pozivaju tijela nadzora na raščlanjivanje situacije na terenu.

‘Markica zdravlja’ za smanjenje posljedica pandemije koronavirusa

14:07 – Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Herman Vukušić predstavio je u petak projekt “Markica zdravlja”, koja preko višesadržajnog QR koda daje podatke o zdravstvenom statusu pojedinca i može imati veliko značenje u smanjenju negativnih učinaka pandemije koronavirusa.

“Projekt je potpuno besplatan i njegova implementacija ne zahtjeva nikakva sredstva. Stranka ‘Agrameri’ se zalaže da sva testiranja na antitijela, koja bi potvrđivala status imunosti na koronavirus, za Zagrepčane budu besplatna”, rekao je Vukušić na konferenciji za novinare.

Status imunosti znači da bi svi Zagrepčani i hrvatski građani, koji su imuni na koronavirus, imali slobodu kretanja i boravka u zatvorenim prostorima. Obzirom da se radi o gotovo trećini stanovnika, to znači da se sve industrije (ponajprije ugostiteljska) ne bi trebale zatvarati za vrijeme lockdowna, kaže Vukušić.

Na “Markici zdravlja” bili bi sadržani podaci poput kroničnih bolesti, antikoagulantne terapije, alergija, postojanja implantata i sl., Vukušić tvrdi da ona ne bi predstavljala nikakav napad na privatnost građana već samo dodatni element u zaštiti njihova zdravlja i smanjenju ograničenja zbog protupandemijskih mjera. Takva markica ne bi značila nikakvu aplikaciju za praćenje kretanja građana niti zahtjev za unošenje bilo kakvih podataka koji već nisu sadržani u Centralnom zdravstvenom informacijskom sustavu, istaknuo je.

Goran Lazić, koji je autor projekta “Markica zdravlja” u suradnji sa tvrtkom MCS, rekao je da očitanje markice u digitalnom ili tiskanom obliku ne zahtjeva nikakve dodatne financijske investicije u smislu e-čitača, već se ona može očitati s bilo kojeg pametnog telefona. Istaknuo je kako se time podaci mogu dobiti u sekundi, dok se npr. na objedinjenim hitnim bolničkim prijemima, bez obzira na stanje svjesnosti pacijenta, prikupljaju oko 64 minute.

Lazić smatra kako bi bilo idealno da svaki građanin na svojoj zdravstvenoj iskaznici, ili bilo kojem drugom identifikacijskom dokumentu, ima nalijepljen QR kod s kojeg se može pristupiti podacima. Da treba što prije ostvariti projekt “Markice zdravlja” smatra i pulmolog Saša Srića obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, koja se i dalje rapidno pogoršava. Napomenuvši kako cijepljenje protiv koronavirusa ide dosta sporo, Srića je upozorio da u trećem valu pandemije sve veći broj mladih ljudi obolijeva i završava na respiratoru.

Splitsko-dalmatinska županija: 275 novozaraženih, 5 preminulih

13:55 – Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 901 obrađenog testa danas je 275 novooboljelih osoba s područja Splitsko-dalmatinske županije pozitivno na COVID infekciju i to iz Splita 117, Hvara 1, Imotskog 7, Kaštela 12, Makarske 15, Omiša 11, Sinja18, Solina 16, Trilja 5, Trogira 9, Vrgorca 6, Brela 1, Dicma 3, Dugog Rata 2, Dugopolja 6, Gradaca 1, Hrvaca 3, Klisa 1, Lokvičića 1, Marine 5, Muća 2, Okruga 2, Podbablja 3, Podgore 2, Podstrane 4, Primorskog Doca 1, Pučišća 1, Runovića 1, Segeta 4, Tućepi 3, Zagvozda 6, Zmijavaca 3 i Ciste Provo 3 osobe.

Od ukupnog broja novooboljelih 166 osoba su kontakti prethodno oboljelih dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno 2238 osoba nalazi se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju nalazi se 119 COVID pozitivnih osoba u KBC-u Split dok se 22 osobe nalaze na respiratoru.

Prema izvješću KBC-a Split u protekla 24 sata preminulo je pet osoba. Tri muške osobe stare 58 godina, 73 godine i 89 godina i dvije ženske osobe obje starosti 81 godinu. Osobe su uz brojne komorbiditete bile pozitivne i na COVID infekciju.

Usmiani: ‘Ako bi dobio licencu, JGL bi mogao proizvoditi cjepivo’

13:54 – Predsjednik Upravnog odbora Jadran galenskog laboratorija (JGL) Ivo Usmiani u petak je izjavio za Hinu da bi ta tvrtka mogla proizvoditi cjepivo, ali samo ako dobije licencu nekog strateškog partnera te da su za takav poduhvat potrebni i angažman akademske zajednice i potpora države. Na upit Hine o mogućnostima, uvjetima i rokovima za početak proizvodnje cjepiva, Usmiani je odgovorio da su osnovni preduvjet znanje i tehnološka platforma u proizvodnji sterilnih farmaceutskih oblika, a potom i osiguranje izvora financiranja.

“Osnovni preduvjeti da biste krenuli u avanturu proizvodnje cjepiva su znanje i tehnološka platforma u proizvodnji sterilnih farmaceutskih oblika, a potom i osiguranje izvora financiranja. Mi u JGL-u imamo znanja i vještine u proizvodnji sterilnih farmaceutskih oblika, baš kao i jaku tehnološku platformu”, kaže Usmiani.

Naveo je da bi JGL mogao početi proizvoditi cjepivo, bilo da je riječ o vektorskom ili o mRNA cjepivu, ali samo ako dobije licencu nekog strateškog partnera za transfer gotove tehnologije za proizvodnju cjepiva. “Također, u Rijeci imamo i Znanstveni centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva, u kojem je desetak kvalitetnih virologa, virusnih imunologa i molekularnih biotehnologa. Predvodi ih profesor Stipan Jonjić i bave se vektorskim cjepivima, a mi s njima već surađujemo i mogli bismo s njima postići snažnu sinergiju. Što se tiče roka potrebnog za to, postoje različiti načini proizvodnje i vrste suradnji, koje razmatramo i sve one zahtijevaju vrijeme”, dodaje.

Usmiani ističe da treba imati na umu da je “sve to kompleksan znanstveni poduhvat i da, osim podrške i angažmana akademske zajednice, zahtijeva i vrlo jasan stav, fokusirano strateško opredjeljenje i potporu države.” “Financiranje takve investicije kroz, primjerice, europski novac iz Mehanizma za oporavak i otpornost, bi moglo biti ključna poluga transformacije hrvatskog gospodarstva i povećanja njegove produktivnosti i konkurentnosti, na jako konkurentnom EU tržištu”, kaže Usmiani.

“Što se, pak, tiče samodostatnosti države u opskrbi cjepivom, podsjećam da smo još 1893. u Kraljevskom zemaljskom zavodu za proizvodnju cjepiva pokrenuli proizvodnju cjepiva protiv velikih boginja i dokazali da se kao jedna mala država možemo uključiti u to. U skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030., realizacijom proizvoda visoke dodane vrijednosti kao što su cjepiva, mogli bismo uspješno osigurati samodostatnost i neovisnost države, ojačati kapacitete javnog zdravstva te zadržati i dodatno umrežiti visok nivo ekspertnog znanja kojeg imamo. No, do te razine je još puno koraka na putu”, zaključuje Usmiani.

Norveška neće cijepiti AstraZenecom do 15. travnja

13:53 – Norveške zdravstvene vlasti produljile su u petak obustavu cijepljenja AstraZenecinim cjepivom protiv covida-19 do 15. travnja, uz obrazloženje da moraju opširnije ispitati njegove eventualne popratne pojave nakon slučajeva ozbiljnih problema sa zgrušavanjem krvi. Tako se Norveška pridružila Danskoj u čekanju rezultata provjera dok se većina ostalih europskih zemalja nastavila koristiti AstraZenecinim cjepivom koje je europski regulator ocijenio “sigurnim i djelotvornim”.

“Ova odluka o produljenju obustave cijepljenja AstraZenecinim cjepivom je teška, ali opravdana”, rekao je čelnik norveškog Instituta za javno zdravstvo (FHI) Geir Bukholm u priopćenju. “Mislimo da su potrebna daljnja istraživanja o tim slučajevima kako bi se norveškim građanima mogle dati najbolje moguće preporuke za cijepljenje”, dodao je.

U toj nordijskoj zemlji nekoliko medicinskih radnika mlađih od 55 godina i dobra zdravlja imali su kombinaciju atipičnih simptoma, među kojima zgrušavanje krvi, krvarenje i pad broja trombocita, nekoliko dana nakon primanja AstraZenecina cjepiva. Tri su osobe umrle a jedna, mlađa i bez poznatih zdravstvenih problema, podlegla je nakon izljeva krvi u mozak. Sve dosad nije utvrđena veza između tih slučajeva i cjepiva englesko-švedskog laboratorija, ali je tim norveških liječnika rekao da te rijetke ali teške slučajeve smatra posljedicom “snažne imunosne reakcije” na cjepivo.

“Glavno je utvrditi postoji li uzročna veza između cjepiva i veoma teških popratnih pojava, na što mi sumnjamo”, rekla je čelnica FHI-ja Camilla Stoltenberg za radio NRK. Produljenje obustave odgodit će za tjedan-dva norvešku kampanju cijepljenja, istaknuo je institut. Oni koji su primili prvu dozu tog cjepiva zasad neće dobiti drugu, dodala je.

Nordijske zemlje koje su među prvima prestale cijepiti AstraZenecom, sada djeluju nekoordinirano. Danska je u četvrtak izvijestila o trotjednom produljenju obustave kako bi temeljitije ispitala moguće nuspojave cjepiva, a Finska, Island i Švedska su nastavili s korištenjem cjepiva, namijenivši ga ipak starijima.

Krapinsko-zagorska županija: 39 novozaraženih

13:30 – Na području Krapinsko-zagorske županije evidentirano je 39 novih osoba pozitivnih na koronavirus. Radi se o osobama sa područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Donja Stubica 3, Klanjec 3, Krapina 5, Oroslavje 1, Pregrada 3, Zabok 5, Zlatar 1, Bedekovčina 4, Desinić, Đurmanec 2, Konjščina 1, Krapinske Toplice 1, Marija Bistrica 1, Radoboj 2, Sv. Križ Začretje 2, Tuhelj 2 i Veliko Trgovišće 2.

Oporavilo se 36 osoba te trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze osoba s područja Krapinsko-zagorske županije iznosi 208. U samoizolaciji se nalazi 756 osoba. U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana nalazi se 29 pacijenata pozitivnih na SARS CoV-2, među kojima nema osoba na respiratoru. Nema preminulih novih osoba pozitivnih na koronavirus.

Grad Zagreb: 291 novozaražena osoba

13:07 – Na konferenciji stožera grada Zagreba Zvonimir Šostar potvrdio je kako je u zadnja 24 sata zabilježen 291 novi slučaj zaraze koronavirusom u Zagrebu, pri čemu su u NZJZ-u napravljena 1033 testa, a 244 nalaza su bila pozitivna.

Šostar je istaknuo kako je to nastavak niza dana u kojima imamo preko dvadeset posto pozitivnih testova. Dodao je kako je u srednjim i osnovnim školama zaraženo oko 200 učenika, ali i kako se zbog toga zasad i dalje neće prijeći na online nastavu. Kazao je kako će s prelaskom na C model nastave pričekati i pratiti situaciju u sljedeća četiri tjedna.

Brodsko-posavska županija: 39 novozaraženih

13:05 – Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u zadnja 24 sata na području Brodsko-posavske županije potvrđeno je 39 novih pozitivnih nalaza osoba zaraženih virusom SARS-CoV-2 (potvrđenih PCR uređajem).

