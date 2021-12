Dana 25. veljače 2020. godine u Hrvatskoj je zabilježen prvi slučaj koronavirusa, virusa koji je u potpunosti promijenio naš način života.

Cijela zemlja je tada zatvorena kako bi se zaustavilo širenje bolesti, a građani su često mogli čuti kako su "sljedeća dva tjedna ključna". No virus se pokazao žilavijim nego što smo mislili i dva tjedna su se pretvorila u dvije godine, koliko svijet sada živi s koronom.

Ovu, još uvijek aktualnu godinu, dočekali smo puni optimizma jer su potkraj 2020. u Hrvatsku stigle prve doze cjepiva protiv koronavirusa te se krenulo s procjepljivanjem najranjivijih skupina. Vjerovali smo da dolaskom cjepiva pandemiji dolazi kraj, ali stvari se nisu pokazale tako jednostavnim.

Prvo se pokazalo kako unaprijed ugovorenog cjepiva za Europsku uniju nema dovoljno, što je bacilo dodatnu sumnju na ugovore potpisane između država članica i farmaceuta, a povjerenje su dodatno narušili pojedinci koji su svoju moć iskoristili za cijepljenje preko reda. Narušeno povjerenje građana rezultiralo je sumnjom u samo cjepivo, a kao posljedicu u Hrvatskoj imamo izuzetno slabu procijepljenost. Tako smo u zimu ušli bez imuniteta krda, a virus je mutirao u nove sojeve od kojih su neki i zarazniji od prvotne varijante.

Stoga se postavlja pitanje – što nas čeka u novoj 2022. godini? Naravno, svako predviđanje je nezahvalno, ali mi smo ovdje predstavili pet potencijalnih scenarija koje bismo mogli gledati u trećoj godini pandemije.

Stiže novi soj otporan na cjepiva

Krenut ćemo s najgorim scenarijem, a to je onaj u kojem virus postaje još zarazniji i agresivniji negoli je sada. Kako smo naglasili, virus mutira te se gotovo svakih šest mjeseci pojavi novi soj. Najcrnji scenarij je onaj u kojem on mutira na način da postaje otporan na cjepiva i lijekove koji su proizvedeni. To ponovo pandemiju vraća na početak, što znači ponovo velik broj mrtvih i oboljelih, a potencijalno i nova zatvaranja i udar na poslove, ali i gospodarstvo u cjelini. Bolnice su ponovo prekapacitirane i odgađaju se mnoge pretrage i zahvati što dodatno povećava broj žrtava.

Ovakav nas tijek događa ponovo zatvara u naša četiri zida i vraća u strah. Sva događanja i manifestacije se opet odgađaju, uključujući i Svjetsko nogometno prvenstvo koje bi se trebalo održati potkraj godine u Kataru.

Da je i najcrnji moguć smatra i prof. dr. Zlatko Trobonjača, imunolog s Medicinskog fakulteta u Rijeci koji upozorava na jednu opasnost kada su u pitanju novi sojevi.

"Vidjeli smo što se dogodilo u Africi i to je zabrinjavajuće. Ondje je primijećena ubrzana mutacija virusa kod HIV imunokopromitiranih osoba. To znači da bi se nova mutacija virusa zatim mogla ubrzano proširiti, ali i da virus češće cirkulira društvom, što dodatno otežava njegovo suzbijanje", kaže nam Trobonjača.

Život s covidom

Ovaj scenarij također previđa stvaranje novog soja, ali onog sličnog sada aktualnom omikronu koji je, prema trenutno dostupnim podacima, zarazniji, ali stvara blažu kliničku sliku. Ovakav tijek događaja bi vjerojatno zahtijevao dodatna docjepljivanja, a moguće i više njih jer imunitet nakon cijepljenja pada. Naravno, sve ovisno o tomu koliko bi novi soj bio otporan na cjepivo.

Otpor cijepljenju i dalje raste te nas čekaju nova zatvaranja i otvaranja. Hrvatska bi u tom slučaju početkom proljeća uvela strože mjere kako bi ih mogla otpustiti početkom ljeta te na taj način spasiti turističku sezonu. Ukratko, nastavlja se sličan scenarij koji smo gledali i ove godine, a to znači da život surfa na valovima zaraze. Čim je veći val i čim se bolnice krenu brže puniti, tim dolaze i strože mjere. Peti, šesti, sedmi, uskoro bismo ih i prestali brojiti.

Trobonjača kaže da bi nas od ovakvog scenarija mogla spasiti velika imunost.

