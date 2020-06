ŠTO NAS ČEKA NA SUČELJAVANJU BERNARDIĆA I PLENKOVIĆA? ‘Glumit će dva ovna na brvnu, ali pravi sukob nije među njima’

‘Otpočetka smatram da puno više koristi od Milanovićevog ponašanja ima Plenković, ali ne mislim da je to Milanovićeva intencija’, kazao je Puhovski

U RTL-u Danas, politički analitičari Žarko Puhovski i Jakov Žižić, odgovorili su na neka od zanimljivih pitanja vezanih uz nadolazeće parlamentarne izbore.

Na pitanje što možemo očekivati od sučeljavanja Davora Bernardića i Andreja Plenkovića, Puhovski je bio vrlo slikovit.

“Možemo očekivati jedan dvoboj u kojem će malo njih dvojica glumiti dva ovna na brvnu, koji se jedan drugom neće maknuti. Ali, zapravo, sukob nije među njima. Nego će pokušavati Plenković pokazati da je pristojan desničar kako bi dobio glasove s desnog krila, a Bernardić da je dobar ljevičar kako bi dobio glasove s lijevog krila. Njih dvojica se bore s krilima, ne jedan s drugima u osnovi. To mi se čini bitnim.

Moj miljenik dr. House kaže “Svi lažu”. To se sad na ovim izborima pokazalo. Svi, naravno, ne govore istinu. Pogotov što je vjerojatno da jedan od njih neće znati sve podatke, a mislim da će to biti Plenković jer se Bernardić kao šegrt mora pripremiti. Plenković može biti elastičniji jer dolazi kao gospon premijer. Ipak, Bernardić je već nekoliko puta pokazao sposobnost pucati si u nogu da je to nevjerojatno. Podsjeća to na jedan legendarni lik iz HDZ-a, koji je zaboravljen, gospodina Šalu, koji si je dvaput pucao u nogu”, kazao je analitičar.

BERNARDIĆEVA OPASNA IGRA: Ovih dana na Ibler hodočaste mnogi, uskoro ćemo saznati pravu istinu o dometima Restart koalicije

Žižić je bio kratak.

“Živimo u eri personalizacije politike, medijski fokus je na kandidatima i kampanjama pa je razumljivo da se kandidati sučele. Činjenica je da će HDZ-ova kampanja biti personaliziranija pa će fokus biti na Plenkoviću, a kod Restarta će to biti nešto manje od toga. Bernardić zbog cijele neizbježnosti personalizacije politike i sučeljavanja sudjelovati u tome, ali pitanje je koliku će izvući korist”, kazao je.

Žižić ne smatra kako će Bernardiću biti problem to što mu je prethodnik bio Zoran Milanović.

“To je bila drugačija situacija, ali ako se sjetimo da je 2015. Milanović izazivao Karamarka, koji je bježao, pa se puno očekivalo od Plenkovića, koji je bio hrabar suočiti se s Milanovićem. Tako da se od Bernardića očekuje uskočiti u velike cipele koje mu je ostavio prethodnik”, ističe Žižić.

Tko će biti relativni pobjednik?

Čuli smo od HDZ-a da prozivaju upravo Milanovića, da je preuzeo ulogu vođe opozicije i da vodi Restart koaliciju. Može li se reći da od toga više koristi ima Andrej Plenković?

“Otpočetka smatram da puno više koristi od Milanovićevog ponašanja ima Plenković, ali ne mislim da je to Milanovićeva intencija. U politici je važno što se postigne. Mislim da Bernardićev problem nije što je Milanović bio prije njega, nego što mu je Milanović predsjednik države, a mislim da bi on rađe Plenkovića za premijera nego Bernardića. Ako može birati… Tako da, ono što čini, jača Plenkovića tamo gdje je najslabiji, na desnom krilu, sad kad je ostao bez Krstičevića i Penave.

S druge strane, Bernardić se pokazao kao odličan “drugi čovjek” u stranci. Međutim, kad treba izaći van, nije se istaknuo. Možda mu je prednost biti autsajder, od njega se puno ne očekuje”, kazao je.

No utrka će čini se na kraju biti vrlo tijesna što je potvrdio i Žižić.

“Mislim da će biti tijesna utrka, moguće da će biti izjednačeni u deset hrvatskih jedinica i možda 11. jedinica odluči. U ovom trenutku HDZ pod Plenkovićem ima veći koalicijski potencijal. Restart je svoj koalicijski potencijal već iskoristio”, zaključio je politički analitičar.