ŠTO NAM JE SVE VLADA PRIREDILA ZA 2019.: Na snagu danas stupili brojni novi zakoni, znate li što se sve mijenja?

Od danas kreće mirovinska i porezna reforma, no stupa na snagu i niz drugih odluka koje bi mogle prilično utjecati na građane, a osobito poduzetnike

Mirovinskom reformom, koja stupa na snagu 1. siječnja 2019., predviđa se podizanje radnog vijeka na 67 godina od 2033. godine, penalizacija prijevremenog umirovljenja od 0,3 posto po mjesecu, odnosno 18 posto za pet godina, kao i omogućavanje rada svim umirovljenicima do četiri sata dnevno uz zadržavanje mirovine. Korisnicima drugog mirovinskog stupa omogućava se izbor u kojem će sustavu ostvariti mirovinu – samo u prvom stupu uz dodatak od 27 posto za razdoblje do 2002. godine, te 20,25 posto za kasnije uplate ili mirovinu iz oba obavezna stupa. U sklopu mirovinske reforme postoji još čitav niz promjena – od promjena kome se sve priznaje beneficirani staž, do nadzora i poslovanja mirovinskih fondova.

Više novca onima s velikom plaćom

Dolazi do promjena i u porezu na dohodak. Do sada se primjenjivala stopa od 24 posto na poreznu osnovicu do 17 i pol tisuća kuna, a s prvim danom u novoj godini taj prag raste na 30 tisuća kuna što znači da će se veća stopa poreza na dohodak od 36 posto primjenjivati na poreznu osnovicu veću od 30.000 kuna na mjesec.

Pada PDV na meso, ribu, voće, lijekove…

PREDSTAVLJENA POREZNA REFORMA: Evo što će se sve mijenjati i kako će se to odraziti na vaše živote

Građani će najveću korist imati od promjena u sustavu PDV-a. Poreznom reformom uvedene su snižene stope PDV-a od 13 posto na svježe meso, ribu, voće, povrće i dječje pelene te žive životinje, meso i jaja, kao i snižena stopa od pet posto na sve lijekove.

U okviru izmjena Zakona o PDV-u poduzetnicima je vraćeno pravo odbitka pretporeza obračunatog za najam ili kupnju osobnog automobila do 50 posto njegove vrijednosti.

Ukidanje doprinosa, manji porez na nekretnine

Kada je riječ o Zakonu o doprinosima, ukida se doprinos za zapošljavanje i doprinos za zaštitu na radu, ali se povećava onaj za zdravstveno osiguranje s 15 na 16 i pol posto. One koji planiraju kupovati stan, razveselit će vijest da iduće godine pada porez na nekretnine s četiri na tri posto.

Dežurstva u domovima zdravlja

Građane očekuju promjene i u zdravstvu. Prema novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti izdvaja se obavezu posebnog dežurstva, što znači da će u domovima zdravlja noću, vikendima i blagdanima morati dežurati jedna ambulanta.

Ukidanje prekršajnih sudova

Kada je riječ o pravosuđu, dolazi do ukidanja prekršajnih sudova koji se od Nove godine spajaju s općinskim. A jedina dva prekršajna suda koja ostaju su ona u Splitu i u Zagrebu.

Naknada za iznajmljivače

STIŽE VEĆI POREZ ZA DESETKE TISUĆA PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA? Država je sve prepustila gradovima, evo što oni planiraju

Iznajmljivače smještaja u idućoj godini očekuju promjene. Ako lokalna samouprava sama ne odredi paušalnu naknadu koja može iznositi od 150 do 1500 kuna, tada će taj paušalni porez iznositi 750 kuna.

Više novca studentima i ročnicima

MINISTRICA POVEĆALA MINIMALNU NAKNADU ZA STUDENTSKU SATNICU: Evo koliko će od sada zarađivati

Od 1. siječnja raste minimalna naknada za studentski rad. Umjesto 21 i pol kune po satu, moći će zarađivati 23 kune i 44 lipe. Mogu se radovati i dragovoljni ročnici jer je ministarstvo najavilo kako će se u skladu s odlukom potpredsjednika Vlade i ministra obrane Damira Krstičevića, od 1. siječnja 2019. novčana naknada dragovoljnih ročnika povećati se za tisuću kuna na mjesec i iznosit će 3000 kn.

Zakon za sada mrtvo slovo

Od Nove godine na snagu stupa i Zakon o otocima koji bi trebao olakšati niz problema žiteljima i poduzetnicima na otocima – od potpore otočnim poslodavcima za poticanje djelatnosti koje su od značaja za gospodarski razvoj otoka do naknada za prijenos vode cisternom ili vodonoscem. Ipak, da u potpunosti zaživi, trebaju se donijeti i pravilnici koje zakon predviđa.