Broj zaraženih osoba prema prebivalištu (grad/općina): grad Nova Gradiška (11), grad Slavonski Brod (9), općina Rešetari (4), općine Cernik, Donji Andrijevci i Sibinj (po 2) te općine Bukovlje, Davor, Nova Kapela, Okučani, Oriovac, Sikirevci, Staro Petrovo Selo, Velika Kopanica i Vrpolje (po 1). Ukupan broj zaraženih osoba na području Brodsko-posavske županije od početka epidemije tako sada iznosi 8.944, oporavilo se njih 8.595, dok je broj aktivnih slučajeva povećan sa 170 na 179. Trenutna 7-dnevna incidencija u Brodsko-posavskoj županiji iznosi 131, dok trenutna 14-dnevna incidencija iznosi 237.

U zadnja 24 sata nije bilo preminulih osoba od COVID-19. Hospitalizirano je ukupno 39 osoba (2 osobe manje nego prethodni dan) od čega u slavonskobrodskoj bolnici 25 osoba, a u novogradiškoj bolnici 14 osoba. Dvije hospitalizirane osobe su na respiratoru (1 osoba manje nego prethodni dan). Pod mjerom samoizolacije trenutno se na području Brodsko-posavske županije nalazi ukupno 661 osoba (4 osobe manje nego prethodni dan).

Karlovačka županija: 119 novozaraženih, 2 preminulih

13:05 – U Karlovačkoj županiji u posljednja 24 sata ima ukupno 119 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 (PCR+antigensko). U bolnicama Karlovačke županije na današnji dan je hospitalizirano 61 COVID pozitivnih pacijenata (OB Ogulin-11, OB Karlovac-50).

U posljednja 24 sata novoprimljeno je 8 COVID pozitivnih osoba ( OB Ogulin-1, OB Karlovac-7), a otpuštena je 1 osoba (OB Karlovac). Na respiratoru se nalaze 3 COVID pozitivna pacijenta. U posljednja 24 sata preminule su 2 COVID pozitivne osobe (OB Ogulin). Od početka pandemije u ustanovama je preminulo ukupno 306 COVID pozitivnih osoba, te 28 COVID pozitivnih osoba po izvješću mrtvozornika.

BiH: 1869 novozaraženih, 76 preminulih; otkriven južnoafrički soj

13:02 – U Bosni i Hercegovini u petak je ponovo zabilježen veliki dnevni broj novozaraženih koronavirusom jer je potvrđeno više od 1800 takvih slučajeva, dok su zdravstvene vlasti istodobno potvrdile sve veću cirkulaciju visokozaraznih mutiranih varijanti koronavirusa, uključujući južnoafričku. Nakon testiranja nešto više od pet tisuća uzoraka zaraza je potvrđena kod 1869 osoba. Također je, po posljednjim podacima, 76 ranije zaraženih osoba preminulo u zadnja 24 sata. BiH je u četvrtak imala 1965 novozaraženih, što je bio apsolutni rekord u jednom danu od izbijanja epidemije prije godinu dana, a visoke brojke bilježe se cijelog tjedna i na razini su vrhunca drugog vala epidemije iz studenog prošle godine.

Djelatnici Kliničkog centra u Banjoj Luci u petak su potvrdili kako je sekvencioniranjem uzoraka u njihovom laboratoriju potvrđeno kako sada i u BiH cirkulira južnoafrička varijanta koronavirusa. Prisutnost te mutirane varijante, čija je oznaka 501W2, otkrivena je analizama 93 uzoraka prikupljenih u prvoj polovici ožujka, a utvrđeno je i kako je načešći mutirani virus među oboljelima britanski, oznake B117. Od ukupnog broja analiziranih uzoraka njih više od 66 posto bilo je zaraženo mutiranim varijantama virusa.

“Na žalost dvije trećine pacijenata su oboljele od tih varijanti. Takvi se virusi brže šire”, kazao je ravnatelj banjolučkog kliničkog centra Vlado Đajić pojašnjavajući kako se kod osoba zaraženih tim varijantama virusa već za dan ili dva drastično pogoršava stanje pa ih se mora smještati u bolnice.

BiH je u četvrtak dobila prvih 50 tisuća doza cjepiva protiv koronavirusa čiji su proizvođači Pfizer i AstraZeneca, a za sada nema jasnih rokova do kojih se može očekivati isporuka značajnijih količina od naručenih 1,23 milijuna doza za koje je već plaćeno 13 milijuna dolara. Mediji u BiH opširno izvještavaju kako se zbog očevidnih problema u nabavci cjepiva i neizvjesnih rokova cijepljenja sve više građana te zemlje odlučuje cijepiti u Srbiji. Tamošnje su vlasti otvorile mogućnost svim državljanima BiH neovisno u prebivalištu cijepiti se na punktovima postavljenim na beogradskom velesajmu, a dovoljna im je samo bosanskohercegovačka putovnica te prethodna najava elektroničkom poštom. Prema dostupnim informacijama Srbija državljanima BiH trenutačno nudi cjepiva Covishield, proizvedena u Indiji po formuli AstraZenece.

Šibensko-kninska županija: 110 novozaraženih

12:49 – U protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije novih 110 osoba je oboljelo od covida-19, izvijestio je u petak županijski Stožer civilne zaštite. Trenutno je 456 aktivnih slučajeva oboljenja. U šibenskoj bolnici liječi se 26 osoba, od kojih su dvije na respiratoru, dok se u kninskoj bolnici liječi jedna osoba. Ostali imaju blaže kliničke simptome i nalaze se u izolaciji. Pod mjerama zdravstvenog nadzora i samoizolacije trenutno je 1981 osoba. U posljednja 24 sata uzorkovano je i testirano 225 uzoraka za testiranje.

U zadnjih nekoliko dana uočeno je kako se prosječna životna dob teže oboljelih hospitaliziranih pacijenata pomiče od starije ka srednjoj životnoj dobi. Stoga Stožer apelira na sve građane da se suzdrže od okupljanja bilo koje vrste te da se strogo pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera.

U Primorsko-goranskoj županiji zabrana javnih okupljanja s više od 15 osoba

12:48 – Načelnik primorsko-goranskog Stožera civilne zaštite Mladen Šćulac rekao je u petak da je Stožer donio nove mjere među kojima su zabrana održavanja javnih okupljanja s više od 15 osoba, obustava rada teretana i dječjih radionica, a preporučen je pojačani nadzor provedbe važećih mjera. Šćulac je na konferenciji za novinare kazao da će nove mjere biti na snazi 14 dana, a prvu je naveo mjeru zabrane održavanja svih javnih događanja i okupljanja, na kojima je prisutno više od 15 osoba na jednom mjestu dok se privatna okupljanja ograničavaju na osam osoba iz dva različita kućanstva.

Zabranjuju se svi treninzi u zatvorenim prostorima. Iznimke su klubovi koji se natječu u prvom i drugom rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji, u prvom rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovima kao i u konkurenciji u ekipnim klupskim natjecanjima na nacionalnoj razini, u najvišem rangu liga u sastavu natjecanja. Iznimka su i treninzi i natjecanja kategoriziranih sportaša u individualnim sportovima i sportaša nacionalne razine koji se pripremaju za europska i svjetska natjecanja, sukladno popisu kojeg je na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog saveza gluhih odobrilo Ministarstvo turizma sporta.

Obustavlja se rad teretana, fitness centara, sportskih i rekreacijskih centara u zatvorenom prostoru rad dječjih radionica i igraonica, održavanje profesionalno-umjetničkih izvedbi i programa, kino produkcija, izložbi u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima.

Stožer je preporučio pojačani nadzor pridržavanja uvedenih nužnih epidemioloških mjera, a osobito nužnih mjera, koje se odnose na javna događanja i okupljanja, privatna okupljanja, javni prijevoz te rad trgovačkih centara i ugostiteljskih objekata. Preporučeno je da se u sportskim objektima, u kojima je dozvoljeno natjecanje i treniranje, ne koriste svlačionice, kao i da se da se zatvoreni prostori što manje koriste.

Poslodavcima je Stožer preporučio rad u dvije smjene, u odvojenim prostorima, a prostorije je potrebno redovito prozračivati. Šćulac je vjernicima je uputio apel da tijekom Uskrsa smanje odlazak na vjerske obrede, odnosno da svoje vjerske potrebe ostvare u najvećoj mjeri online. Mjere će trajati 14 dana, na nama je da ih se svi pridržavamo pa očekujemo da će te mjere imati učinka i dati bolje rezultate od sadašnjih, rekao je.

Na novinarski upit, Šćulać je kazao da su razmatrali i strože mjere, ali da će o tome kada bude vrijeme, kada se vide učinci novih mjera. Ravnatelj županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Vladimir Mićović ocijenio je da se nastavlja loš trend u županiji. U Primorsko-goranskoj županiji u posljednja 24 sata potvrđena je zaraza koronavirusom kod 371 osobe, testirano je 1099 osoba, a umrle su dvije osobe. Županijska pročelnica za zdravstvo Đulija Malatestinić je kazala da su slični trendovi u svim hrvatskim županijama i da vjerojatno svjedočimo trećem valu epidemije.

Direktorica Turističke zajednice Kvarnera Irena Peršić Živadinov navela je da su u tijeku pripreme za Uskrs ističući da će biti izrađene upute, smjernice za sve smještajne objekte te održane edukacije za privatne iznajmljivače, kako bi iznajmljivači znali kome se obratiti u određenim sitaucijama ili kako dezinficirati prostore. Ministarstvo turizma je zatražilo da se dostave lokacije za cijepljenje tijekom ljeta, a odluka u tome, odnosno o dodatnim punktovima, se priprema, kazala je.

Peking strancima nudi kinesko cjepivo protiv koronavirusa

12:46 – Kineski glavni grad Peking počeo je strancima nuditi cjepivo protiv covida-19 proizvedeno u Kini, priopćio je gradski ured za vanjske poslove u petak. Stranci bez osiguranja uz potporu grada platit će 93,5 juana (91 kuna) cjepivo u dvjema dozama, a oni koje pokriva osiguranje cijepit će se besplatno. Kako je primijećeno na društvenim mrežama, grad nije naveo koje će se cjepivo davati strancima, no rečeno je da će koristiti “deaktivirani” koronavirus ubijen da ne može zaraziti ljude, ali da može potaknuti imunološku reakciju.

Od četiri kineska cjepiva odobrena za javnu uporabu tri su u deaktiviranoj kategoriji. Dva su iz odjela Kineske nacionalne farmaceutske grupe (Sinopharm), a jedna iz tvrtke Sinovac Biotech. Milijuni doza koje su proizveli Sinopharm i Sinovac isporučeni su u inozemstvo izvozom ili donacijama. Komercijalno središte Šangaj objavilo je u utorak da će omogućiti strancima da se naruče za cijepljenje od sljedećeg tjedna.

EU treba uskladiti politike digitalnog obrazovanja s pandemijom

12:45 – Europski parlament usvojio je na plenarnoj sjednici ovoga tjedna rezoluciju u kojoj je poziva Europsku uniju da na temelju iskustva pandemije prilagodi svoje politike digitalnog obrazovanja i osuvremeni obrazovne programe. U uvjetima pandemije koje je prošle godine zahvatila svijet digitalno obrazovanje postalo je rješenje za problem ograničenja kretanja te se pokazala potreba za novim pristupom takvom obrazovanju. Eurozastupnici su se složili da je vrijeme je da Europa oblikuje vlastitu politiku digitalnog obrazovanja kojom se svim učenicima nudi pristup kvalitetnom digitalnom obrazovanju diljem kontinenta.

“Treba nam nova sinergija europskoj razini s više koordinacije, izravnije uključenje parlamenta u digitalno obrazovanje, tražimo i osnivanje digitalnih europskih digitalnih sveučilišta, povezivanje obrazovanja s robotikom i umjetnom inteligencijom te uvođenje europskog certifikata za digitalna znanja i stručnost”, objasnio je rumunjski europarlamentarac Victor Negrescu koji je pripremio izvješće.

