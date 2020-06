ŠTO NAS ČEKA AKO DOĐE DO DRUGOG VALA? Maske će postati obavezne, a stanje će pratiti termokamere

Hoće li nošenje maske biti preporuka ili obveza, ovisit će o epidemiološkoj situaciji

Epidemija je još na snazi, iako zaraženih nema ili su brojevi jednoznamenkasti posljednjih tjedana. No, na jesen kada se očekuje drugi val, maske bi mogle biti obvezne za sve u zatvorenim prostorima i javnom prijevozu, ali i mjestima okupljanja više ljudi.

Moguće je i da će nas snimati termokamere s hrvatskim potpisom, javlja RTL.

Maske na licu nose tek rijetki, a pridržavanje epidemioloških mjera čini se kao daleka prošlost.

COVID-19 JE U HRVATSKOJ JOŠ OD PROSINCA? ‘Imali smo pacijente s neobičnom kliničkom slikom, nije nam bia jasna, sve je bilo neobično’

“Nisam oduševljena, nisam, i u dućanima i svugdje svi su jedan kraj drugoga. Ovdje kad kupujem trešnje, pet ih je oko mene i kad kažem makni se kažu: “Ti se luda, što ću se micati”, rekla je Jadranka iz Splita.

“Ljudi nisu više opterećeni, pa se automatski vraćaju na to što su oduvijek navikli, nisam ni ja sigurna”, izjavila je Elizabeth iz Splita.

Maske će postati obvezne?

Ipak, na jesen kada se očekuje drugi val, možda će maske biti obvezne osobito u zatvorenim prostorima i javnom prijevozu.

“Ja ću ih nositi i nosila sam prije nosit ću is sad. Sada ih ne nosim kad ne nosi nitko”, poručila je Ljubica Mihanović, prodavačica na tržnici.

“Mi nemamo velikog izbora, ako to bude obveza morat ćemo izvršavati da bi mogli funkcionirati. No, ja se toplo nadam da to neće biti tako”, rekao je Kažimir, prodavač na tržnici.

ZNANSTVENICI TVRDE – KORONAVIRUS JE MUTIRAO: ‘Došlo je do jedne promjene i postao je zarazniji’

Potražnja za maskama, dezificijensima i rukavicama tek je negdje na pet posto od one u vrijeme trajanje epidemije.

“Puno je manja potražnja, međutim mi smo spremni ukoliko se ponovo pojavi drugi val korona virusom imat ćemo dovoljno dezificijenasa, imat ćemo dovoljno maski. Mi ih proizvodimo, zasićenje tržišta se stvorilo”, izjavio je Ivan Kontrec, voditelj ljekarne.

Termokamere

Tvrtka iz Varaždina razvila je sustav kamera za jednostavno mjerenje temperature, a primjenjiv je na više osoba istovremeno. Prototip se već koristi u općoj bolnici Varaždin.

“Naš sustav koristi termovizijske kamere namjenjene upravo za mjerenje temperature. To je razlikuje naš sustav od ostalih sustava koji koriste nadzorne kamere koje imaju tzv. night vision mood rada. Uz sve to ovaj sustav je jeftiniji i jednostavniji za korištenje”, kazao je Bernard Toplak, direktor ExaByte-a.

Hoće li nošenje maske biti preporuka ili obveza, ovisit će o epidemiološkoj situaciji.

“Čekamo da dođe drugi val pa ćemo se iznenaditi, treba se čuvati kako kažu. Ja se čuvam i gotovo”, poručila je Jadranka iz Splita.

Jesen bi mogla zbog mjera opreza vratiti i maske na ulice kao modni dodatak.