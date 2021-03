ŠTO NAS ČEKA? Stožer danas o mjerama: Velik broj županija prelazi na online nastavu; Europska komisija oštra prema Astrazeneci

U Hrvatskoj su jučer zabilježena 1673 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 8407

1071 pacijent je na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 100 osoba

Preminulo je 10 osoba, a oporavilo se njih 856

Nacionalni bi stožer danas trebao govoriti o mogućim novim epidemiološkim mjerama

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Pavić Šimetin: ‘Dio ljudi koji su preboljeli COVID-19 opet se razboli’

9:07 – “Nažalost, pokazuje nam se kako i osobe koje su preboljele bolest COVID-19 mogu nakon više mjeseci ponovno oboljeti. Ono što je dobro je to da ta bolest najčešće nije takvog intenziteta kao ona prva bolest. Kod velikog dijela ljudi imamo jedan trajni imunitet, ali jedan dio ljudi nažalost ne ostaje s trajnim imunitetom”, rekla je zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić Šimetin u emisiji Dobro jutro, Hrvatska.

“Daljnje širenje koronavirusa ovisi o svima nama, o tome koliko ćemo poštivati već poznate mjere, a za suzbijanje epidemije potrebno je da se ljudi što više odazivaju na cijepljenje, da iskoriste svoje termine, tako da u što kraćem vremenu procijepimo što više ljudi”, rekla je Pavić Šimetin.

Ustvrdila je kako je o općoj populaciji još uvijek mali broj onih koji su zaštićeni, bilo da su preboljeli bolest COVID-19 ili su cijepljeni. Da bi došli u takvu situaciju, potrebno je da oko 70 posto ljudi stekne antitijela. Navela je kako je potrebno statistički potvrditi da koronavirus u posljednje vrijeme sve češće napada mlađu populaciju i kod njih ostavlja teže posljedice te dodala da su ipak teži oblici bolesti i smrt povezani sa starijom dobi.

Na zamjerke kako je ipak možda više trebalo cijepiti radno aktivno stanovništvo koje je češći širitelj zaraze, Pavić Šimetin odgovorila je kako ipak treba prednost dati najrizičnijim skupinama jer smo još uvijek na početku cijepljenja. “Očekujemo pomoć i od tvrtki, od poslodavaca, da organiziraju to cijepljenje jer je jako učinkovito cijepljenje na licu mjesta”, rekla je. Na pitanje hoće li biti cjepiva i za takav oblik procjepljivanja, Pavić Šimetin odgovorila je kako u ovom trenutku toliko cjepiva nema, ali već sljedeći tjedan dobivamo velike doze cjepiva.

Istarska županija: 11 novozaraženih, 1 preminula osoba

9:02 – Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 290 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 11 novozaraženih osoba. Kod 9 osoba radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. Kod 1 osobe epidemiološki se radi o uvezenom slučaju s područja: Zagreb (1).

U epidemiološkoj obradi nalaze se 1 osoba. Izliječeno je 18 osoba. Trenutno je 91 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 1744 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju su 54 osobe, a 2 osobe se nalaze u respiracijskom centru. Nažalost, u Općoj bolnici Pula preminula je jedna COVID-19 pozitivna osoba (1958. godište).

U zaustavljanju uvoznih slučajeva covida brzi testovi učinkoviti kao i karantena

8:55 – Brzi antigenski testovi po povratku putnika s putovanja mogu biti jednako učinkoviti kao i karantena u zaustavljanju uvezenih slučajeva covida-19, prema novom istraživanju za koje se turisitička industrija nada da će uvjeriti zemlje da otvore svoje granice tijekom ljeta. Britanija trenutni brani sva inozemna putovanja, osim zbog posla, obrazovanja ili zdravstvenih razloga, a tu bi politiku trebala preispitati u travnju.

Rast broja zaraženih koronavirusom u nekim europskim zemljama i upozorenja britanske vlade Britancima da ne uplaćuju putovanja izazvala su zabrinutost da bi se zabrana putovanja mogla produljiti. Istraživanje koje su naručili vlasnik zrakoplovne tvrtke British Airways IAG, Virgin Atlantic i drugi utvrdilo je da je u smanjivanju broja uvezenih slučajeva covida-19 brzi antigenski test po povratku u zemlju jednako učinkovit kao i desetodnevna samoizolacija.