Ocijenio je da je situacija trenutačno i dalje vrlo teška te da se obrazovanje “treba u potpunosti preobraziti”. Izvješće, koje su eurozastupnici usvojili u u četvrtak, ukazuje da se postojeći kurikulumi i metode podučavanja trebaju osuvremeniti te Ističe važnost obrazovanja o ekologiji.

Predstavljajući izvješće zastupnicima, Negrescu je napomenuo da “digitalno obrazovanje ne znači samo dati računalo djetetu već osigurati i druga digitalna sredstva, kao i educirati nastavnike” i i dodao da obrazovanje na daljinu nije “samo postojanje nastavnika na nekom ekranu”. Također je istaknuo da je veliki problem činjenica da nemaju sva djeca i mladi pristup digitalnom obrazovanju a da se “od početka pandemije za njih nije našlo rješenje te da treba omogućiti i obrazovanje djece s posebnim potrebama.

“Jedno dijete koje se ne može spojiti na digitalnu nastavu žrtva je neorganiziranog obrazovanja, a onda ulazimo i u pandemiju nedostatka obrazovanja”, rekao je Negrescu i dodao da je ključ omogućiti digitalno obrazovanje na svim područjima zemalja članica, što se može postići izdvajanjem deset posto proračuna za obrazovanje i 20 posto za digitalnu tranziciju.

Europski parlament je stoga u izvješću poručio da se širokopojasni internet treba smatrati javnim dobrom i, kako bi se premostio digitalni jaz između raznih područja kontinenta, njegova infrastruktura odgovarajuće financirati. Prema podacima UNESCO-a, zatvaranje ustanova za obrazovanje i osposobljavanje na vrhuncu krize izazvane pandemijom koronavirusa utjecalo je na gotovo 1,6 milijardi učenika u više od 190 zemalja, odnosno na 94 posto svih učenika u svijetu, a više od 60 posto učenika diljem svijeta i dalje je suočeno s tim problemom.

Isto se dogodilo i u formalnim i neformalnim obrazovnim sredinama – jaslice, predškolske ustanove, ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, sveučilišta, klubovi za mlade i ustanove za obrazovanje odraslih zatvorili su svoja vrata i, u mnogim slučajevima, čak i kad im je infrastruktura bila dostupna, prešli na internet.

U radnom dokumentu objavljenom početkom rujna 2020. izvjestitelj je pozvao na ažuriranje Akcijskog plana za digitalno obrazovanje iz 2018. kako bi se razvio dosljedan i integriran pristup digitalnom obrazovanju s jasnim ciljevima, financijskom potporom i vremenskim rasporedom, što bi dovelo do zajedničkog pristupa na europskoj razini u koji bi bili uključeni svi relevantni dionici.

Kozlevac: ‘Za ulazak u Sloveniju putnici moraju imati i PCR testove’

12:44 – Slovenija je od petka postrožila mjere na granicama po kojima osim što negativni rezultat na antigenske testove ne smije biti stariji od 7 dana za sve dnevne migrante, svi koji prelaze granicu moraju imati PCR testove, potvrdio je načelnik istarskog Stožera civilne zaštite Dino Kozlevac.

“Prema toj odluci negativni rezultat na antigenske testove ne smije biti stariji od sedam dana za sve dnevne migrante odnosno osobe koji svakodnevno putuju i rade u Sloveniji, za dnevne školarce stariji od 13 godina, za osobe koji prevoze školarce i za one koji koriste zdravstvene usluge u Sloveniji”, istaknuo je Kozlevac za Hinu.

Dodao je kako ostali putnici moraju imati PCR testove dok granicu bez predočenje testa na koronavirus mogu preći osobe koje su cijepljene drugom dozom, ali da je u međuvremenu prošlo 14 dana kao i osobe koje su preboljele covid-19 u proteklih šest mjeseci. Neće se morati testirati samo djeca mlađa od 13 godina, ali s druge strane negativan test moraju ponijeti oni koji ih voze. Ova će se odluka na slovenskoj granici, koju je donijela slovenska Vlada, primjenjivati do 2. travnja.

“Očekivana je to odluka imajući u vidu situaciju u okruženju. Ono što svi vidimo je da se zemlje zatvaraju, Njemačka sugerira građanima da ne putuju za Uskrs, Austrija je zatvorena, Italija i Slovenija su u crvenome tako da u okolnim zemljama ali i u drugim županijama i Hrvatskoj situacija nije nikako dobra”, poručio je načelnik županijskog Stožera Kozlevac.

Slovenija i dalje iznad tisuću zaraza, sve više mlađih pacijenata

12:43 – Slovenija u petak ponovno ima preko 1000 novozaraženih koronavirusom, a epidemiologe najviše brine sve više mlađih pacijenata na intenzivnim odjelima u trećem valu epidemije. Prema posljednjim podacima, u zadnja 24 sata bilo je 1032 nova slučaja zaraze covidom-19, a uz 10 novih smrtnih slučajeva broj preminulih u pandemiji prešao je 4.000.

Na intenzivnim odjelima sve je više mlađih pacijenata kod kojih je tijek bolesti teži, a razlog za naglo širenje zaraza su nove varijante virusa, osobito britanska. Razmišlja se i o ponovnom zatvaranju društvenog života početkom idućeg mjeseca jer je Slovenija duboko zakoračila u treći val epidemije, upozoravaju voditeljica stručnog vladinog tima za covid-19, infektologinja Mateja Logar i ministar zdravstva Janez Poklukar. Među testiranima bilo je 15,5 posto pozitivnih testova, a broj aktivnih slučajeva je u porastu i trenutno iznosi 11.777 slučajeva. U bolnicama je trenutno 500 covid pacijenata, od čega 109 na intenzivnim odjelima.

Na poziv premijera Janeza Janše predsjednik države Borut Pahor u nedjelju će sazvati sastanak političkog vrha na temu jačanja epidemije i mogućih dodatnih restrikcija i mjera. Kako u petak javljaju slovenski mediji, dio oporbenih lidera pozvanih na sastanak vjerojatno će bojkotirati susret od kojega premijer očekuje raspravu o mjerama koje su u sadašnjoj situaciji predložili epidemiolozi. Riječ je o prijedlogu da se s početkom travnja u zemlji uvede novo zatvaranje koje bi trajao desetak dana do dva tjedna, kako bi se usporilo širenje epidemije, a u međuvremenu što više ljudi bilo cijepljeno.

Epidemiolozi navode više varijanti mogućeg zatvaranja, među njima “potpuno, etapno ili djelomično” zatvaranje društvenog života, no za to bi bio potreban širi politički konsenzus kojega još nema. Od danas u Sloveniji vrijedi pravilo da se u zemlju može ući samo s negativnim PCR testom, što ne vrijedi za vlasnike obradivog zemljišta ako napuste Sloveniju u roku deset sati. Zbog lošije epidemiološke slike od državnog prosjeka u “crvenom” su i “zatvorene” tri statističke regije na zapadu i sjeveru zemlje: Obalno-kraška, Goriška i Koroška regija, što znači da je zabranjeno kretanje iz tih regija i u te regije osim izuzetaka, kao što je odlazak na posao i povratak s posla.

Varaždinska županija: 66 novozaraženih, 1 preminula osoba

12:40 – U Varaždinskoj županiji je tijekom 24 sata evidentirano 66 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Broj novozaraženih u tjedan dana na 100.000 stanovnika je 260, dok je 14-dnevna incidencija na 100.000 stanovnika 443.

Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Varaždin nalazi se 74 osoba s težom kliničkom slikom, od kojih je 39 smješteno na lokaciji u Varaždinu, a 35 osoba je u Klenovniku. U jedinici intenzivnog liječenja, na respiratoru se nalazi 9 osoba, a posljednjih 24 sata preminula je jedna osoba pozitivna na COVID-19. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 368 uzoraka, pri čemu je udio pozitivnih među simptomatskim pacijentima 22 posto, a udio u svim testiranim uzorcima iznosi 18 posto.

Od početka epidemije na području Varaždinske županije evidentirano je 16.194 osoba pozitivnih na COVID-19. Aktivnih slučajeva je 481.

Dubrovačko-neretvanska županija: 88 novozaraženih, proširuju se mjere

12:39 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 88 novih slučajeva zaraze koronavirusom (50 utvrđeno brzim antigenskim testom). Radi se o 37 osoba iz Dubrovnika, 19 iz Metkovića, šest iz Blata, po pet iz Ploča i Župe dubrovačke, po četiri iz Dubrovačkog primorja i Konavala, tri iz Kule Norinske te po jednoj iz Korčule, Opuzena, Orebića, Vele Luke i Zažablja. Ukupno su zaražene 42 muške i 46 ženskih osoba, a 52 ima utvrđenu epidemiološku vezu.

Izliječeno je 79 osoba: 27 iz Dubrovnika, 19 iz Župe dubrovačke, 14 iz Metkovića, šest iz Konavala, pet iz Orebića, dvije iz Blata te po jedna osoba iz Dubrovačkog primorja, Kule Norinske, Opuzena, Ploča i Slivnog te jedna osoba koja nema prebivalište na području naše županije. U posljednja 24 sata obrađeno je 317 uzoraka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 52 548 uzoraka. U OB Dubrovnik hospitalizirano je 76 osoba pozitivnih na koronavirus. Osam pacijenata zahtijeva intenzivnu skrb, od čega su pet na invazivnoj, dva na neinvazivnoj ventilaciji, a jedan na kisiku. U samoizolaciji je 1440 osoba, a u posljednja 24 sata zabilježeno je jedno kršenje mjere samoizolacije

Stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije zatražio je od Stožera CZ RH produljenje trajanja epidemioloških mjera koje su prethodno bile na snazi na širem dubrovačkom području kao i u dolini Neretve i to do 11. travnja. Prijedlogom su sada obuhvaćene i tri pelješke općine: Janjina, Orebić i Trpanj. Takvu odluku Stožer je donio nakon sjednice održane u petak sukladno preporuci Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i nakon održanih sastanaka s čelnicima jedinica lokalne samouprave. Treba napomenuti kako se nužne epidemiološke mjere predložene ovom Odlukom ne odnose na jedinice lokalne samouprave s područja otoka Mljeta, Korčule i Lastova.

Podsjetimo, na snazi će biti nužne epidemiološke mjere koje su važile prije popuštanja mjera 1. ožujka (primjerice nema otvorenih terasa ugostiteljskih objekata, ali je dopušteno služenje ”kave za van” kao i prije) te odredbe kojima je zabranjeno održavanje svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 15 osoba na jednom mjestu, na privatnim okupljanima i svečanostima može biti prisutno najviše do 8 osoba iz najviše 2 različita kućanstva, poslodavcima se preporučuje organizirati rad od kuće, odnosno u smjenama te uvesti klizno radno vrijeme gdje god je to moguće.

Stožer CZ DNŽ također je preporučio osnivačima osnovnih i srednjih škola da se u Gradu Dubrovniku, Konavlima, Župi dubrovačkoj, dolini Neretve i Općini Orebić do početka proljetnih praznika nastava i dalje organizira on-line, odnosno prema modelu C, izuzev učenika završnih razreda srednjih škola. Mjere će biti na snazi od 27. ožujka do 11. travnja kada će Stožer CZ DNŽ ponovno razmotriti epidemiološku situaciju. Stožerima civilne zaštite jedinica lokalne samouprave s područja Dubrovačko-neretvanske županije naloženo je provoditi pojačani nadzor svih propisanih epidemioloških mjera.

Međimurska županija: 40 novozaraženih

12:37 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata obrađeno je 214 uzoraka, od čega je evidentirano 40 pozitivnih nalaza na SARS-CoV-2 virus u Međimurskoj županiji, što je 18,7% pozitivnih od broja testiranih. U protekla 24 sata oporavilo se 14 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 196.

U Županijskoj bolnici Čakovec hospitalizirano je 28 pacijenata pozitivnih na SARS-CoV-2 virus. U posljednja 24 sata hospitalizirano je 5 pacijenata, otpušteno je 5 pacijenta, a 2 pacijenta su na invazivnoj respiraciji. U protekla 24 sata nema preminulih osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je u Međimurskoj županiji oboljelo 12 197 osoba, a ukupno se oporavilo 11 750 osoba.

