Mnogi od najmoćnijih svjetskih poslovnih lidera i političara trenutno su okupljeni u Davosu, ljetovalištu u švicarskim Alpama koje tijekom cijele godine ima nešto više od 10.000 stanovnika. Okupljanje je godišnji događaj koji organizira Svjetski ekonomski forum (WEF), nevladina organizacija koja kaže da je posvećena promicanju "dijaloga i suradnje između poduzeća, vlade i civilnog društva".

Ovogodišnji Davos održava se od 16. do 20. siječnja, a među političkim sudionicima su američki izaslanik za klimu John Kerry, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i kineski vicepremijer Liu He. I hrvatski premijer.

Pridružuju im se poslovni tajkuni među kojima su izvršni direktor Amazona Andy Jassy, šef Shella Wael Sawan i Gautam Adani, indijski biznismen koji je trenutno treća najbogatija osoba na svijetu. Međutim, George Soros, mađarsko-američki milijarder i filantrop, rekao je da neće moći prisustvovati ove godine "zbog neizbježnog sukoba oko rasporeda".

Uz takvu plejadu utjecajnih osoba, sigurno nije iznenađenje da Davos privlači intenzivnu pozornost i da je meta neprovjerenih poluinformacija i sumanutih teorija zavjere.

Što je Svjetski ekonomski forum?

Tijelo koje je danas poznato kao Svjetski ekonomski forum osnovao je 1971. Klaus Schwab, njemački ekonomist koji je predavao na Sveučilištu u Ženevi, kao Europski forum za upravljanje (EMF). Prema web stranici WEF-a, Schwab je želio stvoriti neformalno okruženje za poslovne vođe da razgovaraju o ključnim pitanjima, kao što su "bolje tehnike upravljanja". U veljači 1971. EMF je održao svoj prvi sastanak u švicarskom alpskom ljetovalištu Davos, započinjući godišnju tradiciju koja traje do danas.

Tijekom godina organizacija je rasla i sve više privlačila političke vođe, kao i ključne osobe iz svijeta poslovanja. Odražavajući sve veći međunarodni opseg, EMF je 1987. promijenio ime u Svjetski ekonomski forum.

Okreću najmanje pet milijardi dolara

Oko 1000 najvećih svjetskih tvrtki koje su povezane sa suvremenim WEF-om kao "partneri" obično imaju godišnji promet od najmanje 5 milijardi dolara. Prema izjavi o misiji, WEF "angažira najistaknutije političke, poslovne, kulturne i druge čelnike društva da oblikuju globalne, regionalne i industrijske agende".

Govoreći za Newsweek, profesor Daniel Hellinger, akademik sa Sveučilišta Webster i autor knjige Zavjera i teorije zavjere u doba Trumpa, ustvrdio je da je WEF zamijenio druge neformalne elitne mreže moći. Rekao je: "MMF i Svjetska banka možda imaju formalniju, institucionaliziraniju moć nad svjetskim gospodarstvom, ali WEF okuplja superimućne korporativne čelnike koji se susreću jedni s drugima i s elitama iz drugih političkih i društvenih miljea.

"Došlo je do toga da zamijeni Bilderberg i Trilateralnu komisiju kao najkoherentniju i najmoćniju mrežu elita koje posjeduju i upravljaju ogromnim osobnim bogatstvima i korporacijama [koje] imaju imovinu koja pristupa nekim velikim zemljama."

Što se događa u Davosu?

Oko 2700 poslovnih čelnika, političara, čelnika civilnog društva i akademika pozvano je da prisustvuje ovogodišnjem summitu u Davosu, koji je isključivo otvoren samo uz pozivnicu. Forum se sastoji od niza konferencija, sastanaka i drugih događanja s nizom tema o kojima se raspravlja. Uz svoju naslovnu temu 'Suradnja u fragmentiranom svijetu', ovogodišnji sastanak u Davosu ima pet podtema: inflacija, energetska i prehrambena kriza, tehnološke inovacije, geopolitički rizici i socijalne ranjivosti.

Očekuje se da će ovogodišnjem summitu u Davosu prisustvovati ukupno 51 šef države, uključujući njemačkog kancelara Olafa Scholza i predsjednike Poljske, Južne Koreje, Španjolske i Filipina te našeg premijera. Pridružit će im se glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg, direktorica MMF-a Kristalina Georgieva, šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus i šefica Europske središnje banke Christine Lagarde. Očekivalo se da će se švedska ekološka aktivistica Greta Thunberg pojaviti na događaju, iako nije jasno hoće li se to dogoditi nakon incidenta s njemačkom policijom.

Online tvrdnju da se 5000 švicarskih vojnika koristi za zaštitu sastanaka u Davosu Newsweek je kategorizirao kao "obmanjujuću".

Teorije zavjere

Godišnji sastanci u Davosu dugo su bili meta teorija zavjere, koje općenito tvrde da neodgovorna elita potajno koristi forum za planiranje svoje kontrole nad svijetom, na štetu šireg čovječanstva.

Neki ekstremniji kritičari, često povezani s pokretom QAnon koji podržava Donalda Trumpa, pogrešno vjeruju da WEF djeluje kao utočište za pedofile i sotoniste.

