‘KUPITI ŠKOLSKU TORBU ILI TELEVIZOR?’ Roditelji gotovo pola milijuna učenika sa strepnjom iščekuju objavu mjera i novih pravila

Premijer Andrej Plenković uvjeren je da škola za sve počinje 7. rujna. I to je uglavnom jedino što se konkretno zna dva tjedna prije početka nastave. Mjere radna skupina brusi i ovaj vikend, a danas se očekuju preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za rad vrtića i škola. Za sedam dana svoj popis pravila održavanja nastave objavit će i ministarstvo, javlja RTL.

Dezinfekcija prije ulaska u školu, možda i mjerenje temperature. Gotovo pola milijuna učenika s nestrpljenjem očekuje nove mjere i upute, prve bi trebale stići već danas. “Apsolutni mi je prioritet da škola počne. Naravno, mi roditelji se sad pitamo da li da kupujemo televizor ili školske torbe, ali nama je draže ovo drugo”, rekla je Andreja Šlopar iz Zagreba još sredinom kolovoza.

Kako smanjiti mogućnost zaraze?

Da se gužve i mogućnost širenja zaraze smanje, kao jedna od opcija razmatra se početak nastave za različite razrede u različito vrijeme. “Razmišlja se o svemu onome što može smanjiti dolazak u kontakt jedne odgojno obrazovne grupe s drugom. To je pitanje ulaska i izlaska iz škole, koje ne treba biti u isto vrijeme za sve odgojno obrazovne grupe, jer to je način da se ne stvara gužva na ulazu i izlazu, gužva prilikom prolaska kroz hodnike”, kazala je koordinatorica Radne skupine Ministarstva znanosti i obrazovanja Ivana Pavetić Šimetin sredinom kolovoza.

Škole koje rade u jednoj smjeni mogle bi uvesti smjensku nastavu. One koje već rade u dvije ili tri smjene mogle bi kombinirati nastavu u školi s onom od kuće. Razmišlja se i o smanjenju razrednih odjeljenja da bi se mogao držati razmak. Kako će sve izgledati razmatra 23-člana Radna skupina.

“Razgovaralo se o srednjim školama o svemu onome što nas muči. Treba li ili ne treba nositi masku, udaljenost učenika, organizacija stručne prakse. Dijeljenje razrednih odjela, odnosno spajanje razrednih odjela i tome da 14 do 20 nastavnika ulazi u jedan razredni odjel”, rekla je predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Suzana Hitrec.

Nošenje maski

Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je da bi djeca starija od 11 godina trebala nositi maske na mjestima gdje ih nose i odrasli. Prijedlog je da u Hrvatskoj učenici nižih razreda osnovne škole maske ne nose, a studenti nose. Za učenike od petog razreda pa do kraja srednje škole, čeka se odluka. Ministar je otkrio kakav model razmatraju.

“Unutar samih škola za više razrede od 5. na dalje kada se djeca kreću po hodnicima ili odlaze u prostore gdje bi moglo doći do miješanja s drugim razredima, inače tijekom nastave maske može imati dijete koji želi, ali u principu nećemo prepisati obavezu”, rekao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs 20. kolovoza.

Odgoda u slučaju pogoršanja situacije

Nakon što je ministar na sjednici Vlade detaljnije iznio što sve radi Radna skupina, te ostavio mogućnost i odgode početka nastave, premijer je zaključio da nastava počinje 7. rujna. “Najvažnija poruka je da škola je predviđena da počne 7. rujna kao što je bilo i planirano, to je ono što je najbitnije za djecu i roditelje, u ovim okolnostima ključna poruka je 7. rujna počinje škola”, kazao je tada Plenković.

Početak nastave moglo bi odgoditi samo pogoršanje epidemiološke situacije. “To bi trebalo biti neko značajno pogoršanje i da imamo u toj dobnoj skupini, u školskoj dobi da imamo veliki broj zaraženih i da zbog toga ne možemo krenuti u školu”, rekao je Krunoslav Capak 21. kolovoza.

No i tada bi se mjere odnosile samo na određeno područje. “Ako bi došlo eventualno do značajnog poremećaja primjerice u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a nemamo ni jedan slučaj na otoku Visu, iako je to ista županija, ne bi bilo logično da se iste mjere primjenjuju u tom dijelu županije”, rekao je tada Fuchs.

Ako dođe do proboja koronavirusa u razred, učenici u samoizolaciji nastavu će pratiti od kuće.

Traju pripreme i za online nastavu

“Pripremamo se i za offline i online nastavu ako dođe do toga da neki učenici i nastavnici moraju ići u samoizolaciju da im pomognemo da prebrode i na najbolji mogući način odrade tu dvotjednu nastavu”, rekla je pomoćnica ravnatelja CARNet-a Andrijana Prskalo Maček sredinom kolovoza.

Radna skupina prvi je maratonski sastanak održala manje od tri tjedna prije početka školske godine. Na opaske da je sve trebalo biti ranije odlučeno ministar je jednostavno odgovorio. “Kasni se s radnom skupinom, ali to ne znači da se prije toga ništa nije radilo”, kazao je Fuchs.

A posebno zahtjevna organizacija nastave bit će za učenike čije su škole oštećene u potresu pa će nastavu pohađati u drugim školama.