Nakon obavljenih konzultacija s epidemiološkom službom i ravnateljima škola, odlučeno je da će se nastava u osnovnim i srednjim školama za sve razrede u ponedjeljak i utorak, 29. i 30. ožujka odvijati prema modelu A (uživo), a odluka o daljnjem odvijanju nastave donijeti će se tijekom početka sljedećeg tjedna sukladno epidemiološkoj situaciji.

Konferencija za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite

11:09 – Konferencija za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite započela je iščitavanjem ranije objavljenih epidemioloških podataka. Podsjetimo, imamo 1802 nova slučaja zaraze i 16 preminulih osoba. Među preminulih osoba pet je onih kod kojih je otkriven jedan komorbiditet, kod ostalih su evidentirani multipli komorbiditeti. Prosjek dobi preminulih je 76,3 godine, a najmlađa preminula osoba imala je 48 godina. Utrošeno je 416.745 doza cjepiva, cijepljeno je 335.916 osoba, s jednom dozom 255.887 osoba, a s obje 88.829.

Krunoslav Capak je rekao kako je 19.3. bilo 1112 novooboljelih od 6553 testiranja, a tjedan dana prije 823 oboljelih od 5945 testiranih. Brojke za ovaj tjedan su 41 posto veće u odnosu na prošli tjedan. 14-dnevna incidencija u Hrvatskoj je 350,3. Na ljestvici po 14-dnevnoj incidenciji Hrvatska je 9. u EU, dakle osam zemalja ima nižu incidenciju. Najlošija je Estonija. Ukupna stopa smrtnosti na milijun ljudi je 1438,6 što nas stavlja na 18. mjesto u EU. Imali smo udio pozitivnih u broju testiranja 22,5, za zadnjih 7 dana je prosjek 17, a za zadnjih 14 dana je prosjek 15,2.

O preminulom 12-godišnjem djetetu

Na press konferenciji 17.3. je izviješteno o tome da je umrla osoba od 12 godina i oko toga se sad nepotrebno diže prašina. Mi primamo izvještaje iz bolnica za 24 sata i ne stignemo ih provjeriti prije konferencije, što sam jasno rekao. Ako mi dobijemo podatak da je od covida preminula osoba od 12 godina mi o tome izvijestimo, a kasnije provjeravamo. Činjenica je da se radi o djetetu od 12 godina te da je u otpusnim dijagnozama navedena respiratorna opstrukcija uzrokovana covidom, a bolnica je izdala pozitivan nalaz na covid 16.3., rekao je Capak.

Mi smo pročitali informaciju koju smo dobili neposredno prije konferencije iz splitske bolnice. Zatražili smo otpusno pismo i nalaz pozitivnog testa. Sasvim sigurno se radilo o teškom srčanom komorbiditetu, ali dijete je bilo pozitivno. Odluka bolnice je bila da se to prijavi kao smrt sa ili od covida. To mi ne možemo provjeriti, već se radi obdukcija. S obzirom na nalaze, mi nismo to provjeravali. Što se tiče postupaka zdravstvenog osoblja, to nismo provjeravali, možemo zatražiti očitovanje od hitne pomoći ili bolnice o tome jesu li koristili rukavice ili ne. Što se tiče moje isprike, mogu se ispričati ali ne znam pomaže li to obitelji, rekao je Capak.

Put do stabilne situacije

Jasno je da je rast novozaraženih i hospitaliziranih i onih na respiratoru te umrlih jasno ukazuje na ozbiljnost trenutne situacije. O nama samima ovisiti hoćemo li prolongirati negativnu situaciju ili ćemo se trgnuti i preokrenuti sve u pozitivnom smjeru. Nepridržavanje epidemioloških mjera ključne su za sprječavanje zaraze. Virus se neće širiti ako mu to ne dozvolimo. Mi smo se opustili i dozvoljavamo mu širenje druženjem, okupljanjem, nehigijenskim mjerama. Budimo mudri i izbjegnimo situaciju koju smo imali u 11. i 12. mjesecu.

Put do epidemiološki stabilne situacije je jasan – osobna odgovornost, epidemiološke mjere i cijepljenje. Cijepi se u ovom trenutku putem masovnih punktova i liječnika obiteljske medicine. Zahvaljujem svima na promišljanju na tom pitanju, naveo bih brojne pozitivne primjere organizacije cijepljenja. U Zagrebu se još traže optimalne mogućnosti. U ovisnosti o najavljenim dozama cjepiva, planiramo dodatne punktove. U Zagrebu se planira novi punkt na Zagrebačkom velesajmu gdje bi se moglo cijepiti 5000 do 6000 ljudi. Svjetski dan zdravlja 7.4. mogao bi biti dobar dan za početak rada, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Capak je rekao kako su jučer imali sastanak na inicijativu ministra Beroša gdje su razmijenili informacije o problemima s cijepljenjem u Zagrebu i na kojem su zaključili da bi dobar tjedan početka masovnog cijepljenja bio dobar za početak cijepljenja. Na Veliki petak bi trebalo doći 90.000 doza AstraZenece, a očekujemo i 34.000 Pfizera. Distribucija Moderne koja je došla jučer, bit će zajedno s distribucijom AstraZenece. Dobili smo 12.000 doza AstraZenece.

Lokalno odlučivanje o mjerama

Ministar Davor Božinović rekao je da očekuje strože mjere u više županija, jer ih potiču, ali i zato jer su u najavi. Jutros je potpisao za Zadarsku i Dubrovačko-neretvansku županiju, gdje je ranija odluka proširena na prostor Pelješca. Tijekom dana bi trebali dobiti prijedlog iz Primorsko-goranske županija. Pojačan je angažman lokalnih stožera u promišljanju situacije i predlaganju mjera i to je dobro došlo zbog toga što uspjeh cijele borbe ovisi o tome koliko će svatko prihvatiti individualno pridržavanje mjera. Nastavit ćemo s ovim ritmom koji traje više od godinu dana.

Stožeri civilne zaštite su i vlasti na lokalnim i županijskim razinama. Ako ne budemo dovoljno disciplinirani i ako ne smanjimo druženja i okupljanja, pred nama bi mogao biti jedan težak period. Svi moramo dati svoj obol u stvaranju uvjeta za uspješnu turističku sezonu. najveći fokus bit će usmjeren prema borbi prema virusu. Čini se da je većina zaražena virusom koji je zarazniji od prethodnog. Županije imaju svoje mjere, sve više ih to predlaži i sve više škola ide online. Sadašnje mjere istječu 31.3. i vidjet ćemo postoji li potreba povećanja mjera na nacionalnoj razini. Vidimo odgovornost županijskih stožera i taj recept mora uspjeti jer vidimo nagle skokove u porastu zaraženih, moramo održati zdravstveni sustav dostupnim te učiniti maksimum da održimo gospodarstvo i turizam uz sve napore koje imamo.

Mi u ovom trenutku bilježimo prilično veliki porast, ali on je puno manji od onoga krajem listopada i tijekom studenog. Zasad možemo reći da je ona val iz 11. mjeseca imao puno oštriji i brži porast slučajeva, rekao je Capak, a Božinović je dodao da je važna maksimalna posvećenost svih stožera na svim razinama u predlaganju mjera i učinkovitom nadzoru provođenja tih mjera. Izdvojio je primjer Dubrovačko-neretvanske županije, gdje je tamošnji stožer uputio prijedlog mjera koji se odnosio u početku na 5 jedinica lokalne samouprave, kasnije se to proširilo na cijelu županiju osim Mljeta, Korčule i Lastova. te mjere su imale učinka. Mislim da se bilježi pad od 27 posto na 14-dnevnoj incidenciji u DNŽ. To su velike brojke i dalje, ali se vidi da one daju rezultate. Nije bilo smisla da se takve mjere uvode u Istarskoj ili Virovitičko-podravskoj županiji. Kolegama dolje nije bilo lako uvoditi nove mjere, jer su turistička regija sa svojim specifičnostima, ali ako ne budu spustili brojke, aviokompanije i najvažnija tržišta će demotivirati dolaske turista u Dubrovnik. To je put, ova opcija postoji od početka, ali sad naglašavam da, pogotovo u primorskim županijama, se moraju angažirati.

Poslali smo upute o suradnji zavoda, vlasti i turističkih zajednica kako bi shvatili da je to posao i zadaća broj jedan svih lokalnih vlasti. Mi ono što poručujemo ima svoj doseg, ali kad se ta poruka multiplicira, onda to jamči da te jednostavne poruke – smanjite kontakte, održavajte razmak i nosite maske – naravno da ćemo učiniti dodatne napore. Danas je otišla jedna uputa da se kontrolira okupljanje u javnim prostorima, razmak u trgovinama i kafićima, da se prati dezinfekcija ruku i javni prijevoz. Većina koja je savjesna u ovom će prihvatiti ovo što mi šaljemo. Mi bi svi htjeli da znamo što nas čeka za tjedan, dva ili mjesec, ali to nije jednostavno. Virus nas je puno puta iznenadio, čak i one koji su donosili najstrože mjere. Moramo računati da ovi skokovi nisu dobra vijest te da moramo biti maksimalno koncentrirani na provođenje mjera koje su sve ozbiljne i učinkovite ako ih se pridržavamo. Mislim da je to najefikasniji put ako ga svi skupa prihvatimo, rekao je Božinović.

Problemi s cijepljenjem

Nekoliko sam puta objasnio da se brzi antigenski testovi koriste za više svrha, ali sada ima velikih razlika između njih, EU je propisala da se tri testa validiraju, a prema informacijama koje imamo samo 11 država priznaje rezultate antigenskih testova. Kad koristimo testove za screening u radnim kolektivima i domovima za starije, rezultati ne mogu poslužiti za registriranje broja oboljelih, a kad se koristi za dijagnostiku, oni koji imaju simptome moraju proći PCR test i tada se upisuju u sustav. Te brojke se prikazuju posebno i ne ulaze u brojku koja se komunicira na Nacionalnom stožeru, rekao je Capak.

Drago mi je da kolegica iz KoHOM-a iznosi probleme jer je to jedini način da se problemi rješavaju. Imali smo sastanak i znamo da treba rješavati probleme što jednostavnije. Podaci koje su mi iznijeli ravnatelji zagrebačkih domova zdravlja su drugačije od onih što mi je rekla kolegica Ban Toskić i to me zbunjuje. Mislim da svi zdravstveni djelatnici moraju dati dodatni napor u ovakvoj situaciji. U ovom trenutku, kad nam ne dolaze doze, pa sam zatražio podatke iz Doma zdravlja Centar, pa sam doznao da u prosjeku u jednu ordinaciju dolazi 30 doza tjedno, što znači da se dnevno cijepi 5-6 ljudi. Je li to nekome smeta za ostatak posla je upitno. Uz to, Grad Zagreb je organizirao 19 punktova za cijepljenje mimo Domova zdravlja na kojima liječnici samo trebaju doći. Zahvaljujem kolegici Ban Toskić što je triput došla po 4 sata, što je 12 dodatno plaćenih sati. HZJZ je predvidio osnivanje masovnih punktova cijepljenja, što će iziskivati dodatne napore na koje smo spremni. pozivam sve dionike ovog sustava na konstruktivne rasprave, a ne kritiziranje, rekao je Beroš.

Pandemija je naglasila sve financijske teškoće u zdravstvu i nadam se da će Vlada naći načina o rješavanju tog problema. Sada dolazi na naplatu to što desetljećima nitko nije odgovarao na to pitanje. U prvom govoru sam rekao da je financijski, naš zdravstveni sustav neodrživ. Onda je došla kriza, ali vjerujem da će ona biti ta koja će nas natjerati da riješimo to pitanje. Trebamo riješiti jedan dodatni napor u rješavanju tog pitanja, rekao je Beroš.

