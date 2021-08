Zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin izjavila je u četvrtak navečer kako uvijek rast novozaraženih možemo obustaviti i usporiti uzlazni trend pridržavanjem epidemioloških mjera i cijepljenjem, a razmatra se i uvođenje novih mjera.

Razmatra se uvođenje novih mjera, između ostaloga i mogućnost skraćenja radnog vremena, rekla je u HTV-ovu Dnevniku Pavić Šimetin. Naglasila je kako se puno očekuje od digitalne COVID-potvrde. Okupljanja gdje dolazi veći broj ljudi uz COVID-potvrdu ipak daje određenu sigurnost da na takvim okupljanjima neće doći do širenja bolesti, rekla je dodavši i da će maske biti obvezatne u školama od petog razreda pa nadalje.

One mjere kakve smo imali za prošlu školsku godinu, one zapravo potpuno ili gotovo iste mogu ostati i ove školske godine, napomenula je dodavši kako će od petog razreda pa nadalje biti obavezne maske, osim ako u razredu može biti veći razmak između učenika. Niži razredi osnovne škole su i do sada bili bez maske, rekla je.