Prošle godine britanska pravila o desetodnevnoj karanteni po povratku u zemlju za putnike iz većine zemalja smlavila su turističku industriju jer su odvratila ljude od putovanja. Nakon godine ograničenja i minimalnog prihoda aviokompanija one se očajnički nadaju početku putovanja i kad se to dogodi žele da na popisu destinacija bude što je manji broj odredišta za koje je potrebno primjenjivati mjere karantene po povratku. Rezultate istraživanja u četvrtak je objavila konzultantska tvrtka Oxera i Edge Health.

“Vjerujemo da se međunarodna putovanja mogu nastaviti sigurno uz pomoć postupnog ublažavanja potreba testiranja i ograničenja na granici uz procjenu rizika koja se temelji na znanosti”, kazao je izvršni direktor Virgin Atlantica Shai Weiss. Za rizičnije zemlje višekratno testiranje moglo bi biti alternativa karantenama, prema istraživanju.

Virovitičko-podravska županija bilježi najmanji broj aktivnih slučajeva zaraze

8:54 – Prema podacima internetske stranice koronavirus.hr, na području Virovitičko-podravske županije, trenutno je najmanje aktivno zaraženih osoba virusom SARS-CoV-2 u Hrvatskoj… Sukladno tome, za očekivati je kako će Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke i njemački Institut za zdravstvo Robert Koch i Virovitičko-podravsku županiju označiti “zelenom oznakom“, čime će se ukinuti negativno upozorenje za putovanja u nju…

Nekako u ovo vrijeme, prije godinu dana, Virovitičko-podravska županija je bila jedina HR županija bez oboljele osobe od koronavirusa. Tek 29. ožujka, detektirana je prva osoba koja je bila zaražena virusom SARS-CoV-2, dan kasnije, na konferenciji za novinare, Stožer civilne zaštite je informirao javnost. Godinu dana nakon, Virovitičko-podravska županija bilježi najmanji broj aktivno zaraženih osoba u Hrvatskoj.

“Zahvaljujem se stanovnicima Virovitičko-podravske županije na pridržavanju mjera, jer održavanje distance, uz korištenje maski, dok nam ne dođu značajnije količine cjepiva, ključ je što manjeg broja zaraženih, a potom i oboljelih osoba”, naglasio je načelnik Stožera civilne zaštite VPŽ, zamjenik župana Marijo Klement, apelirajući još jednom na pridržavanju epidemioloških mjera.

Pfizer i Moderna učinkoviti kod trudnica i dojilja, antitijela se prenose na bebe

8:32 – Cjepiva protiv koronavirusa Pfizer/BioNTech i Moderna učinkovita su kod trudnica i dojilja koje mogu prenijeti antitjela na novorođenčad, prema rezultatima istraživanja objavljenima u četvrtak u časopisu American Journal of Obstetrics and Gynecology. Znanstvenici iz bolnica Massachusetts General i Brigham and Women’s, instituta Ragon pri MGH, sveučilišta MIT i Harvard proučili su 131 ženu cijepljenu cjepivom Pfizer/BioNTech ili Moderna, prenio je CNN. Među njima 84 su trudnice, 31 su dojilje, a 16 nisu bile trudne.

Njihovi uzorci prikupljeni su od 17. prosinca 2020 do 2. ožujka 2021. Razine antitijela, čiji je nastanak bio potaknut cijepljenjem, bile su podjednake kod trudnica i dojilja, kao i kod žena koje nisu bile trudne. Tim je istaknuo da je razina antitijela nakon cijepljenja bila “upečatljivo veća” u odnosu na antitijela stvorena nakon zaraze koronavirusom tijekom trudnoće.

“Čini se da ta cjepiva djeluju iznimno učinkovito kod tih žena”, kazala je jedna od znanstvenica Galit Alter, profesorica na institutu Ragon. U dodatku na to tim je utvrdio da su žene “proslijedile” ta zaštitna antitjela svojim bebama, a koja su izmjerena u majčinu mlijeku i posteljici. “Gotovo sve majke proslijeđivale su prilično pristojnu razinu antitjela svojim bebama”, kazala je Alter, dodajući da je potrebno dodatno istraživanje kako bi se shvatilo koliko ta zaštitna antitijela traju kod beba.

Ispitanice su koristile sustav Američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti za prijavu nuspojava na cijepljenje. Alter kaže da nema dokaza da je u toj skupini žena bilo više nuspojava ili intenzivnijih nuspojava u odnosu na opću populaciju. Iako je tim utvrdio da je kod žena obuhvaćenih istraživanjem i cijepljenih s ta dva cjepiva razina antitijela slična, Alter je rekla da su pronašli višu razinu antitijela IgA kod trudnica cijepljenih Modernom.