Alemka Markotić je rekla da pojava dijabetesa može biti prisutna kod raznih bolesti, a ne samo kod covida. Zasad se zna da nešto malo više od 14 posto koje su imali teški covid ima povećane razine glukoze i doima se da se stvara dijabetes. Kod dijela njih se prije otpuštanja iz bolnice vrijednost glukoze vratila, što odgovara drugim infektivnim bolestima. Kod dijela bolesnika je zadržana povećana razina glukoze i treba pratiti hoće li se kod njih razviti dijabetes ili je to faktor posto covid sindroma. To je još jedan razlog zbog kojeg napominjemo da se svi moraju paziti, jer ne samo da je akutna bolest opasna, već su moguće i kronične posljedice.

Mjere za Uskrs

Mislim da se radi o nekakvih 240 sankcija od upozorenja do podnošenja prekršajnih prijava od prošle do ove sjednice Vlade. Sve aktivnije se uključuju i druge institucije, njima je poslano 59 subjekata koji se nisu pridržavali mjera i koje će ostati bez prava na isplatu potpore za ovaj mjesec. Svi će tu morati dati svoj maksimalan doprinos, a opet kad govorite o tome hoće li djeca širiti virus ako idu posjetiti bake i djedove, znate i sami koliko je to osjetljivo i privatno pitanje. Više bih se obraćao punoljetnima i starijima da vode računa o tome. Za razliku od nekih zemalja u Hrvatskoj se može vidjeti baku i djeda, ali moramo biti ozbiljni. Ne treba nam PCR test za odlazak u dućan. Nije uveden policijski sat. Ne koristimo represiju, jer ne vjerujemo da takve mjere mogu na duge staze polučiti neke efekte, kao ni lockdown. Apeliramo iz dana u dan i nastavit ćemo to i prema vjernicima i svećenicima da se ponašaju odgovorno. Nema posebnog epidemiološkog okvira, već ostaju dosadašnje mjere, koje su ozbiljne, rekao je Božinović.

Nadajmo se da će vrijeme dopustiti da se sve, pa i mise, održavaju na otvorenom, ali i tu moramo biti oprezni, jer se novi virus širi brže i izgleda da je opasniji za ljude. Pred nama je i donošenje odluke o prelasku granica. Anticipirat ćemo odluke EU o izdavanju digitalnih potvrda. Predvidjet ćemo da se olakša osobama ulazak u Hrvatsku ako su preboljele covid, ako su cijepljenje ili testirane PCR testom ili antigenskim testovima koje je EU navela na listi. Olakšanja neće biti, osim za djecu do 7 godina kojima se neće tražiti PCR test ili brzi antigenski. Kod preboljelih će se tražiti rok od najmanje 6 mjeseci da bi mogli prelaziti granicu bez PCR testa. Cijepljenima će biti razumljivo biti omogućen prelazak granice.

Mjere su ozbilje i ako ih se svi budu pridržavali i onda je rizik zaraze na okupljanjima na Veliki tjedan sveden na minimum. U Zadarskoj županiji je uvedena zabrana posjeta korisnicima ustanova socijalne skrbi, zabrana izlaska korisnika u vanjski prostor, uglavnom se to koristi na pružatelje i korisnike domova za starije osobe. ta dinamika predlaganje mjera se kudikamo povećala i neusporedivo ima više inicijative s lokalnih razina. Možete to pratiti na webu Ravnateljstva, ali uvid svjedoči u prilog toj tezi da su se lokalni stožeri aktivirali više nego ranije. Što se tiče online nastave, Zadarska županija prelazi online za sve, osim za maturante. U ovom trenutku je 9 županija već donijelo odluku u djelomičnom prelasku na online nastavu, znači 5.-8. razred i srednje škole osim za maturante. Što se tiče Zadarske županije, to vrijedi od ponedjeljka, rekao je Božinović.

Procjepljivanje populacije

Računamo da ćemo do ljeta uspjeti pocijepiti 50 posto stanovništva. Daleko smo od završetka druge faze, mi bi tu trebali obuhvatiti 1,2 milijuna ljudi. Čim se završi druga faza, kreće treća. One doze koje su nam potvrđene su veće, ali nedovoljne za naš cilj o cijepljenju 50 posto stanovništva i nadam se da će nam akceleracijske doze tu pomoći, rekao je Capak.

Mi smo dosad cijepili više od 81.000 osoba i to proklamiramo, ali znamo da je kod nekih to teško promijeniti. Mi promidžbenim akcijama i vlastitim primjerom nastojimo pokazati da je cjepivo korisno i sigurno. Ne znam podatke napamet o cijepljenju u zdravstvenim ustanovama, ali trebalo bi biti jasno da ako se bavi s covid-bolesnicima, a ne znamo jesmo li sami pozitivni da se trebamo zaštititi, rekao je Beroš, a Markotić je dodala da se 55 posto njenih djelatnika cijepilo, a sve medicinske sestre s glavnog odjela su se cijepili. Postoje jedan dio ljudi koji su oprezniji da vide kako će to biti kod drugih. Razgovorima nastojimo utjecati na sve ljude da se cijepe.

Potrebno je djelovati na svijest i savjest onih koji liječe, jer nije riječ samo o ugrozi njih, već i onih koje liječe. Vidjet ćemo koliko će biti odaziv, on se povećava, a moguće je organizirati i dodatne edukacije. Mislim da bi sve prednosti cijepljenja trebale biti dodatno utemeljenje u odluci, jer znamo da je covid teška bolest koja može završiti i fatalno, rekao je Beroš, a Capak je rekao da traje i kampanja 4 liječničke komore “Imaš znanje, cijepi se”, koja je upućena zdravstvenim radnicima koji se iz nekog razloga nisu cijepili. Iz dana u dan sve više zdravstvenih djelatnika se predomišljaju i žele se cijepiti i primamo zahtjeve da dostavljamo više doza u zdravstvene ustanove.

Nema dokaza da su djeca širitelji

Nema znanstvenih dokaza da su djeca širitelji, ali se srednja dob pomiče prema niže otkad imamo UK soj raširen u cijeloj Europi i Hrvatskoj. Zadnji podaci o sekvencioniranju pokazuje da su 3/4 uzoraka UK soj, koji više zahvaća mlađu populaciju i djecu, ali čekamo znanstvenu potvrdu, jer je prošlo premalo vremena otkako se pojavio. Opservacijski, čini se da mlađi obolijevaju i moguće je da djeca prenesu zarazu iz škole doma, ali to je puno manji slučaj nego kod gripe, rekao je Capak.

U svjetlu informacije da se 30 posto građana odbija cijepiti AstraZenecom, treba reći da to cjepivo ide onima koji su iza po listama i koji to prihvaćaju. Ja im se zahvaljujem i moram reći da podatak od 30 posto treba prekontrolirati. imamo i podatke da cjepivo AZ djeluje na nove sojeve i bolje od druga dva cjepiva. Važno je utvrditi činjenice, zaključio je Beroš konferenciju Stožera.

Vukovarsko-srijemska županija: 51 novozaražena osoba

11:08 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 51 nova pozitivna osoba na COVID-19, od kojih je 49 pozitivno na PCR testiranju, a 2 na brzom antigenom testu (16 osoba iz Vinkovaca, 12 iz Vukovara, 9 iz Ivankova, po 3 osobe iz Nuštra i Svinjarevaca, te po 1 osoba iz Andrijaševaca, Bogdanovaca, Borova, Drenovaca, Ilače, Markušice, Orolika i Ostrova). Preminulih osoba nema.

Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 9229, od kojih je 8801 izliječenih, a ukupno je preminulo 198 osoba. Trenutno je u županiji 25 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 229 osoba, te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 50177. U samoizolaciji na području županije je 949 osoba.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji su pozitivna 3 radnika iz sustava zdravstva (1 liječnik, 1 medicinska sestra/tehničar i 1 nezdravstveni radnik). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 5 radnika (2 medicinske sestre/tehničara, 1 drugi zdravstveni radnik i 2 nezdravstvena radnika). Iz sustava obrazovanja ukupno je oboljelo 13 nastavnika i 39 učenika. U samoizolaciji se nalazi 12 nastavnika i 494 učenika.

Zbog porasta zaraze Indija proširuje kampanju cijepljenja

10:55 – Indija će uskoro proširiti kampanju cijepljenja tako što će obuhvatiti mlađe stanovnike, rekao je u petak ministar zdravstva u vrijeme kada se zemlja suočava s najvišim rastom zaraze u pet mjeseci. Država koja proizvodi najviše cjepiva na svijetu prekinula je velike isporuke cjepiva AstraZenece kako bi mogla odgovoriti na domaću potražnju, no ipak nije zabranila izvoz, rekao je vladin izvor naznačivši da će isporuke biti prorijeđene. Kampanja cijepljenja od 1. travnja obuhvatit će svo stanovništvo starije od 45 godina, rekla je vlada.

Indijska vlada radi na tome da odgovori na potražnje brojnih svojih država kako bi cijepljenjem bilo obuhvaćeno svo odraslo stanovništvo jer su nove infekcije gotovo učetverostručene ovaj mjesec. “Vlada već planira proširiti cijepljenje protiv covida-19 u bliskoj budućnosti kako bi pokrila druge dijelove stanovništva”, rekao je ministar zdravstva Harsh Vardhan na virtualnom samitu koji je organizirao list Economic Times.

Indija je potvrdila 59.118 novih infekcija, pokazuju podaci ministarstva zdravstva čime je ukupan broj zaraženih dosegnuo 11,85 milijuna i svrstao Indiju na treće mjesto u svijetu po broju zaraženih nakon Sjedinjenih Država i Brazila. Od posljedica zaraze koronavirusom umrlo je 160.949 Indijaca.

Do danas je Indija ubrizgala više od 55 milijuna doza, po čemu je na trećem mjestu iza SAD-a i Brazila, no zaostaje u procijepljenosti s obzirom na svoje golemo stanovništvo od 1,35 milijarde, prema podacima stranice Our World in Data. Nakon kritika zbog izvoza cjepiva, Indija je preusmjerila više cjepiva iz laboratorija Serum Institute of India za domaće potrebe. Drugi proizvođač, Bharat Biotech, pokušava povećati proizvodnju. U vrijeme kada nedostaje bolničkih kreveta u zapadnoj državi Maharashtri, najteže pogođenoj zarazom, dogodila se i tragedija jer je izbio požar u jednoj od bolnica i usmrtio 10 pacijenata.

Ličko-senjska županija: 31 novozaražena osoba

10:53 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 31 je novooboljela osoba od COVIDA-19, a 20 osoba je izliječeno. Testirano je 86 osoba. Na bolničkom liječenju su 33 pacijenta. U samoizolaciji je 474 ljudi, a jednome od njih izrečena je mjera kršenja samoizolacije.

Imamo 1802 novozaraženih i 16 preminulih

10:35 – U posljednja 24 sata zabilježena su 1802 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 9052. Među njima je 1107 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 115 pacijenata. Preminulo je 16 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 264.111 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 5854 preminule, ukupno se oporavilo 249.205 osoba od toga 1141 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 27.892 osobe. Do danas je ukupno testirano 1.511.440 osoba, od toga 8003 u posljednja 24 sata.

Osječko-baranjska županija: 78 novozaraženih

10:26 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 420 uzoraka od kojih je 78 bilo pozitivno na koronavirus. Najviše (20) novopozitivnih osoba ima prebivalište na području Osijeka, šest osoba je s područja općine Kneževi Vinogradi, po četiri su s područja Bilja, Donjeg Miholjca i Darde, po tri s područja Belog Manastira, Čepina, Đakova, Erduta, Našica, Petrijevaca i Valpova, po dvije Belišća, Čeminca, Jagodnjaka i Viljeva, a po jedna novopozitivna osoba je s područja Antunovca, Bizovca, Đurđenovca, Feričanaca, Koške, Magadenovca, Petlovca, Popovca, Punitovaca, Semeljaca i Šodolovaca.

Na bolničkom liječenju nalazi se 56 osoba koje su oboljele od COVID-19, i to 44 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 9 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 12 pacijenata s tim oboljenjem. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalaze 1.304 osobe.

