VEĆINA HRVATA MISLI DA ĆE DOĆI DO DRUGOG VALA EPIDEMIJE KORONAVIRUSA: Pogledajte što je otkrilo najnovije istraživanje

Većina restriktivnih mjera u Hrvatskoj je ukinuta ili ublažena i čini se da se život u Hrvatskoj vraća u normalu, ipak znanstvenici i liječnici upozoravaju da je izgledno da će doći do drugog vala i da moramo biti spremni na to da se restriktivne mjere ponovno uvedu, javlja RTL.

Prema istraživanju agencije Valicon, 59% građana Hrvatske vjeruje da će doći do drugog vala, ali i da gotovo polovina njih očekuje manje restriktivne mjere zaštite.

Sezonsko pojavljivanje virusa

Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da bi ovaj koronavirus mogao postati još jedan endemski virus, koji se sezonski pojavljuje i možda nikada ne nestane. Među većinom Hrvata prevladava jednak stav, pa tako 59% smatra da će doći do drugog vala – 48% da će vjerojatno doći, dok je 11% sigurno u svom mišljenju, a značajno više su to žene.

Da vjerojatno neće doći do drugog vala pandemije u Hrvatskoj smatra 19% građana, dok je samo njih 3% sigurno u uvjerenju da neće doći do drugog vala. Regionalno gledano u Istri i Primorju, gdje nije bilo mnogo slučajeva zaraze, ljudi u većoj mjeri smatraju da vjerojatno neće doći do drugog vala epidemije.

Velik je udio onih koji nisu mogli procijeniti vjerojatnost drugog vala, što i nije začuđujuće ako uzmemo u obzir koliko oprečnih i zbunjujućih savjeta i uputa su slušali posljednjih mjeseci od strane stručnog stožera i vladajućih, i s obzirom na infodemiju vezanu uz koronavirus koja vlada na društvenim mrežama i u kojoj je nije najjednostavnije razabrati koje informacije su točne.

Većina Hrvata smatra da će do drugog vala doći na jesen – u 9. ili 10. mjesecu (njih 41%), odnosno na zimu – u 11. ili 12. mjesecu (njih 38%). Samo 3% ih smatra da će se to dogoditi prije, nekad na ljeto, a 2% da će doći nekad sljedeće godine.

Gledano po dobnim skupinama oni mlađi (18 do 29 godina) skloniji su mišljenju da će do drugog vala doći na jesen, tj. u 9. ili 10. mjesecu, čak 63% ispitanika ove dobi dijeli ovaj stav. S druge strane oni stariji, između 30 i 75 godina, više od mladih očekuju da će se to dogoditi na zimu, dakle, nekad u 11. ili 12. mjesecu.

Kada je u pitanju kako bi trebale izgledati restriktivne mjere u slučaju drugog vala, javnost je poprilično podijeljena – najveći broj građana, njih 29% smatra da su mjere u prvom valu bile prikladne i da treba uvesti identične mjere i u drugom valu, a gotovo je jednak udio onih koji smatraju da bi se odmah trebale uvesti strože mjere (20%) i onih koji smatraju da bi trebalo uvesti nešto blaže mjere (21%) nego u prvom valu.

Kad se ovima koji bi uveli blaže mjere doda još 16% onih koji misle da bi se trebale uvesti samo minimalne mjere, te 9% građana uopće ne bi uvodilo restriktivne mjere, dolazimo do podatka da gotovo polovina građana (45%) očekuje zapravo da mjere budu manje restriktivne nego u prvom valu.