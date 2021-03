‘Unatoč tome što nakon 31. ožujka 2021. ne postoji regulatorni okvir koji bi regulirao masovnije provođenje novih ili produljenje postojećih mjera, banka će svakako prilikom svakog pristiglog zahtjeva uzeti u obzir trenutnu situaciju te će kao i do sada individualnim pristupom pokušati sa svakim klijentom pronaći najbolje rješenje za sve sudionike’, navode bankari

Zbog koronakrize uvedeni su moratoriji na kredite u bankama, a budući da je na razini Europske unije rok za ugovaranje 31. ožujka, odnosno 30. lipnja kada banke i postojeće moratorije moraju početi iskazivati kao loše kredite, postavlja se pitanje što nakon tih datuma te hoće li se moratoriji koji još traju moći ikako produžiti, i do kada. Goruće je to pitanje koje posebno zanima djelatnike i poduzeća iz turističkog sektora i svih srodnih uslužnih djelatnosti koji su najviše pogođeni koronakrizom. Prema odgovorima nekih banaka, moratorija, barem onakvih kakvi su bili, više nema. No, banke ipak tvrde da će u dogovoru sa svakim klijentom nastojati pronaći individualno rješenje.

Ono što je posve jasno jest da kolektivnog rješenja nema te da će pojedinac biti prepušten sam sebi i svojoj poslovnoj banci. No, trenutno se svi pitaju kako će proći prijelaz iz izvanrednog stanja u redovno budući da se novčani tijek, s obzirom na sve okolnosti, još nije uspostavio. Iz Hrvatske udruge banaka (HUB) uvjeravaju da su “u komunikaciji s predstavnicima turističkog sektora i srodnih djelatnosti kako bi se pravovremeno pronašla optimalna rješenja za klijente banaka”, piše Novi list.

VRAĆAJU LI SE MORATORIJI NA KREDITE? Evo što kaže šef udruge banaka: ‘Dijelimo sudbinu nacionalne ekonomije i nacije’

Rješenja na individualnoj razini

“Naime, prema važećoj regulaciji na europskoj i hrvatskoj razini banke nemaju mogućnost odobravati dodatne “Covid moratorije” za one klijente koji navedenu mjeru već koriste u trajanju od 12 mjeseci”, podsjećaju iz HUB-a. Također, savjetuju kako je “pravovremenom komunikacijom i u zajedničkom dogovoru moguće pronaći rješenja na individualnoj razini za svakog pojedinog klijenta koji i dalje ima financijske poteškoće, te nije u mogućnosti podmirivati kreditne obveze”.

“Banke, u skladu s vlastitom poslovnom politikom, aktivno komuniciraju s klijentima te će nastojati kroz redovne instrumente olakšanja otplate kreditnih obveza pronalaziti rješenja na individualnoj razini. Stoga naglašavamo da je važno komunicirati sa svojom bankom i da je kroz razgovor u većini slučajeva moguće pronaći individualno rješenje”, zaključuju.

Novi list je poslao upit pojedinim bankama u vezi moratorija, a one koje su odgovorile potvrdile su da moratoriji ističu, ali istovremeno pozivaju klijente da im se obrate jer će nastojati, kako ističu, pokušati nešto učiniti na individualnoj razini.

MARIĆ NAJAVIO PREGOVORE O PLAĆAMA I OTKRIO RJEŠENJA ZA OVRHE: ‘Neke mjere već idu do kraja ove godine’

Loši krediti

Iz OTP banke podsjećaju da su od početka koronakrize, svim raspoloživim alatima izlazili u susret i građanima i poslovnim klijentima pokušavajući olakšati nastalu situaciju. “U mjere pomoći uključeni su i potresom pogođeni klijenti, prvo sa zagrebačkog, a potom i s područja Sisačko-moslavačke županije. Najčešće korišteni alati su bili, ili restrukturiranje dugovanja, ili moratoriji koji su odobravani na tri, šest ili čak 12 mjeseci za djelatnosti u turizmu ili povezanih djelatnosti. Nakon isteka prvih zahtjeva mnogi su moratoriji i produljeni na principu individualnog pristupa i dužne pažnje koja je poklanjana svakom klijentu. Unatoč tome što nakon 31. ožujka 2021. ne postoji regulatorni okvir koji bi regulirao masovnije provođenje novih ili produljenje postojećih mjera, banka će svakako prilikom svakog pristiglog zahtjeva uzeti u obzir trenutnu situaciju te će kao i do sada individualnim pristupom pokušati sa svakim klijentom, kako poslovnim tako i privatnim, pronaći najbolje rješenje za sve sudionike. Međutim, uslijed isteka COVID-19 regulative, odnosno relaksiranih pravila vezanih uz restrukturiranje i klasifikaciju klijenata, odobrenjem takvih zahtjeva banka će u većini slučajeva biti primorana klasificirati takve kredite kao »loš dug«, dok je dosad to bio slučaj samo sa odobrenim zahtjevima koji nisu bili u skladu sa EBA/HNB Covid pravilima”, tumače u OTP banci.