HZJZ objavio detaljne informacije o cjepivu AstraZeneca

10:19 – Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je detaljnu analizu i zaključke vezano uz cjepivo AstraZenece. Ističu da je nakon detaljne istrage potvrđena preliminarna ocjena da koristi primjene tog cjepiva nadmašuju rizike, usprkos vjerojatnoj povezanosti s rijetkom pojavom poremećaja nastajanja krvnih ugrušaka i smanjenja trombocita.

U Hrvatskoj je dostupno treće cjepivo protiv covida-19, proizvođača AstraZeneca/Oxford. Tijekom veljače očekuje se isporuka 150.000 doza cjepiva u Hrvatsku, stoji u objavi na stranici Koronavirus.hr. Cjepivo je registrirala Europska agencija za lijekove za prevenciju covida-19 u osoba starijih od 18 godina.

Djelotvornost cjepiva

U kliničkim studijama koje je Europska agencija za lijekove uzela u razmatranje pri ocjeni, djelotvornost cjepiva je oko 60% u sprječavanju bolesti koja je definirana prisutnošću barem jednog od simptoma bolesti uz laboratorijsku potvrdu infekcije.

Procijenjena djelotvornost ovog cjepiva u starijih osoba podjednaka je djelotvornosti u mlađih odraslih osoba, ali u podacima koje je Europska agencija za lijekove uzela u obzir, nije se pokazala statistički značajnom, prvenstveno zbog malog broja ispitanika oboljelih u starijim dobnim skupinama.

Niti jedan ispitanik koji je primio cjepivo nije imao težak oblik bolesti koji zahtijeva hospitalizaciju, a u kontrolnoj skupini ispitanika zabilježeni su teški oblici bolesti koji zahtijevaju hospitalizaciju, što ukazuje na vrlo visoku zaštitu od teških oblika bolesti.

Nuspojave

Nuspojave cjepiva, uočene u kliničkim studijama, ne izlaze iz okvira očekivanih i uobičajenih.

Kao i kod ostalih cjepiva protiv covida-19, jedina prava kontraindikacija za primjenu je preosjetljivost na sastojke cjepiva.

Iako cjepiva protiv covida-19 imaju različite deklarirane djelotvornosti na temelju kliničkih ispitivanja, s obzirom na to da se klinička ispitivanja cjepiva različitih proizvođača cjepiva protiv covida-19 razlikuju po načinu i uvjetima provođenja, izravna usporedba djelotvornosti među cjepivima nije moguća niti se usporedna učinkovitost cjepiva u širokoj primjeni ne može u ovom trenutku procijeniti. Tek nakon široke upotrebe svih ovih cjepiva u populaciji će se moći procijeniti razlike u učinkovitosti cjepiva u različitim kategorijama stanovništva.

Bez dobne granice

Na temelju dostupnih podataka o kliničkim ispitivanjima cjepiva protiv covida-19 koja su registrirana u Hrvatskoj centraliziranim postupkom (putem Europske agencije za lijekove), nema razloga donositi preporuku za cijepljenje koja bi se razlikovala od indikacija koje je odobrila Europska agencija za lijekove, tj. donja dobna granica za primjenu ovog cjepiva je 18 godina, a gornje dobne granice nema.

Preporuka za primjenu

Na temelju dodatnih informacija o AstraZenecinom cjepivu protiv covida-19 koje ukazuju na to da:

se pokazalo da jedna doza AstraZeneca cjepiva pruža zaštitu od oko 70% već tri tjedna nakon primjene i da ta zaštita ne slabi kroz 12 tjedana,

prema Sažetku opisa svojstava lijeka preporučeni razmak između prve i druge doze je od 4 do 12 tjedana,

se pokazalo da je konačan rezultat, tj. djelotvornost nakon druge doze viša kad je razmak između prve i druge doze veći, stoga preporučujemo da se druga doza AstraZeneca cjepiva primijeni 8-12 tjedana nakon prve doze.

Zagrebačka županija: 127 novozaraženih

10:12 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo na području Zagrebačke županije trenutno je aktivno 767 slučajeva. U odnosu na podatke od jučer oboljelo je 127 osoba (gradovi – 22 Samobor, 4 Sveta Nedelja, 21 Zaprešić, 9 Jastrebarsko, 30 Velika Gorica, 5 Ivanić-Grad, 9 Dugo Selo, 4 Vrbovec, 4 Sveti Ivan Zelina, općine – 4 Brdovec, 2 Bistra, 2 Jakovlje, 1 Luka, 2 Klinča Sela, 2 Stupnik, 1 Kloštar Ivanić, 1 Rugvica, 1 Dubrava, 3 Rakovec), a ozdravile su 2 osobe.

U domu za starije i nemoćne sa samoborskog područja pozitivan je jedan korisnik. Epidemiološka obrada je u tijeku. Mjera samoizolacije izrečena je učenicima 7 razreda.

Počelo masovno cijepljenje u Šibeniku

10:11 – Prvo masovno cijepljenje građana u Šibeniku održano je u petak u sportskoj dvorani na Baldekinu, gdje je pet timova Pfizerovim cjepivo cijepilo 480 građana. Na cijepljenje su bili pozvani kronični bolesnici i građani stariji od 65 godina, a organizirano je u suradnji Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije i šibenskog Doma zdravlja, uz pomoć volontera Crvenog križa. Zbog odvojenih ulaza i izlaza nije se formirala gužva.

Ravnateljica županijskog Zavoda za javno zdravstvo Diana Dulibić najavila je da će narednog tjedna u Šibensko-kninsku županiju biti dostavljeno najviše cjepiva do sada, oko 2300 doza Pfizerovog, Moderninog i AstraZenecinog cjepiva.

“Do sada nam je došlo 12600 doza. Oko četiri tisuće ljudi primilo je obje doze, a još oko četiri tisuće građana dobilo je prvu dozu”, kazala je Dulibić. Navela je i da u županiji nema velikih žarišta širenja zaraze ali je puno manjih, poput škola i poduzeća u kojima se zaraza brzo proširi. Poslodavcima se stoga, gdje je to moguće, savjetuje organizacija rada u smjenama ili od kuće.

Ravnatelj šibenskog Doma zdravlja Joško Jurić kazao je da je ta ustanova do sada procijepila oko 5980 ljudi, a prioritet imaju stariji od 65 godina. Nažalost, bilo je i odbijanja cjepiva, za što Jurić krivi “negativnu i nezasluženu kampanju”. Cijepljenje će u sportskoj dvorani na Baldekinu, prema trenutnim najavama, biti nastavljeno svakog sljedećeg tjedna.

Zadarska županija: 108 novozaraženih, 1 preminula osoba

10:10 – Na području Zadarske županije 108 je novih slučajeva zaraze koronavirusom, a jedna je osoba preminula. Novooboljeli izolaciju provode na područjima gradova Zadar (65), Benkovac (2), Biograd (4), Nin (3) i Obrovac (2) te općina Galovac (1), Jasenice (3), Kali (3), Lišane Ostrovičke (1), Pakoštane(1), Pašman (1), Polača (1), Poličnik (3), Posedarje (2), Preko (1), Starigrad (1), Sukošan (2), Sv. Filip i Jakov (3), Vir (2), Vrs i(3) i Zemunik Donji (4). Većina novooboljelih osoba su kontakti već prethodno oboljelih, a uglavnom je riječ o obiteljskim kontaktima i kontaktima s posla.

Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 347 uzoraka, pod aktivnim nadzorom je 1651 stanovnik, a od bolesti se oporavila 191 osoba. U Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru s koronavirusom preminula je 90-godišnja žena. Na svim COVID odjelima u Općoj bolnici Zadar hospitalizirano je 38 pacijenata od kojih je 5 na respiratoru, a u biogradskoj bolnici na liječenju je 11 bolesnika oboljelih od covida. U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske evidentirali su dva kršenja mjere samoizolacije.

Neslužbeno: Imamo oko 1800 novozaraženih

10:08 – Index neslužbeno doznaje da je u protekla 24 sata na oko 8000 testiranih uzoraka zabilježeno oko 1800 novih slučajeva zaraze koronavirusom.

Virovitičko-podravska županija: 5 novozaraženih, 1 preminula osoba

9:44 – U posljednja 24 sata, 36 osoba, s područja Virovitičko-podravske županije testirano je na koronavirus, a kod njih petero, detektiran je virus SARS-CoV-2, izvijestio je Stožer civilne zaštite. Od navedenih petero, četvorica su strani državljani, inače na privremenom radu na području Virovitičko-podravske županije. Jedna novozaražena osoba dolazi iz Virovitice. Nažalost, uslijed infekcije COVIDOM-19, preminula je jedna muška osoba (1931.) koja je pritom imala i brojne komorbiditete. On je 109 žrtva koronavirusa s područja naše županije, od početka epidemije.

Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno je deset COVID pozitivnih pacijenata, dok se jedna osoba nalazi u KBC-u Osijek, trenutno je na respiratoru. Od početka epidemije koronavirusa, s područja VPŽ, virusom SARS-CoV-2, zarazilo se je 3.628 osoba. Nažalost, stotinu i devetero ljudi, preminulo je od posljedica infekcije COVIDOM-19.

Mađarska ne popušta mjere zbog porasta zaraze

9:35 – Mađarska još nema prostora za popuštanje mjera zatvaranja zbog porasta zaraze koronavirusom, rekao je u petak premijer Viktor Orban, dodajući da će liječnici početi cijepiti trudnice Pfizer-BioNTechovim i Moderninim cjepivima. Orban je rekao da vlada planira nakon vikenda ograničiti broj kupaca koji smiju ulaziti u trgovine te da će ih možda držati dulje otvorene navečer. Odluke će biti objavljene u subotu.

Mađarska je u petak izvijestila o rekordno visokom dnevnom broju od 275 umrlih od covida-19. Bolnice su pod “izvanrednim” pritiskom, rekao je u srijedu glavni kirurg, jer je zemlja postala žarište trećeg vala pandemije koja je posebno pogodila srednju Europu.

Orban je rekao da je teško predvidjeti kada će biti vrhunac trećeg vala pandemije, koji je zahvatio regiju potaknut širenjem zaraznije varijante virusa prvi put otkrivene u Britaniji. Rekao je da je glavno pitanje bilo kako brzo broj zaraženih može početi opadati kad prođe vrhunac. “Sljedeća 1-2 tjedna bit će teška”, rekao je za državni radio. Dodao je, međutim, da postoji “realna šansa” da se škole ponovno otvore od 19. travnja nakon što se učitelji i zaposlenici cijepe.

Orban je rekao da je do sada cijepljeno 71 posto starijih od 65 godina koji su se prijavili za cijepljenje, a ukupno 1,8 milijuna ljudi dobilo je barem prvu dozu cjepiva u zemlji od 10 milijuna. Mađarska liječnička komora upozorila je ljude ranije ovog tjedna da ograniče kupnju na jednom tjedno, ako je moguće, izbjegavaju javni prijevoz i odgađaju domaća putovanja koja nisu nužna. “Danima imamo najvišu stopu smrtnosti u svijetu, većina bolničkih odjela sada služi kao odjeli za covid-19, odjeli intenzivne njege višestruko su preopterećeni”, navodi se.

Nakon Uskrsa masovno cijepljenje Zagrepčana

9:33 – Nakon Uskrsa u Zagrebu će se organizirati veliki punkt za masovno cijepljenje, potvrdio je Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, piše u petak Večernji list. “Pripremamo se za veliki cijepni punkt na Zagrebačkom velesajmu, a želja je da to bude na Svjetski dan zdravlja 7. travnja. Zagreb će napraviti sve što može kako bi se provodilo cijepljenje prema planu”, kazao je Šostar.

A dinamika isporuke ključna je za ostvarivanje tog plana. Zagreb bi na velikom punktu mogao dnevno cijepiti oko 6000 građana, što bi uz šestodnevno cijepljenja bilo približno 36.000 cijepljenih na tjedan. Za mjesec dana to bi bilo od 150.000 do 200.000 cijepljenih. No, isporuke su neizvjesne. Već treći tjedan nije stigla ni bočica Moderne, koja se do sada uredno isporučivala. U Zagrebu je cijepljeno tek nešto više od 100 tisuća ljudi.