"Realan scenarij je da će doći do infekcije velikog broja ljudi. Zarazit će se i cijepljeni i necijepljeni i na taj način stvoriti određenu imunost. Pritom će najmanje posljedice biti po one koji su i cijepljeni i preboljeli virus", objašnjava.

Novo normalno

Ako je vjerovati da je istina uvijek negdje na sredini onda je ovaj scenarij i najizgledniji. Sredinom 2020. smo često mogli čuti pojam "novo normalno" koji bi uskoro mogao postati samo normalno. U ovom slučaju procijepljenost je i dalje niska, ali s obzirom na to da je velik broj ljudi došao u doticaj s virusom i da je prokuženost velika, sve je manji broj preminulih i sve je manji pritisak na bolnički sustav.

Tako nam maske i covid potvrde postaju svakodnevnica, ali nema većih zatvaranja i otkazivanja velikih događanja. Turistička sezona je uspješna, a putovanja i kretanja su moguća, naravno uz covid potvrdu. Iako ovaj scenarij na prvu ne izgleda strašno, moguće su velike društvene podjele između cijepljenih i necijepljenih, preboljelih i nepreboljelih te testiranih i netestiranih.

"U slučaju da se velik broj ljudi zarazi, a slučaj s omikronom govori da je to realan scenarij, tada ne bi trebalo biti većih posljedica po društvo. Istina, bolnice bi osjetile naglo povećanje broja hospitaliziranih. Bilo bi i preminulih, ali manje nego u prethodnim valovima jer bi se stekao određen imunitet koji bi nas štitio", smatra Trobonjača.

Virus je sezonalan

Malo tko bi se žalio ako nas zadesi ovakav scenarij u 2022. Drugim riječima, virus postaje sezonski poput gripe, ili u boljem slučaju poput prehlade. To bi značilo da je on i dalje opasan i smrtonosan, ali samo u zimskim mjesecima.

Dolaskom hladnijih mjesec virus bi se počeo širiti u populaciji te bi bilo potrebno zaštititi najranjivije.

Za ostalo građanstvo to bi značilo da se dolaskom jeseni vraćaju socijalna distanca, maske, a potencijalno i covid potvrde. Ipak, nema zatvaranja i život se i u hladnijim danima odvija relativno normalno, ali od građana se i dalje traži da budu odgovorni.

Za ovakav scenarij Trobonjača ponovo naglašava jednu stvar, a to je imunost.

"Ako se omikron nastavi širiti ovim tempom, moja je procjena da će 80 posto ljudi steći imunitet. On u tom slučaju štiti i od omikrona, ali i od wuhanskog, delta i alfa soja, što znači da bi većina ljudi trebala proći bez težih posljedica", rekao je.

Virus nestaje

U najidealnijem scenariju napokon se obistinjuju riječi premijera Plenkovića da je njegova vlada pobijedila virus. Vlada, cjepivo, imunitet krda ili novi soj, ne bi nam bilo niti bitno kako jer važno je da je virus nestao.

Mnogi bi pristali i na scenarij gdje virus ima simptome prehlade, ali nema preminulih. Pritom se mjere ukidaju, padaju maske, a covid potvrde ostaju prošlost. Sva događanja i manifestacije se odvijaju normalno, a putovanja su opet bez ograničenja.

Gledajući zadnje dvije godine, ovakav scenarij nam se ne čini realnim, ali imamo se pravo nadati. Za utjehu nam ostaje činjenica da je svaka pandemija završila pa bi trebala i ova. U tom nam slučaju ostaje samo vidjeti koliko smo naučili iz ove pošasti, ako ništa barem da moramo redovito prati ruke.

Zaključak je da svaki od ovih mogućih scenarija ovisi o jednoj stvari, a to je mutacija novih sojeva, koju je nemoguće predvidjeti.

"Kada će doći i kakav će biti novi soj teško je znati. Još ranije sam predvidio da će se virus zaustaviti do nove godine, ali pod uvjetom da se ne pojavi novi soj. I to bi se dogodilo, ali stigao je omikron i sada opet prijeti opasnost od velikog širenja. Tu je i opasnost od ubrzanih mutacija kakve smo primijetili kod osoba zaraženih HIV-om", objašnjava Trobonjača koji se nada će velik broj populacije steći imunitet, ali i poziva na oprez.

"Pojava novog soja je velika vjerojatnost, ali ne možemo znati koliko će biti zarazan i agresivan", zaključuje.