U Privrednoj banci Zagreb rekli su da su “mjere moratorija usklađene s regulatornim smjernicama, te će se nakon isteka istih svaki slučaj poteškoća u podmirenju financijskih obveza razmatrati individualno, također, sagledavajući socioekonomsku situaciju klijenta, a osobito imajući u vidu i razumijevanje za obiteljske i zdravstvene razloge koji mogu utjecati na sveukupnu financijsku poziciju klijenta”.

“PBZ je proaktivno usmjeren na pronalaženje rješenja i dogovora s klijentima kod kojih je došlo do poteškoća. Nastoje se iznaći odgovarajuća rješenja i primjenjuju su različiti modeli ovisno o pojedinom slučaju, ali od ključnog utjecaja je kooperativnost klijenta, spremnost na suradnju te pravovremeno informiranje banke o svim čimbenicima koji mogu utjecati na podmirenje financijskih obveza”, ističu u PBZ-u.

MARIĆ O CIJENI ‘KORONA-KRIZE’: ‘Pandemija nas je do sada koštala 11 milijardi kuna’; Otkrio na što je potrošeno najviše novca

Standardne mjere

U svojoj ponudi Erste banka ima standardne mjere restrukturiranja koje građani u slučaju potrebe mogu iskoristiti neovisno o tome jesu li ili nisu prethodno koristili Covid moratorij. “Kada su u pitanju poslovni subjekti, velikom broju klijenata koji su odgodu ugovorili na rok od šest mjeseci, dodatno produljenje nije bilo potrebno, a klijenti iz segmenta turizma i s njime povezanih djelatnosti već su ranije bili ugovorili odgodu u trajanju od 12 mjeseci”, poručili su iz Erste banke.

“Banka će u idućem razdoblju svakako, u izravnoj komunikaciji s njima, kroz individualni pristup i uvažavajući objektivne okolnosti u kojima se nalaze, nastojati pronaći optimalno rješenje koje pritom može uključivati i ugovaranje dodatnih mjera olakšica otplate kreditnih obveza ili likvidnosti u suradnji sa HBOR-om, HAMAG-om i EIF-om, koje ima u svojoj standardnoj ponudi. Dosadašnja iskustva govore u prilog tome da se otvorenim pristupom i transparentnom obostranom komunikacijom s klijentima koji dođu u probleme s otplatom kredita, u najvećem broju slučajeva pronađe optimalno rješenje, kada god je to realno moguće”, ističu u Ersteu.

Iz Addiko banke su poručili kako su ponudili “posebne mjere i moratorije za olakšavanje financijskih poteškoća klijenata pogođenim epidemijom i/ili potresom te u svojoj ponudi ima i redovne proizvode za restrukturiranje”. “I dalje individualno pristupamo svakom zahtjevu klijenta, bilo za ponovljenim moratorijem, restrukturiranjem ili novim financiranjem”, poručili su u Addiko banci.

RBA, HPB i Zaba nisu odgovorili na upit Novog lista.

‘Osnovni savjet klijentima je da se što prije jave svojim savjetnicima’

“Osnovni savjet klijentima je da, bilo da se radi o u slučaju produljene nemogućnosti plaćanja nakon korištenja Covid odgode ili nemogućnosti plaćanja koja je nastala ili će nastati naknadno, nikako ne čekaju gomilanje dospjelih obveza i dodatnih troškova, već se što prije jave svojim savjetnicima s ciljem iznalaženja optimalnog rješenja”, poručili su iz Erste banke.

Također, iz te banke su poručili kako će “nastaviti monitorirati i kvalitetno upravljati kreditnim portfeljem, u skladu s poslovnim politikama i važećim standardima u segmentu upravljanja kreditnim rizikom, ujedno poštujući sva regulatorna pravila i primjenjujući balansirani pristup koji uvažava objektivnu tržišnu situaciju, kao i potrebe svojih klijenata”.