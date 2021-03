ŠTO NAM DONOSI NOVI TJEDAN: Temperature će ići i preko 20 stupnjeva, ali onda stiže promjena vremena

Toplina će biti iznadprosječna i primjerena kraju travnja, a njegovu početku te će tako ostati i do kraja tjedna

Vrijeme će u većem dijelu novog tjedna biti sunčanije, toplije i stabilnije nego što je bilo tijekom vikenda. U ponedjeljak će temperatura osjetno porasti.

Kako prognozira meteorologinja DHMZ-a Tomislava Hojsak za HRT, toplina će biti iznadprosječna i primjerena kraju travnja, a njegovu početku. Tako će ostati i do kraja tjedna. Samo ponegdje će u jutarnjim satima biti slabog mraza, i to uglavnom u gorju.

Dnevna izmjena bure odvijat će se na Jadranu, kao i sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. Prvog dana travnja jačanje juga nagovijestit će kišu za blagdane. Do većine Dalmacije vjerojatno neće prodrijeti hladan zrak, no hoće u sjevernije krajeve, ali tijekom vikenda.

Početak tjedna obilježit će visoke temperature

U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčanije nego u nedjelju, tek prolazno uz više oblaka, a ujutro rijetko i s maglom, prognozira za HRT meteorologinja Hojsak. Jutarnja temperatura od 3 do 6 °C, a dnevna osjetno viša od nedjeljne – između 17 i 19 °C.

I u središnjoj Hrvatskoj toplije, uz dnevnu temperaturu od 18 do 20 °C, no jutro će biti hladno, pa pri tlu može biti slabog mraza, uglavnom na Banovini i magle. Danju će prevladavati sunčano. I na zapadu zemlje pretežno sunčano, po kotlinama može biti jutarnje magle, kao i duž zapadne obale Istre. Nakon jutarnje slabe do umjerene bure, danju će jačati sjeverozapadnjak, pa će more biti malo valovito. Jutro od 0 do 4 °C u unutrašnjosti Istre i u gorju, a na obali i otocima sjevernog Jadrana od 7 do 11. Dnevna temperatura od 15 do 18 °C.

Temperatura će još malo porasti i u Dalmaciji, na 17 do 21 °C, ali tek nakon jutarnjih oko 10 °C, u unutrašnjosti oko 3 °C. Prevladavat će sunčano s umjerenom naoblakom. Zapuhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, popodne i jak, a ponegdje će okrenuti na jugozapadni.

I na jugu Hrvatske pretežno sunčano te danju ugodno toplo uz 17 do 19 °C. Nakon jutarnjeg burina, zapuhat će jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a u noći umjerena bura.

Još toplije prema sredini tjedna

Kraj ožujka i početak travnja na kopnu će proteći uz pretežno sunčano vrijeme, uglavnom u sjevernim područjima s prolazno povećanom naoblakom, osobito u Slavoniji.

U gorju i unutrašnjosti Dalmacije povremeno će puhati sjeveroistočnjak, a u četvrtak vjetar okreće na jugozapadni. Dnevna temperatura iznad prosjeka, primjerenija za kraj travnja.

Ožujak i na Jadranu završava sa sunčanim danima i danju mnogima ugodnom toplinom. Ujutro će duž obale puhati umjerena bura, u utorak pod Velebitom i jaka, a popodne većinom sjeverozapadni i zapadni vjetar. Prvog dana travnja zapuhat će jugo i najaviti novu promjenu, prognozirala je meteorologinja DHMZ-a Tomislava Hojsak za HRT.