U prvoj fazi to su bili stariji korisnici domova i domski djelatnici te zaposleni u zdravstvu, a u drugoj fazi cijepe se stariji i kronično bolesni pacijenti po domovima zdravlja – od toga ih je oko 70 posto cijepljeno u minipunktovima domova zdravlja, gdje cijepe timovi izvan radnog vremena, a oko 30 posto u ambulantama. Oko 6000 zdravstvenih djelatnika cijepljeno je u NZJZ-u “Dr. A. Štampar”, gdje se svakodnevno cijepi dvjestotinjak građana.

Ambulante u Zagrebu od ovog tjedna više ne dobivaju svaka jednak broj cijepnih doza. One s većim brojem pacijenata starijih od 65 godina i kroničnih bolesnika, neovisno o dobi, sada su dobile 32 doze (po 20 doza AstraZenece i 12 doza Pfizera), a one koje imaju manji broj pacijenata iz tih kategorija dobile su po dvanaest doza cjepiva.

Do sada je u četiri tjedna svaka ambulanta dobila po 112 doza, tjedno između 26 i 32 doze, ovisno o količini prispjelih AstraZenecinih doza. Neće se ni novim načinom raspodjele odmah ujednačiti nerazmjer cijepljenih prema dobi do kojeg je došlo zbog nejednake strukture pacijenata pa kod jednog doktora još nisu cijepljeni 75-godišnjaci, a kod drugog se počelo cijepiti 50-godišnjake, donosi Večernji list.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 29 novozaraženih

9:30 – U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđeno je 29 novih slučajeva zaraze koronavirusom. 21 novozaražena osoba s područja je grada Bjelovara, po 2 novooboljele osobe s područja su grada Garešnice i općine Rovišće, a po 1 novi slučaj zaraze koronavirusom zabilježen je na područjima općina Šandrovac, Končanica, Dežanovac i Veliko Trojstvo.

U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju petnaest pacijenata zaraženih koronavirusom. Na respiratoru nema pacijenata, a na opservaciji je sedam pacijenata. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 607 osoba.

Primorsko-goranska županija: 371 novozaražena i 2 preminule osobe

9:21 – U Primorsko-goranskoj županiji zabilježen je 371 novi slučaj zaraze koronavirusom. Ukupno je testirano 1099 pacijenata, što znači da je postotak pozitivnih testova gotovo 34 posto. Na bolničkom liječenju se nalazi 93 osobe, od toga je na respiratoru 12 pacijenata. Tijekom jučerašnjeg dana preminulo je dvoje ljudi.

“Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a na bolničkom liječenju se nalazi 93 osobe, od toga je na respiratoru 12 pacijenata. Tijekom jučerašnjeg dana je u KBC-u nažalost, preminulo dvoje ljudi od COVID-19 bolesti od kojih je jedna iz Karlovačke županije. Udio liječenih osoba od COVID-19 bolesti unutar ukupnog broja zaraženih je i dalje stabilan i relativno nizak te iznosi 3.8% udjela”, javio je županijski stožer.

Prošlog petka, PGŽ je imala 234 nova slučaja na 914 testova. U zadnja 24 sata je ozdravilo 118 osoba, a ukupan broj aktivnih slučajeva COVID-19 bolesti se povećao za 251 osobu na 2.463.

Koprivničko-križevačka županija: 3 novozaraženih

9:20 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđena tri nova slučaja bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 47 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je 12 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi 12 osoba.

Sve više poziva za cijepljenje radnika u turizmu

9:12 – “Sve je više apela da se omogući što skorije cijepljenje radno aktivnih kako bi se nastavile gospodarske djelatnosti”, rekao je u emisiji U mreži Prvog Dragan Jelić, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, no, kako kaže, tu je u prvom redu struka koja će reći kojim tempom će se to raditi. Sindikati su tražili od Vlade da se u prioritetne skupine za cijepljenje uključi i dio radno aktivnih, no odgovora još nema.

“Smatram da je važno znati kada ćemo ići u cijepljenje. Dobio sam čvrsta obećanja čelnih ljudi da kada se cijepe prioritetne skupine, cijepit će se turistički djelatnici. Smatram da je to osim zbog epidemioloških razloga najbolja promotivna poruka koju naš turizam može poslati”, istaknuo je Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma. “Od Ministarstva turizma dobili smo mail u kojem se moli da kompanije naprave anketu i djelatnike podijele u dvije grupe, jednu s djelatnicima koji su u direktnom kontaktu s gostima i drugu s administrativnim djelatnicima kako bi se pripremio plan cijepljenja. Vjerujem da ćemo mi kao turistički sektor barem započeti s cijepljenjem do konca travnja ili početka svibnja”,dodao je.

Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, rekao je kako smatra da je vrijeme da Stožer posluša socijalne partnere koji su najizravnije povezani s radnicima i koji znaju koji su radnici najviše izloženi zarazi. HGK je jučer zatražio cijepljenje i za poduzetnike kako bi mogli ići na poslovna putovanja i sajmove u inozemstvu. Ostojić je rekao kako se prema anketama 70 posto turističkih radnika želi cijepiti, što je 60 – 70 tisuća ljudi u djelatnostima pružanja smještaja i usluga i djelatnostima posluživanja hrane i pića.

Jelić se složio s konstatacijom da bi se trebala napraviti evidencija po sektorima kako bi se vidjelo tko je najizloženiji zarazi. “U evidenciju se mora staviti i to želi li se netko cijepiti ili ne, zato što je cijepljenje dobrovoljno. Treba se cijepiti kako bi nam gospodarstvo moglo što bolje funkcionirati”, naglasio je.

Jelić je rekao kako je Vlada, od trećeg mjeseca prošle godine, za potpore radnicima koji nisu radili zbog pandemije, isplatila više od 10 milijardi kuna, a za prosinac, siječanj i veljaču, zbog mini lockdowna isplatit će se 2 – 2,4 milijarde kuna.

Na to se osvrnuo i Ostojić te naglasio kako je ova mjera Vlade RH spasila turistički sektor. “Što se tiče trendova zaposlenih, oni su unatoč pandemiji dobri. Broj zaposlenih je nešto veći od onog u trećem mjesecu prošle godine, a broj nezaposlenih pada u zadnja dva tjedna”, rekao je i dodao kako je velika potražnja za građevinskim radnicima kojih nemamo dovoljno, ali se nada dolasku velikog broju tih radnika iz inozemstva.

Pavić Šimetin: ‘Dio ljudi koji su preboljeli COVID-19 opet se razboli’

9:07 – “Nažalost, pokazuje nam se kako i osobe koje su preboljele bolest COVID-19 mogu nakon više mjeseci ponovno oboljeti. Ono što je dobro je to da ta bolest najčešće nije takvog intenziteta kao ona prva bolest. Kod velikog dijela ljudi imamo jedan trajni imunitet, ali jedan dio ljudi nažalost ne ostaje s trajnim imunitetom”, rekla je zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić Šimetin u emisiji Dobro jutro, Hrvatska.

“Daljnje širenje koronavirusa ovisi o svima nama, o tome koliko ćemo poštivati već poznate mjere, a za suzbijanje epidemije potrebno je da se ljudi što više odazivaju na cijepljenje, da iskoriste svoje termine, tako da u što kraćem vremenu procijepimo što više ljudi”, rekla je Pavić Šimetin.

Ustvrdila je kako je o općoj populaciji još uvijek mali broj onih koji su zaštićeni, bilo da su preboljeli bolest COVID-19 ili su cijepljeni. Da bi došli u takvu situaciju, potrebno je da oko 70 posto ljudi stekne antitijela. Navela je kako je potrebno statistički potvrditi da koronavirus u posljednje vrijeme sve češće napada mlađu populaciju i kod njih ostavlja teže posljedice te dodala da su ipak teži oblici bolesti i smrt povezani sa starijom dobi.

Na zamjerke kako je ipak možda više trebalo cijepiti radno aktivno stanovništvo koje je češći širitelj zaraze, Pavić Šimetin odgovorila je kako ipak treba prednost dati najrizičnijim skupinama jer smo još uvijek na početku cijepljenja. “Očekujemo pomoć i od tvrtki, od poslodavaca, da organiziraju to cijepljenje jer je jako učinkovito cijepljenje na licu mjesta”, rekla je. Na pitanje hoće li biti cjepiva i za takav oblik procjepljivanja, Pavić Šimetin odgovorila je kako u ovom trenutku toliko cjepiva nema, ali već sljedeći tjedan dobivamo velike doze cjepiva.

Istarska županija: 11 novozaraženih, 1 preminula osoba

9:02 – Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 290 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 11 novozaraženih osoba. Kod 9 osoba radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. Kod 1 osobe epidemiološki se radi o uvezenom slučaju s područja: Zagreb (1).

U epidemiološkoj obradi nalaze se 1 osoba. Izliječeno je 18 osoba. Trenutno je 91 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 1744 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju su 54 osobe, a 2 osobe se nalaze u respiracijskom centru. Nažalost, u Općoj bolnici Pula preminula je jedna COVID-19 pozitivna osoba (1958. godište).

U zaustavljanju uvoznih slučajeva covida brzi testovi učinkoviti kao i karantena

8:55 – Brzi antigenski testovi po povratku putnika s putovanja mogu biti jednako učinkoviti kao i karantena u zaustavljanju uvezenih slučajeva covida-19, prema novom istraživanju za koje se turisitička industrija nada da će uvjeriti zemlje da otvore svoje granice tijekom ljeta. Britanija trenutni brani sva inozemna putovanja, osim zbog posla, obrazovanja ili zdravstvenih razloga, a tu bi politiku trebala preispitati u travnju.

Rast broja zaraženih koronavirusom u nekim europskim zemljama i upozorenja britanske vlade Britancima da ne uplaćuju putovanja izazvala su zabrinutost da bi se zabrana putovanja mogla produljiti. Istraživanje koje su naručili vlasnik zrakoplovne tvrtke British Airways IAG, Virgin Atlantic i drugi utvrdilo je da je u smanjivanju broja uvezenih slučajeva covida-19 brzi antigenski test po povratku u zemlju jednako učinkovit kao i desetodnevna samoizolacija.

Prošle godine britanska pravila o desetodnevnoj karanteni po povratku u zemlju za putnike iz većine zemalja smlavila su turističku industriju jer su odvratila ljude od putovanja. Nakon godine ograničenja i minimalnog prihoda aviokompanija one se očajnički nadaju početku putovanja i kad se to dogodi žele da na popisu destinacija bude što je manji broj odredišta za koje je potrebno primjenjivati mjere karantene po povratku. Rezultate istraživanja u četvrtak je objavila konzultantska tvrtka Oxera i Edge Health.

“Vjerujemo da se međunarodna putovanja mogu nastaviti sigurno uz pomoć postupnog ublažavanja potreba testiranja i ograničenja na granici uz procjenu rizika koja se temelji na znanosti”, kazao je izvršni direktor Virgin Atlantica Shai Weiss. Za rizičnije zemlje višekratno testiranje moglo bi biti alternativa karantenama, prema istraživanju.

Virovitičko-podravska županija bilježi najmanji broj aktivnih slučajeva zaraze

8:54 – Prema podacima internetske stranice koronavirus.hr, na području Virovitičko-podravske županije, trenutno je najmanje aktivno zaraženih osoba virusom SARS-CoV-2 u Hrvatskoj… Sukladno tome, za očekivati je kako će Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke i njemački Institut za zdravstvo Robert Koch i Virovitičko-podravsku županiju označiti “zelenom oznakom“, čime će se ukinuti negativno upozorenje za putovanja u nju…

Nekako u ovo vrijeme, prije godinu dana, Virovitičko-podravska županija je bila jedina HR županija bez oboljele osobe od koronavirusa. Tek 29. ožujka, detektirana je prva osoba koja je bila zaražena virusom SARS-CoV-2, dan kasnije, na konferenciji za novinare, Stožer civilne zaštite je informirao javnost. Godinu dana nakon, Virovitičko-podravska županija bilježi najmanji broj aktivno zaraženih osoba u Hrvatskoj.

