ŠTO JE TO JUTROS PADALO U ZAGREBU? Meteorologinja Dunja objasnila je neobičnu meteorološku pojavu

Za one koji žele znati više… Ovo što trenutačno zajedno s kišom pada u Zg su ledena zrnca. Prozirna zrnca leda, 0 do 5 mm, kratko, pri temperaturi blizu nule. Odskakuju od podloge od sreće jer znaju da to znači da uskoro stiže snijeg. ;) pic.twitter.com/CpO5wG3qQv

— Dunja Mazzocco Drvar (@DunjaMD) February 2, 2018