ŠTO KAŽETE NA OVO? Ovaj grad će svoje zaposlenike plaćati prema ocjenama građana! Prvo će svima smanjiti plaće za 10 posto, a onda…

Dario Zurovec, gradonačelnik Grada Svete Nedelje objavio je kako prvi u Hrvatskoj uvode ocjenjivanje zaposlenika od strane građana te plaće i nagrade prema ocjenama.

“Time zapravo uvodimo fiksni i varijabilni dio dohotka. Naime, danas smo predstavili aplikaciju kroz koju će građani moći ocijeniti zaposlenike nakon korištenja usluge unutar gradske uprave. Nadalje, zaposlenici gradske uprave će se moći i međusobno ocjenjivati, a rezultat tog procesa će bit rang lista zaposlenika prema ocjenama. U drugom koraku ćemo gradskom vijeću predložiti smanjenje plaća svim zaposlenicima u iznosu od 10 posto”, navodi Zurovec na službenim Facebook stranicama.

Nakon što se svima smanje plaće za 10 posto, Grad će im u svakom kvartalu isplaćivati nagrade na sljedeći način:

• 5% najlošije ocijenjenih neće dobiti nagradu (imat će primitke 10% manje od trenutnih)

• Sljedećih 20% će dobiti nagradu u iznosu polovine iznosa koji im je umanjen (imat će primitke zbrojeno plaća plus nagrada 5% niže od dosadašnje plaće)

• Srednjih 50% ocijenjenih će dobiti nagradu u istom iznosu za koji im je umanjena plaća (dakle plaća + nagrada će biti jednaki dosadašnjoj plaći)

• Sljedećih 20% ocijenjenih će dobiti nagradu u iznosu većem od umanjenja plaće (plaća + nagrada će biti 5% veći iznos od dosadašnje plaće)

• Najbolje ocijenjenih 5% će dobiti nagradu u dvostruk većem iznosu od umanjenja plaće (plaća + nagrada će biti 10% veći iznos od dosadašnje plaće).

“Ocjenjivanje zaposlenika kreće od 1. ožujka 2020. godine. Ukoliko gradsko vijeće usvoji takvu odluku, a vjerujem da hoće, to će se prvi puta vidjeti na plaćama 1. srpnja 2020. godine. Ocjenjivanje će se vršiti na način da prilikom korištenja usluge gradske uprave građanin od zaposlenika dobije četveroznamenkastu šifru koji će unijeti u aplikaciju kako bi mogao pristupiti ocjenjivanju tog zaposlenika”, navodi Zurovec.

Podsjetimo, Grad Sveta Nedelja osnovan je prije 14 godina. Prostire se na 40 kilometara kvadratnih, a ima 18.059 stanovnika.

Sveta Nedelja uvodi i javnu objavu svih ugovora, narudžbenica i faktura

No to nije jedina novost. Naime, kako tvrdi Zurovec, prvi u Hrvatskoj uvode i javnu objavu svih ugovora, narudžbenica i faktura kako bi se vidjeli i dokumenti na koje su fakture povezane.

“Tu prikazujemo sve dokumente, pa čak i one koji su ispod 20.000 kuna što po zakonu o javnoj nabavi nije obavezno objavljivati. Jedini izuzetak su, ukoliko ćemo imati takvih slučajeva, ugovori ili fakture vezani za socijalnu skrb. Već ranije smo predstavili i novi GIS kroz koji smo podignuli razinu transparentnosti prostornih planova, infrastrukture i rješavanja komunalnih problema kroz aplikaciju Popravimo.hr. Isto tako smo prvi u Hrvatskoj uveli mjerenje elektromagnetskog zračenja u stvarnom vremenu uz online objavu istih u suradnji s Končar institutom kako bi naši građani imali uvid u stvarne razine zračenja. To je razina transparentnosti na svim područjima koja u Hrvatskoj još nije viđena do sada.

Nakon najvećeg lokalnog poreznog rasterećenja, Sveta Nedelja na ovaj način još jednom podiže ljestvicu za cijelu državu, ovaj put u području transparentnosti i podizanja efikasnosti javnog sektora te dokazujemo da se može bolje! Za kraj bih zamolio za razumijevanje ukoliko u početku rada aplikacija se možda jave kakve poteškoće, a otvoreni smo i za prijedloge za dodatna unapređenja.

Jedni su oduševljeni, a drugi malo skeptični…

Dio građana je oduševljen ovime.

“Svaka čast…. I red je da građani ocjenjuju uslugu koju koriste i plaćaju. A ovim zlobnicima koji misle da će se sad nešto štimati ili namještati, mogu samo poručiti nek se bace malo na elementarnu matematiku i kasnije malo na statistiku. Još jednom, svaka čast”, stoji u jednom komentaru, dok drugi korisnik navodi: ‘Koliko kreativnosti i inovativnosti od ovog mladog čovjeka. Bravo, gradonačelniče! Ujedno bi bilo lijepo da svatko tko glasa i daje svoju ocjenu, to učini iskreno, razumno i pošteno.’ Treći, pak, navodi: “Svaka čast. Još ako se vide koji su ocjenitelji a ne da su skriveni svatko će pomisliti prije nego pokuša napakostiti nekome.. A ove ćate koji igraju pasijans na radnom mjestu će napokon prestati biti nadrkane šalteruše… Ja bih to u svako javno poduzeće… Bravo gradonačelniče..”

No, ima i onih skeptičnih.

“Ovo u vezi plaća, je nešto što graniči s ludošću. Svaki od nas građana može po svom nahođenju ocijeniti rad pojedinog službenika s + ili -.Vi i ne znate u što se upuštate. A drugi di oko potrošnje gradskog novca to je već uveo Grad Bjelovar. Tako dragi Dario vi ne izmišljate toplu vodu, već je izmišljena. I biti ćete treći grad po tomu što i nije loše.Bronz medalja je ipak medalja”, stoji u jednom komentaru.