Ona je dodala kako se ta vrsta antitijela može učinkovitije prenositi na bebe i tijekom duljeg vremena. “Postoje neki razlozi za vjerovanje da više razine IgA imuniteta pružaju veću zaštitu”, dodala je Alter. Ona kaže da je potrebno dodatno istraživanje toga otkrića kako bi se moglo bolje odlučivati o tome koja se cjepiva trebaju dati trudnicama.

Nedavno istraživanje utvrdilo je da cjepiva koja se temelje na glasničkoj RNK tehnologiji izazivaju stvaranje antitijela kod trudnica koja se mogu prenijeti bebama. Trudnice i dojilje nisu bile obuhvaćene prvim kliničkim ispitivanjima cjepiva. Bez podataka koji bi pomogli trudnicama da donesu odluku o vlastitom cijepljenju protiv koronavirusa Alter kaže da su dvije američke bolnice počele razgovarati s trudnim zdravstvenim djelatnicama o njihovu sudjelovanju u istraživanju koje je rezultiralo ovim podacima.

Prema Američkim centrima za kontrolu i prevenciju bolesti trudnice s covidom-19 imaju veće rizike razvoja težeg oblika bolesti i veće rizike za prijevremeni porod. CDC čeka rezultate novog istraživanja kojim je obuhvaćeno više od 3600 trudnica.

Sisačko-moslavačka županija: 10 novozaraženih

8:21 – U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan je deset novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o četiri osobe s područja grada Siska, tri osoba s područja općine Lekenik, jednoj osobi s područja grada Hrvatske Kostajnice, jednoj osobi s područja grada Novske i jednoj osobi s područja grada Popovače.

U Hrvatsku stiglo 169 novih respiratora; na njima sve mlađi pacijenti

7:40 – U Hrvatsku je nedavno stiglo 169 novih respiratora, nabavljenih preko zajedničke javne nabave Europske komisije. Vrijede više od 38 milijuna kuna i otišli su u 29 bolnica. U Rijeci je, primjerice, 12 novih respiratora na različitim odjelima, ali primarno za COVID bolesnike. KBC Rijeka sad raspolaže sa šezdesetak aparata, što je, kažu tamo, dovoljno za trenutačni broj pacijenata.

“Novi respiratori, koji su u ožujku stigli u Hrvatsku, pa tako i u KBC Rijeka, značajno smanjuju smrtnost pacijenata koji su u ovom valu COVID-a sve mlađi”, ističe za 24sata Alen Protić, predstojnik Klinike za anesteziologiju i intenzivno liječenje u KBC-u Rijeka. Pacijenti na respiratorima su, dodaje, sad često u dobi ispod 60 godina, trenutačno ih je u bolnici osmero, od ukupno 87 zaraženih koji se tamo liječe.

U KB-u Dubrava isporučeno je novih 27 respiratora, dodaje Jasminka Peršec, predstojnica Klinike za anesteziologiju u Dubravi. Tamo je sad 98 respiratora ukupno. U cijeloj je Hrvatskoj na respiratoru sto pacijenata, što znači da taj broj stalno raste. Kako već neko vrijeme upozoravaju liječnici, dob pacijenata koji završavaju na njima sve je mlađa.

Ravnateljica Opće bolnice Pula, Irena Hrstić, kaže kako oni nove respiratore nisu dobili, a primjećuje se općenito da je pogoršanje kod COVID-a puno progresivnije nego prije. Kaže kako je ujutro stanje dobro i nemaju nikoga na respiratoru, a popodne već dvoje. “Nemoguće je išta predvidjeti i prevenirati”, kaže ravnateljica.

Požeško-slavonska županija: 6 novozaraženih

7:33 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 95 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 78 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 17 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 301 osoba, a ukupno je testirano 33511 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 100 uzoraka, od kojih je 6 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Stožer bi danas mogao pričati o novim mjerama

7:05 – Nacionalni stožer civilne zaštite danas bi se trebao obratiti javnosti na konferenciji za medije u 11 sati. Proteklih dana, šef Stožera Davor Božinović naglasio je kako će biti riječi o uvođenju novih epidemioloških mjera. Očekuje se da će danas otkriti o kakvim se konkretnim mjerama radi, kada će biti uvedene i koliko će trajati.

“Imamo ubrzanje širenja zaraze, pandemija ne jenjava i ta situacija zahtijeva veliki stupanj opreza i pridržavanje mjera. Sutra će Stožer detaljnije govoriti o mjerama osobito kada je riječ o održavanju školske nastave”, rekao je premijer Andrej Plenković u četvrtak na sjednici Vlade. Otprilike u desetak županija prešlo se ili prelazi se na model C (nastava na daljinu) s obzirom na situaciju s epidemijom.

