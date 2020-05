ŠTO NAM DONOSI ‘NOVO NORMALNO’? ‘Bit će teško vratiti navike ljudi, to se neće ostvariti preko noći, trebat će dosta vremena’

‘Ovo je naš pokus, naše odgovornosti prema onome što želimo postići za mjesec ili dva’, kazao je ministar turizma Gari Capelli

Popuštanjem epidemioloških mjera nastupa tzv. “novo normalno” stanje. Što to “novo normalno” donosi ugostiteljima, hotelijerima, trgovcima, ali i potrošačima raspravljali su gosti u sinoćnjem “Otvorenom” Hrvatske radiotelevizije.

Na početku se govorilo o izjavi ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i člana Nacionalnog stožera Civilne zaštite Krunoslava Capaka, koji je rekao da bi ljudi u samoizolaciji, a nemaju simptome, mogli izaći na izbore s maskama. Donedavno se, naime, ljude koji su kršili samoizolaciju čak nazivalo bioteroristima.

‘U samoizolaciji su zdravi koji su imali rizičan kontakt’

“Činjenica je da je bilo svakakvih komentara. Ljudi koji su bili u samoizolaciji bili su stigmatizirani te su se susreli s realnim životnim problemima. Da nisu mogli otići u dućan, po lijek i zapravo je činjenica da je ova korona zatekla cijeli svijet. Morali smo se tome prilagoditi. U samoizolaciji su zdravi ljudi koji su imali rizični kontakt i koji jesu u samoizolaciji jer se ne zna hoće li se pokazati da su pozitivni i da će razviti bolest. Vezano uz izjavu docenta Capaka, moram reći da je on vrlo razuman čovjek i sigurno ne bi izjavio ili pomislio da bi zdrave ljude trebalo ugrožavati. U samoizolaciji su i ljudi kod postoji rizik od razvoja bolesti. I njima treba omogućiti da konzumiraju svoje ustavno pravo, a sada, na koji će to način biti moguće, o tome ćemo razgovarati kada to bude tema razgovara”, kazala je pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (Capaka, nap.a.) za medicinu rada Marija Bubaš.

Na tvrdnje onih koji kažu da su HDZ-u važniji izbori od provođenja epidemioloških mjera, HDZ-ov ministar turizma Gari Capelli rekao je kako će epidemiolozi na koncu donijeti odluke kojih će se svi pridržavati.

“Dokazali smo sve ovo vrijeme da smo se kvalitetno pridržavali i došli do toga da nas cijela Europa prepoznaje i upire prst u Hrvatsku da bi išli na godišnji odmor u Hrvatsku”, kahzao je Cappelli.

‘Kava je kod nas postala kultna psihoterapija’

Činjenicu da su građani u ponedjeljak, nakon skoro dva mjeseca, mogli popiti kavu u kafiću komentirao je predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak.

“Mi smo kao ugostiteljski objekti u povijesti bili centar druženja te smo najizloženiji i sada je teško doživjeti gušt dok imate samodistanciranje, apsolutno suprotno od onoga što mi nudimo. Određeni objekti nisu otvorili svoja vrata, primjerice oni koji rade svadbe, noćni klubovi… Mi ne prodajemo samo hranu ili kavu već ugođaj. Ta kava je kod nas postala kultna psihoterapija. U tom se kafiću i ogovara nekoga i isprazni se duša ili napuni s nekim stvarima i onda shvatiš da je nekome teže nego tebi. Bit će teško vratiti navike ljudi, to se neće ostvariti preko noći, mislim da će biti potrebno dosta vremena”, istaknuo je Medak.

Dodao je da jučer oko 80 posto ugostiteljskih objekata na Jadranu nije otvorilo vrata, dok ih je u Zagrebu bilo otvoreno oko 80 posto, uz napomenu da bi i u Zagrebu bilo više “da nije bilo potresa”.

Na pitanje koliko je rizično, zbog moguće zaraze, dolaziti u kafiće i restorane, Marija Bubaš iz HZJZ-a je rekla da to ovisi o odgovornosti pojedinaca.

