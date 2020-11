ŠTO JE TO OD HRVATSKE NAPRAVIO DONALDOV SIN? Otkrio kako bi skoro cijeli svijet glasao za njegova oca, a mi smo… hmmm…

Donald Trump Junior, najstariji sin 45. američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji se u ovim trenuima bori za novi četvrtogodišnji mandat, na Twitteru je objavio čudnu kartu svijeta. Naime, on je napravio svoju elektorsku mapu koja pokazuje kako bi glasali elektori iz cijelog svijeta.

Prema njegovoj procjeni, cijeli bi svijet, pa čak i Crno more ili Antarktika, glasao za njegova oca, a zemlje poput Meksika, Indije ili Kine, bi glasale za Joea Bidena. No, na toj karti Hrvatska nije obilježena niti crvenom, niti plavom bojom, već je ostala bijela, odnosno neobilježena.

“Okej, konačno sam napravio svoje predviđanje elektorske mape”, naveo je sin američkog predsjednika te izazvao različite reakcije domaćih tviteraša, koji su pokušali dokučiti što to znači.

“Don Jr. misli da smo more :(” komentirao je jedan tviteraš, a drugi je ipak bio malo pozitivniji: “Hrvatska je bijele boje, očito neutralna, najs”.

Okay, finally got around to making my electoral map prediction. #2020Election #VOTE pic.twitter.com/STmDSuQTMb

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 3, 2020