Poručio je pritom da je ključ osobne odgovornosti da svatko od sugrađana pridonese onome što se radi na razini Vlade i države.

Nacionalni stožer je još jučer donio četiri odluke, a Davor Božinović je kazao kako za Primorsko-goransku, Karlovačku, Zagrebačku i Dubrovačko-neretvansku županiju stupaju na snagu stroge epidemiološke mjere za cijele županije. U jednoj županiji, Dubrovačko-neretvanskoj, zatvaraju se terase kafića te ostaju raditi samo hoteli, kampovi i učenički i studentski domovi te dostava hrane i pića. Iz Božinovićeve izjave ispalo je kako se zatvaraju kafići u četiri županije, ali Božinović se na kraju korigirao.

“Mjere se odnose na ograničavanje broja ljudi na javnom okupljanju te obustavu ugostiteljskih objekata osim onih u skupini hoteli, kampovi, studentski i učenički domovi, a ostavlja se mogućnost dostave hrane”, rekao je.

“Ne zatvaramo kafiće u četiri županije već samo u jednoj. Oprostite ako nisam bio jasan”, kazao je novinarima na kraju presice Božinović.

Brazil dosegao rekordnih 100.000 novooboljelih dnevno, rastu pritisci na Bolsonara

7:05 – Brazil je u četvrtak zabilježio rekordnih 100.158 novih slučajeva zaraze koronavirusom u posljednja 24 sata, priopćilo je brazilsko ministarstvo zdravstva, uslijed eksplozije epidemije i posljedičnog jačanja pritisaka na predsjednika Jaira Bolsonara. Rekordni podaci, povrh 2.777 novih umrlih od posljedica covida-19, zabilježeni su dan nakon što je Brazil premašio brojku od 300 tisuća ukupnog broja umrlih u pandemiji, što je najveći broj žrtava te bolesti u svijetu, iza Sjedinjenih Država.

Snažan rast broja oboljelih u Brazilu rezultat je kombinacije sporog procjepljivanja, nepostojanja koordinacije na nacionalnoj razini i zarazne lokalne varijante virusa. Sve je više onih koji Bolsonaru predbacuju pogrešno postupanje u odgovoru na pandemiju. Njegovi pokušaji da sabotira uvođenje karantena, pokazivanje prezira prema nošenju maski, te neprekidno izazivanje sumnje u cjepiva, naišli su na oštre kritike.

Bolsonaro je također suočen sa sve većim pritiscima za smjenom ministra vanjskih poslova Ernesta Arauja zbog pogreški u načinu na koji je ta zemlja odgovorila na covid-krizu. Predsjednik Senata Rodrigo Pachec u četvrtak je kazao da se brazilska vanjska politika mora poboljšati, dodavši kako Bolsonaro mora odlučiti hoće li smijeniti Arauja.

Predsjednikov bliski saveznik i ideološki istomišljenik, Araujo se našao na meti kritika zbog pokušaja diskreditiranja kineskog cjepiva i neuspjeha da zemlji osigura cjepivo iz američkih zaliha. Ekstremno desni predsjednik Bolsonaro, koji je prošle godine dovodio u pitanje “utrku” za kupnju cjepiva, obećao je ubrzati brazilski program procjepljivanja, najavivši cilj od milijun doza cjepiva dnevno, u usporedbi s oko 350 tisuća dnevno tijekom prošloga tjedna.

Von der Leyen: ‘AstraZeneca prvo treba ispuniti ugovor pa onda izvoziti’

Jučer – Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u četvrtak da AstraZeneca najprije treba ispuniti ugovornu obvezu prema EU-u prije nego što počne izvoziti. Britansko-švedska farmaceutska kompanija AstraZeneca se ugovorom obvezala da će u prva tri mjeseca EU-u isporučiti 120 milijuna doza cjepiva protiv covida-19, ali će od toga isporučiti samo 30 milijuna.

“Mislim da ta kompanija prvo mora nadoknaditi zaostatak, poštovati ugovor koji ima s članicama Unije prije nego što ponovno počne izvoziti”, rekla je von der Leyen po završetku virtualnog samita na kojem je dominirala tema borbe protiv pandemije covida-19.

Europska komisija je u srijedu odlučila pojačati nadzor nad izvozom cjepiva protiv covida-19, uvodeći načela reciprociteta i proporcionalnosti kao nove kriterije koje proizvođači moraju poštovati da bi dobili odobrenje za izvoz.