“Zahvaljujem se stanovnicima Virovitičko-podravske županije na pridržavanju mjera, jer održavanje distance, uz korištenje maski, dok nam ne dođu značajnije količine cjepiva, ključ je što manjeg broja zaraženih, a potom i oboljelih osoba”, naglasio je načelnik Stožera civilne zaštite VPŽ, zamjenik župana Marijo Klement, apelirajući još jednom na pridržavanju epidemioloških mjera.

Pfizer i Moderna učinkoviti kod trudnica i dojilja, antitijela se prenose na bebe

8:32 – Cjepiva protiv koronavirusa Pfizer/BioNTech i Moderna učinkovita su kod trudnica i dojilja koje mogu prenijeti antitjela na novorođenčad, prema rezultatima istraživanja objavljenima u četvrtak u časopisu American Journal of Obstetrics and Gynecology. Znanstvenici iz bolnica Massachusetts General i Brigham and Women’s, instituta Ragon pri MGH, sveučilišta MIT i Harvard proučili su 131 ženu cijepljenu cjepivom Pfizer/BioNTech ili Moderna, prenio je CNN. Među njima 84 su trudnice, 31 su dojilje, a 16 nisu bile trudne.

Njihovi uzorci prikupljeni su od 17. prosinca 2020 do 2. ožujka 2021. Razine antitijela, čiji je nastanak bio potaknut cijepljenjem, bile su podjednake kod trudnica i dojilja, kao i kod žena koje nisu bile trudne. Tim je istaknuo da je razina antitijela nakon cijepljenja bila “upečatljivo veća” u odnosu na antitijela stvorena nakon zaraze koronavirusom tijekom trudnoće.

“Čini se da ta cjepiva djeluju iznimno učinkovito kod tih žena”, kazala je jedna od znanstvenica Galit Alter, profesorica na institutu Ragon. U dodatku na to tim je utvrdio da su žene “proslijedile” ta zaštitna antitjela svojim bebama, a koja su izmjerena u majčinu mlijeku i posteljici. “Gotovo sve majke proslijeđivale su prilično pristojnu razinu antitjela svojim bebama”, kazala je Alter, dodajući da je potrebno dodatno istraživanje kako bi se shvatilo koliko ta zaštitna antitijela traju kod beba.

Ispitanice su koristile sustav Američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti za prijavu nuspojava na cijepljenje. Alter kaže da nema dokaza da je u toj skupini žena bilo više nuspojava ili intenzivnijih nuspojava u odnosu na opću populaciju. Iako je tim utvrdio da je kod žena obuhvaćenih istraživanjem i cijepljenih s ta dva cjepiva razina antitijela slična, Alter je rekla da su pronašli višu razinu antitijela IgA kod trudnica cijepljenih Modernom.

Ona je dodala kako se ta vrsta antitijela može učinkovitije prenositi na bebe i tijekom duljeg vremena. “Postoje neki razlozi za vjerovanje da više razine IgA imuniteta pružaju veću zaštitu”, dodala je Alter. Ona kaže da je potrebno dodatno istraživanje toga otkrića kako bi se moglo bolje odlučivati o tome koja se cjepiva trebaju dati trudnicama.

Nedavno istraživanje utvrdilo je da cjepiva koja se temelje na glasničkoj RNK tehnologiji izazivaju stvaranje antitijela kod trudnica koja se mogu prenijeti bebama. Trudnice i dojilje nisu bile obuhvaćene prvim kliničkim ispitivanjima cjepiva. Bez podataka koji bi pomogli trudnicama da donesu odluku o vlastitom cijepljenju protiv koronavirusa Alter kaže da su dvije američke bolnice počele razgovarati s trudnim zdravstvenim djelatnicama o njihovu sudjelovanju u istraživanju koje je rezultiralo ovim podacima.

Prema Američkim centrima za kontrolu i prevenciju bolesti trudnice s covidom-19 imaju veće rizike razvoja težeg oblika bolesti i veće rizike za prijevremeni porod. CDC čeka rezultate novog istraživanja kojim je obuhvaćeno više od 3600 trudnica.

Sisačko-moslavačka županija: 10 novozaraženih

8:21 – U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan je deset novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o četiri osobe s područja grada Siska, tri osoba s područja općine Lekenik, jednoj osobi s područja grada Hrvatske Kostajnice, jednoj osobi s područja grada Novske i jednoj osobi s područja grada Popovače.

U Hrvatsku stiglo 169 novih respiratora; na njima sve mlađi pacijenti

7:40 – U Hrvatsku je nedavno stiglo 169 novih respiratora, nabavljenih preko zajedničke javne nabave Europske komisije. Vrijede više od 38 milijuna kuna i otišli su u 29 bolnica. U Rijeci je, primjerice, 12 novih respiratora na različitim odjelima, ali primarno za COVID bolesnike. KBC Rijeka sad raspolaže sa šezdesetak aparata, što je, kažu tamo, dovoljno za trenutačni broj pacijenata.

“Novi respiratori, koji su u ožujku stigli u Hrvatsku, pa tako i u KBC Rijeka, značajno smanjuju smrtnost pacijenata koji su u ovom valu COVID-a sve mlađi”, ističe za 24sata Alen Protić, predstojnik Klinike za anesteziologiju i intenzivno liječenje u KBC-u Rijeka. Pacijenti na respiratorima su, dodaje, sad često u dobi ispod 60 godina, trenutačno ih je u bolnici osmero, od ukupno 87 zaraženih koji se tamo liječe.

U KB-u Dubrava isporučeno je novih 27 respiratora, dodaje Jasminka Peršec, predstojnica Klinike za anesteziologiju u Dubravi. Tamo je sad 98 respiratora ukupno. U cijeloj je Hrvatskoj na respiratoru sto pacijenata, što znači da taj broj stalno raste. Kako već neko vrijeme upozoravaju liječnici, dob pacijenata koji završavaju na njima sve je mlađa.

Ravnateljica Opće bolnice Pula, Irena Hrstić, kaže kako oni nove respiratore nisu dobili, a primjećuje se općenito da je pogoršanje kod COVID-a puno progresivnije nego prije. Kaže kako je ujutro stanje dobro i nemaju nikoga na respiratoru, a popodne već dvoje. “Nemoguće je išta predvidjeti i prevenirati”, kaže ravnateljica.

Požeško-slavonska županija: 6 novozaraženih

7:33 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 95 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 78 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 17 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 301 osoba, a ukupno je testirano 33511 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 100 uzoraka, od kojih je 6 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Stožer bi danas mogao pričati o novim mjerama

7:05 – Nacionalni stožer civilne zaštite danas bi se trebao obratiti javnosti na konferenciji za medije u 11 sati. Proteklih dana, šef Stožera Davor Božinović naglasio je kako će biti riječi o uvođenju novih epidemioloških mjera. Očekuje se da će danas otkriti o kakvim se konkretnim mjerama radi, kada će biti uvedene i koliko će trajati.

“Imamo ubrzanje širenja zaraze, pandemija ne jenjava i ta situacija zahtijeva veliki stupanj opreza i pridržavanje mjera. Sutra će Stožer detaljnije govoriti o mjerama osobito kada je riječ o održavanju školske nastave”, rekao je premijer Andrej Plenković u četvrtak na sjednici Vlade. Otprilike u desetak županija prešlo se ili prelazi se na model C (nastava na daljinu) s obzirom na situaciju s epidemijom.

Poručio je pritom da je ključ osobne odgovornosti da svatko od sugrađana pridonese onome što se radi na razini Vlade i države.

Nacionalni stožer je još jučer donio četiri odluke, a Davor Božinović je kazao kako za Primorsko-goransku, Karlovačku, Zagrebačku i Dubrovačko-neretvansku županiju stupaju na snagu stroge epidemiološke mjere za cijele županije. U jednoj županiji, Dubrovačko-neretvanskoj, zatvaraju se terase kafića te ostaju raditi samo hoteli, kampovi i učenički i studentski domovi te dostava hrane i pića. Iz Božinovićeve izjave ispalo je kako se zatvaraju kafići u četiri županije, ali Božinović se na kraju korigirao.

“Mjere se odnose na ograničavanje broja ljudi na javnom okupljanju te obustavu ugostiteljskih objekata osim onih u skupini hoteli, kampovi, studentski i učenički domovi, a ostavlja se mogućnost dostave hrane”, rekao je.

“Ne zatvaramo kafiće u četiri županije već samo u jednoj. Oprostite ako nisam bio jasan”, kazao je novinarima na kraju presice Božinović.

Brazil dosegao rekordnih 100.000 novooboljelih dnevno, rastu pritisci na Bolsonara

7:05 – Brazil je u četvrtak zabilježio rekordnih 100.158 novih slučajeva zaraze koronavirusom u posljednja 24 sata, priopćilo je brazilsko ministarstvo zdravstva, uslijed eksplozije epidemije i posljedičnog jačanja pritisaka na predsjednika Jaira Bolsonara. Rekordni podaci, povrh 2.777 novih umrlih od posljedica covida-19, zabilježeni su dan nakon što je Brazil premašio brojku od 300 tisuća ukupnog broja umrlih u pandemiji, što je najveći broj žrtava te bolesti u svijetu, iza Sjedinjenih Država.

Snažan rast broja oboljelih u Brazilu rezultat je kombinacije sporog procjepljivanja, nepostojanja koordinacije na nacionalnoj razini i zarazne lokalne varijante virusa. Sve je više onih koji Bolsonaru predbacuju pogrešno postupanje u odgovoru na pandemiju. Njegovi pokušaji da sabotira uvođenje karantena, pokazivanje prezira prema nošenju maski, te neprekidno izazivanje sumnje u cjepiva, naišli su na oštre kritike.

Bolsonaro je također suočen sa sve većim pritiscima za smjenom ministra vanjskih poslova Ernesta Arauja zbog pogreški u načinu na koji je ta zemlja odgovorila na covid-krizu. Predsjednik Senata Rodrigo Pachec u četvrtak je kazao da se brazilska vanjska politika mora poboljšati, dodavši kako Bolsonaro mora odlučiti hoće li smijeniti Arauja.

Predsjednikov bliski saveznik i ideološki istomišljenik, Araujo se našao na meti kritika zbog pokušaja diskreditiranja kineskog cjepiva i neuspjeha da zemlji osigura cjepivo iz američkih zaliha. Ekstremno desni predsjednik Bolsonaro, koji je prošle godine dovodio u pitanje “utrku” za kupnju cjepiva, obećao je ubrzati brazilski program procjepljivanja, najavivši cilj od milijun doza cjepiva dnevno, u usporedbi s oko 350 tisuća dnevno tijekom prošloga tjedna.

Von der Leyen: ‘AstraZeneca prvo treba ispuniti ugovor pa onda izvoziti’

Jučer – Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u četvrtak da AstraZeneca najprije treba ispuniti ugovornu obvezu prema EU-u prije nego što počne izvoziti. Britansko-švedska farmaceutska kompanija AstraZeneca se ugovorom obvezala da će u prva tri mjeseca EU-u isporučiti 120 milijuna doza cjepiva protiv covida-19, ali će od toga isporučiti samo 30 milijuna.

“Mislim da ta kompanija prvo mora nadoknaditi zaostatak, poštovati ugovor koji ima s članicama Unije prije nego što ponovno počne izvoziti”, rekla je von der Leyen po završetku virtualnog samita na kojem je dominirala tema borbe protiv pandemije covida-19.

Europska komisija je u srijedu odlučila pojačati nadzor nad izvozom cjepiva protiv covida-19, uvodeći načela reciprociteta i proporcionalnosti kao nove kriterije koje proizvođači moraju poštovati da bi dobili odobrenje za izvoz.