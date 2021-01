ŠTO JE ZAJEDNIČKO SANADERU, PLENKOVIĆU I MILANOVIĆU? Analitičar: ‘Tuđman je barem bio toliko pošten da to i kaže. Ovi to nisu rekli’

‘Plenković je sad imao priliku drugačije reagirati, ali to kao da nije shvatio. Kao da nije shvatio da sad ima šansu odgovarati kao gospodin premijer’

Komentirajući raspravu u Saboru, sveučilišni profesor i politički analitičar Žarko Puhovski rekao je za N1 da mu je posebno bio upečatljiv nastup šefa SDP-a Peđe Grbina koji je postavio pitanja premijeru Andreju Plenkoviću. “Prije svega pitanje gospodina Grbina bi se moglo za studentice i studente pripremiti kao: ‘Tako izgleda pristojno pripremljeno pitanje šefa oporbe, koje se ne bavi podmetanjima niti trikovima, koje ima ozbiljan sadržaj.’ On je govorio onako kako bi se u boljim vremenima govorilo u britanskom parlamentu.”

Međutim, Puhovski smatra da odgovor Plenkovića nije bio ogledan. “Grbin je u pravu, na prvo pitanje je (premijer) odgovorio koliko je mogao, ali nije odgovorio na njegovo drugo pitanje. On je rekao da oni zapravo još ne znaju što bi napravili sa Siskom, da je to njima problem zbog principijelnosti, jer će onda možda nekome drugome morati dati, pod navodnicima, privilegij. Međutim, oni će morati dati Sisku status kakav ima ostatak županije. Međutim, moram reći, to je bio razgovor koji sliči na parlament, za razliku od drugih doskočica.”

Isti stil

Puhovski je potom izjednačio stil predsjednika države, predsjednika Vlade sa stilom bivšeg premijera Ive Sanadera. “Sanader, Milanović, Plenković imali su više-manje isti stil, gledati na zastupnice i zastupnike kao na stoku sitnog zuba. Tuđman je barem bio toliko pošten da to i kaže. Ovi to nisu rekli, ali su gledali na njih s prijezirom, to je očito. Plenković nepotrebno zaoštrava”, smatra Puhovski.

“Plenković je sad imao priliku drugačije reagirati, ali to kao da nije shvatio. Kao da nije shvatio da sad ima šansu odgovarati kao gospodin premijer, nego je uletio opet u te priče i sa Selak Raspudić i s Krišto… Uslijedila potpuno promašena diskusija”, dodao je.

Što se tiče Vlade i postupanja oko Siska, Puhovski smatra da oni ne znaju što bi napravili te da im je Sisak problem zato što je izvan tog poticajnog područja. “U Zagrebu se nije radilo samo o središtu grada i Zrinjevcu, nego i o krajevima desetak kilometara dalje, koji ne stoje ništa bolje od Siska, ako se ne živi i lošije, koji su isto tako osuđeni na 20 posto uplate pri obnovi, tako da je bilo demagogije i sa sisačke strane.”

Phovski je rekao da je neki dan slušao neke govore u europskim državama, pa je ustvrdio: “Kod nas se nitko nije u stanju ispričati. Mogli smo čuti Angelu Merkel kako se ispričava, mogli smo ovih dana čuti britanskog premijera kako se ispričava, belgijska dva ministra kako se ispričavaju i daju ostavke za stvari koje bi se kod nas činile nevažnima… To je dio kulture za koji očito treba još nekoliko godina. Ovdje se čak ne radi o kulturi, nego o ‘tko će koga’, kako je drug Lenjin odredio bit politike.”

