Beogradska policija postigla je velik napredak u istrazi nestanka Splićanina Mateja Periša. Uspjeli su pronaći i ispitati taksista kojeg je Periš zaustavio u noći s 30. na 31. prosinca ispred Brankovog mosta.

To je ranije danas potvrdio i Matejev otac Nenad Periš. Rekao je ranije da je taksist potvrdio da ga nije primio u auto, jer je već bio zauzet.

Nova.rs prenosi riječi taksista koji je rekao da ga nije primio, jer je žurio na već zakazanu vožnju. Dodao je da ga ne bi primio u vozilo ni da je bio slobodan, jer mu je mladić na Karađorđevoj djelovao "dezorijentirano, kao da je na nekim supstancama".

Otac dao uzorak DNK

Matejev otac je u razgovoru za Dnevnik.hr potvrdio da je dao uzorak DNK zbog analize. Otkrio je kako u istrazi nema ništa novo.

"Znam da rade sve što trebaju. Meni je bitno da ga se što prije pronađe. Da se sve ovo skupa završi, koliko god može biti bolno da se završi za moju obitelj i mene i sve koji su ga znali, da dođe kraj - pa ako je najgore, da se mogu oprostiti s njime. Nisam umoran, vrijeme me muči, prošlo je puno vremena, šanse da se pojavi sve su manje i manje. Još se nadate, ali realnost je drugačija, ja sam svjestan...

Ja sam normalan otac koji želi naći sina, ja moram sve ovo raditi, a meni je srce raskidano. On je važan, nitko drugi, svi mi volimo svoju djecu, želimo ih uvesti u život. Ja neću moći svog sina dovesti. Svi koji ga znaju, on je to zaslužio po svojoj dobroti, po svojoj želji da radi, da živi. Mene je strah da Matej više nije živ, ali nada ne umire… No vrijeme me demantira", zaključio je otac.

Susret s Biščevićem

Njega je primio i hrvatski veleposlanik u Srbiji, Hidajet Biščević. “Izrazili smo podršku u teškim trenucima i spremnost da budemo na usluzi. On podnosi sve s nevjerojatnom hrabrošću i snagom, najteži je ovaj period neizvjesnosti, pogotovo u okruženju s toliko spekulacija i nagađanja da vjerojatno jedino on i istražitelji znaju u kojoj je fazi potraga.

Zahvalio je svima. Moj dojam je da mu je užasno teško, nada još postoji. Kaže s druge strane da je naišao na toliku podršku, i kao bivši sportaš, zvao ga je zamjenik gradonačelnika, da je u cijeloj toj tragediji otkrio jedno dobro lice ovog grada i ovih ljudi. Kao veleposlanstvo obećali smo nastavak naše potpore. Nema druge nego čekati i nadati se najboljem", rekao je Biščević za N1.

Dodao je da su njegovi suradnici u kontaktu s policijom te da snage reda dviju zemalja surađuju. Kaže da će se srpska policija obratiti hrvatskoj, ako joj bude trebala bilo kakva pomoć.