Odlaganje otpada na Jakuševcu jučer je ponovno krenulo nakon strašne nesreće u ponedjeljak ujutro u kojoj je u odronu otpada ozlijeđeno troje radnika. Jedan od njih je zadobio teške ozljede, a liječnici su morali amputirati ruku. Rješenje za Jakuševec, kao i odgovori na pitanje zašto je došlo do nesreće, još se traže.

Marina Ivandić iz Možemo u emisiji Hrvatskog radija U mreži Prvog rekla je da je istraga u tijeku i da inspekcije moraju utvrditi tko je odgovoran.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Budući da odlagalište održavaju privatne firme, tamo sudjeluje i Čistoća, treba vidjeti je li netko pogriješio, utvrditi odgovornost, sankcionirati i napraviti sanaciju, kako se ne bi ponovio incident", istaknula je Ivandić.

'Ljudi imaju pravo na zrak koji ne smrdi, ali to ne utječe na fizičko zdravlje'

Branko Kolarić iz SDP-a je naglasio da sigurnost radnika i život radnika moraju biti prioritet.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mora se osigurati da radnici idu bez straha na posao. Kontinuirano se provode mjerenja kvalitete zraka. Što se tiče plinova, što se širi iz Jakuševca, sve je ispod granica koje utječu na fizičko zdravlje. Ovaj miris što se osjeća nakon ovog odrona je nešto što utječe na kvalitetu života i ljudi imaju pravo na zrak koji ne smrdi, ali to ne utječe na fizičko zdravlje", rekao je.

Dodao je i da lebdeće čestice kojih je bilo nešto više u magli u jutarnjim satima nemaju veze s odronom na Jakuševcu te da će količine metana mjeriti Gradska plinara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U raspravi je sudjelovao i Ivica Lovrić koji smatra da način mjerenja dovoljno govori zašto građani ne vjeruju analizama kvalitete zraka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Informacije govore da je do 1000 puta iznad dopuštenog količina metana prekjučer bila prije eksplozije. Bila je velika koncentracija magle koja je nisko, metan nije mogao odlaziti u atmosferu", istaknuo je.

"Kad dolazi do "idealnog omjera" kisika i metana, dolazi do eksplozije, koja se dogodila. Zato vam građani ne mogu vjerovati. Inzistiram na nezavisnim mjerenjima. To gradska vlast treba naručiti i platiti", rekao je.

'Možemo reći da se prikrivaju tragovi'

On smatra da je politički krivac Tomislav Tomašević, a apelirao je na DORH, policiju i inspektorat da žurno ubrzaju svoj rad.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi nemamo završenu istragu za prvi odron, a već se na tom mjestu jučer dovozio novi otpad. Možemo reći da se prikrivaju tragovi. Zadnje dvije godine na jakuševečko brdo dovozi se ono što se ne smije dovoziti, a to je biootpad", rekao je Lovrić.

Mario Župan iz HDZ-a rekao je da je sad definitivno utvrđeno da je Tomašević licemjeran.

"Gradske službe i Holding izgubili su se u vođenju. Sa svim otpadom i Jakuševcem upravlja zagrebačka Čistoća. Te četiri privatne firme samo razvrstavaju i zakopavaju otpad, a jedna od njih se bavi plinom. Isključivu odgovornost za Jakuševec imaju gradonačelnik Grada Zagreba, Holding i Davor Vić, koji treba dati ostavku", smatra Župan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Marina Ivandić je istaknula da je notorna laž da se biootpad odlaže na odlagalištu Jakuševec.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Župan je rekao kako gradska vlast manipulira ljudima. "Jedini tko vam može pomoći je Vlada Republike Hrvatske i onda se plače kako je kriv Andrej Plenković. Vlada će omogućiti sve, ali nemaju načelnici i gradonačelnici povjerenja u vas i vašu vladavinu jer nemate struke", istaknuo je.

POGLEDAJTE VIDEO: Obitelj radnika Čistoće koji je u nesreći na Jakuševcu izgubio ruku u šoku. Razgovarali smo s njegovom majkom