Web stranica News Punch, koja je objavila brojne priče temeljene na teorijama zavjere, dobila je veliku pozornost na društvenim mrežama zbog sumanute priče u kojoj se tvrdi da je WEF rekao da će "pedofili spasiti čovječanstvo". U svojoj izmišljenoj priči navodili su da je predsjednik WEF-a Klaus Schwab nazvao pedofiliju "darom prirode" čovječanstvu te su čak tvrdili da je dokument bio predstavljen na prethodnom summitu u Davosu u kojem stoji da je pedofilija "pokušaj prirode da očisti zemlju i 'spasi čovječanstvo' od same sebe."

Te je tvrdnje novinska agencija Associated Press odbacila kao "neutemeljene". Govoreći za AP, Yann Zopf, voditelj WEF-a za medije, dodao je: "Ovo je, naravno, potpuno izmišljeno. Potvrđujem da Svjetski ekonomski forum nikada nije dao izjavu ove vrste i nikada nije izradio takav istraživački rad."

'Ljudi su predodređeni za teorije zavjere'

Geoff Walton, viši predavač informacija i komunikacija na Sveučilištu Manchester Metropolitan u Velikoj Britaniji, rekao je za Newsweek da je dio privlačnosti teorija zavjere "kao ljudi predisponirani tražiti i vidjeti uzorke u stvarima i vidjeti ih čak i kada ih nema."

Dodao je: "Teorije zavjere igraju se našim emocijama i obično su vrlo jednostavne, zanimljive priče koje odmah privlače pažnju i zavode (ljudi s niskom razinom razlučivanja informacija posebno su osjetljivi na zavodljiv tekst)."

Hellinger, koji proučava teorije zavjere, istaknuo je da, dok su neke od ludijih teorija zavjere usmjerene na WEF očito pogrešne, skupina je utjecajna s upitnom odgovornošću. Rekao je: "Sastanak u bogatom skijalištu sa strogim ograničenjima javnog pristupa, zašto ne bi bili osumnjičeni za urotu?

"WEF možda neće moći iskoristiti financijska sredstva kako bi nametnuo politiku nevoljkim vladama ili (skromno) oblikovao svjetsko gospodarstvo, ali upravo u tim zabranjenim hodnicima i konferencijskim sobama moćne i bogate elite pokušavaju postići konsenzus o tome kako promicati i braniti ekonomsku globalizaciju.

"Ova vrsta umrežavanja možda ne predstavlja zavjeru, ali ne predstavlja ni transparentan i demokratski način rješavanja globalnih problema." Joseph Uscinski, akademik sa Sveučilišta u Miamiju i autor knjige Američke teorije zavjere, rekao je za Newsweek da mnogi ljudi ne znaju mnogo o međunarodnim tijelima poput WEF-a, ali im je način na koji se njima upravlja sumnjiv.

Rekao je: "Nisam siguran da većina ljudi zna tko su MMF, Svjetska banka ili WEF. Možda nekoliko ljudi na internetu zna za te organizacije i aktivno ih optužuje za zavjeru. "Često ljudi nemaju uvijek pojedinosti o određenim skupinama ili njihovim aktivnostima, ali samo misle da bogati, moćni ljudi povlače konce iza scene."

Veliko resetiranje

Godine 2020., predsjednik WEF-a Klaus Schwab objavio je COVID-19: The Great Reset, knjigu koja govori o tome kako bi koronavirus mogao utjecati na svijet. Knjigu su brzo zgrabili teoretičari zavjere.

Prema The Guardianu, za neke radikalne aktiviste pojam "veliko resetiranje" počeo je označavati uvjerenje da globalne elite koriste "COVID-19 kao priliku za uvođenje radikalnih politika, poput prisilnog cijepljenja, digitalnih osobnih iskaznica i odricanje od privatnog vlasništva."

Raspravljajući o onome za što je vjerovao da će se dogoditi "veliko resetiranje" u njegovoj emisiji Fox News, Tucker Carlson je rekao: "Ovako to izgleda: ljudi koji su nadležni rade što god žele jer su oni glavni. Neće biti glazbe uživo u Velikom resetiranju. Zborovi će biti ilegalni osim ako ne pjevaju hvalospjeve Kamali Harris. Božić će biti zabranjen. 'Oprostite, stavite masku i provedite praznike sami. Sretno.'"

Govoreći za Newsweek, Mike Rothschild, autor knjige The Storm Is Upon Us: How QAnon Became a Movement, Cult, and Conspiracy Theory of Everything, ustvrdio je da je teorija o "velikom resetiranju" pretvorila WEF u glavnu metu za borce zavjere.

Rekao je: "Teorije zavjere WEF-a prilično su nov fenomen, koji je gotovo u potpunosti iznjedrio knjiga voditelja WEF-a Klausa Schwaba objavljena u prvoj godini pandemije, Veliko ponovno postavljanje. Schwab je vidio pandemiju kao priliku za redefiniranje načina na koji radimo, putujemo, i konzumiramo —ali teoretičari zavjere na to su primijenili stari Novi svjetski poredak/UN-ovu Agendu 21 i odlučili da je to nacrt za porobljavanje ili uništenje čovječanstva, uz preživljavanje samo elite."

Rothschild je dodao: "Nije ništa novo ako ste ovo proučavali dugo vremena, ali čini se vrhunskim jednostavno zbog naglaska na COVID-u. Također je dobio zastrašujuće ime Veliko resetiranje. [To] izluđuje ljude, pogotovo kada to stavljate uz teorije zavjere i prijevare."