“Pridržavanjem mjera se ostvaruje sigurno okruženje. Jedan dio ovisi i o gostu”, kazala je.

Bez otvaranja granica nema rezultata za turizam

I trgovina je od početka na svojim leđima podnijela najveći teret dok je gospodarstvo stalo.

“U samoj trgovini smo odlično proveli ono što je propisao HZJZ. Dnevno defilira veliki broj kupaca, ali unatoč tome nismo imali praktično potvrđenog izvora zaraze. Svi su čekali otvaranje trgovačkih centara, velik se broj trgovina nalazi unutar centara. Tu se radi o hrani, tekstilu i ostalome”, rekao je potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za trgovinu i financijske institucije Josip Zaher.

A o tome kakve će posljedice koronakrize podnijeti turizam, govorio je član HUP-ove Udruge za ugostiteljstvo i turizam Jako Andabak.

“Mi cijelo vrijeme razmišljamo o dvije stvari. Jedno je zaštita zdravlja, a drugo je zaštita zdravlja kroz to da ne budemo gladni. Nama i jedno i drugo prijeti. Zbog toga treba uskladiti te dvije stvari i ta dva interesa. Hrvatski turizam je 90 posto vezan na strane goste, govorim o primorskom turizmu. Bez otvaranja granica nećemo napraviti neki posao. Ali to nam ne daje pravo da ležimo, spavamo i čekamo da nam bog pomogne. Pokazali smo da se znamo ponašati, a to što smo naučili možemo primijeniti i dalje. Sigurno se neke stvari mogu odraditi”, kazao je Andabak.

‘Ovo je pokus naše odgovornosti’

“Ovo je naš pokus, naše odgovornosti prema onome što želimo postići za mjesec ili dva. Razgovaram sa svojim kolegama ministrima iz drugih zemalja, svi se čude zašto je Hrvatska tako rano iskočila, govoreći da to nije fer da smo otvorili granice dok drugi nitko to nije napravio. Imate situaciju da možete doći, ne idete u samoizolaciju, ali kada se vrate u svoju zemlju, moraju ići”, nadovezao se ministar Cappelli.

Dodao je da su turističke kampanje usmjerene na Sloveniju, Češku, Austrijum, Slovačku i Mađarsku.

“Siguran sam da ćemo u odnosu na konkurenciju imati prednost, kvalitetno odrađen epidemiološki dio za vrijeme “dok su se drugi šalili”, mi smo ozbiljno mislili i radili. Drugo je bitno da smo auto destinacija. To su sve prednosti koje ćemo imati u odnosu na druge zemlje. Španjolska, Portugal, to su sve aviodestinacije. Portugal je primjerice bez Britanaca turistički mrtav”, ustvrdio je Capelli.

Ugroženo 40.000 radnih mjesta u ugostiteljstvu

Hrvatska je prošle sezone imala 20 milijuna dolazaka gostiju i 100 milijuna noćenja, a ako ova sezona “ne upali” velik će broj radnih mjesta doći u pitanje, dodao je Zaher. Medak je, pak, rekao da bi pad u ugostiteljstvu mogao biti između 50 i 80 posto ako ne bude turista te da je ugroženo oko 40 tisuća radnih mjesta u ugostiteljstvu. Na pitanje kada će nedjelja opet postati radna, Marija Bubaš iz HZJZ-a rekla je da će to ovisiti o epidemiološkoj situaciji.

“Korak po korak ćemo pratiti što će se događati te ćemo lagano odlučivati kada će se otvoriti dućani nedjeljom”, dodala je.

Na pitanje što će biti s Novaljom i drugim ljetnim “party destinacijama”, ministar turizma kazao je kako će sve ovisiti o situaciji.

“Festivala će biti, otvaraju se kina. Ozbiljno razgovaramo o održavanju Dubrovačkih ljetnih igara, o Pulskom filmskom festivalu, tu je i Splitsko ljeto. Jedan drugi vid kulture će se pokušati napraviti koliko bude moguće, naravno ovisno o situaciji koja bude. Još uvijek nije sve izbrisano”, kazao je Cappelli.

