ŠTO JE SVE PORUČILA KOLINDA: Brkićevi ‘Jude’, Bandićev seksizam, nelagoda koju osjeća, Jakov branitelj i jedan neobičan poziv

Umjesto debate dvoje predsjedničkih kandidata na televiziji N1, bio je to razgovor ‘jedan na jedan’ voditeljice i Kolinde Grabar Kitarović jer se Zoran Milanović nije odazvao na poziv

Jutros je na televiziji N1 trebala biti održana debata dvoje kandidata u drugom krugu predsjedničkih izbora, Kolinde Grabar Kitarović i Zorana Milanovića. No, umjesto debate, bio je to razgovor “jedan na jedan” u emisiji “Točka na tjedan”, jer se kandidat SDP-a nije odazvao na poziv s N1. On je još ranije kazao da će sudjelovati samo u debatama s kandidatkinjom HDZ-a na televizijama s nacionalnom koncesijom.

Iako ni njezin izborni tim nije ranije potvrdio dolazak na sučeljavanje na televiziju N1, Grabar Kitarović jutros se ipak pojavila ondje, očito dobro procijenivši da se njezin protukandidat neće ondje pojaviti. Time je vjerojatno dobila poneki bod u javnosti. Što se tiče samog nastupa Grabar Kitarović u toj nerealiziranoj debati, izdvojili smo neke najzanimljivije odgovore na pitanja koaj joj je postavila voditeljica i urednica Nataša Božić.

KOLINDA KAŽE DA SKANDALOZNU BRKIĆEVU PORUKU NIJE ČULA: Komentirala i Bandića: ‘Ne možete se nekog odreći jer ga je netko prijavio’

O skandaloznoj izjavi Milijana Brkića

Budući da je na skupovima proteklih dana govorila o zajedništvu pozivajući građane da se ne dijele na “ili mi ili oni” (čime je aludriala na jednu staru Milanovićevu izjavu), Grabar Kitarović upitana je da prokomentira poruku zamjenika predsjednika HDZ-a i novog člana njezinog izbornog stožera Milijana Brkića koji je u subotu u objavi na Facebooku sugerirao da su oni koji će glasati za Milanovića – Jude, odnosno izdajnici.

“To morate vidjeti s njime. Ja nemam vremena gledati poruke svih. Očekujem da će birači glasati na osnovi mojih poruka koje šaljem”, rekla je.

O onima koji su glasali za Miroslava Škoru

“On (Škoro) je bio s iste strane kao i ja. I ostale sam kandidate smatrala za sukandidate. Ja moram uvažavati sva mišljenja, pa i onih koji se ne slažu sa mnom, zato sam pozvala i one koji nisu glasali za mene u prvom krugu da mi daju svoj glas, jer uvijek ću slušati narod i biti uz narod.”

O nelagodi koju osjeća na Pantovčaku

“Ja sebe ne volim smatrati političarkom, koliko državnicom. Politika mi nije bila omiljeno zanimanje, više sam se bavila diplomacijom. U tim situacijama ja sam bila među narodom, ono što sam obećala od prvog trenutka. Ni sad se ne borim za fotelju na Pantovčaku, jer sam jako malo sjedila u njoj, nego sam bila po terenu i otvarala sam vrata našem gospodarstvu. Ja se tamo nisam osjećala dobro.”

O Zoranu Milanoviću

“On je godinama govorio da ne želi biti predsjednik, ne znam što sada želi. Da li samo nastavak političke karijere, ali očito da je u središtvu svega samo on, a u središtu moje kampanje su ljudi.”

“Treba ukinuti dužničko ropstvo koje je u Hrvatsku doveo Zoran Milanović sa svojim Ovršnim zakonom.”

“Milanović je imao izvršne ovlasti i njima je zadužio državu za 70 milijardi kuna.”

O Milanu Bandiću

“U Hrvatskoj, kao i u svakoj demokratskoj državi, svatko je nevin dok mu se ne dokaže krivnja pravomoćnom presudom. Tog se načela moramo držati i za to ću se načelo boriti za svakog građanina. Ne možete se nekoga odreći samo zato što ga je netko prijavio. Zagreb je grad u kojem je moj ured, u kojem živi četvrtina hrvatskog stanovništva. Mi moramo imati uredne odnose. Naravno da ću nastaviti surađivati s Milanom Bandićem sve dok je on gradonačelnik grada Zagreba.”

O Radimiru Čačiću (odgovarajući na pitanje o Bandiću)

“Mi smo u Vladi imali čovjeka koji je ubio dvoje ljudi na cesti. Oduzeti nekome život, bilo i nehatom, politička karijera vam je gotova. A nama se događalo mjesecima da opraštamo nekima, a nekima nikako oprostiti. Čini se kao da su neki teflon, da se za njih ništa ne lijepi, a ima ljudi kojima se ništa ne može oprostiti.”

O Bandićevim seksističkim ispadima prema novinarkama

“Smeta mi, naravno da mi smeta. To sam mu i rekla.”

O broju hrvatskih branitelja koji stalno raste

“Branitelje ne gledam kao kategoriju brojeva, nego kao svakog čovjeka o kojemu treba brinuti.”

O Jakovu Kitaroviću, hrvatskom branitelju

“Moj je suprug dobio ponudu da dobije braniteljski status, on je to odbio. Postoje ljudi koji nisu. Moguće da ima i korupcije negdje.”

O paraobavještajnom podzemlju i hibridnom ratu

“Mediji stalno govore o nekom paraobavještajnom podzemlju, postoji li ono ili ne ja ne znam.”

“Kibernetika, pojavljuju se prijetnje na internetu. Trebamo mlade, usudila bih se reći čak i hakere. Neke države zapošljavanju mlade koji su počinili neko kazneno djelo, pa ih preodgajaju.”

O sudjelovanju Hrvatske u misijama NATO-a

“Kad smo ušli u NATO, preuzeli smo obveze. Ako ste nekome saveznik, ponašate se u skladu s time. U Hrvatskoj je to pitanje odluke samih vojnika koji odlaze u druge države. Odrede cijele jedinice koje idu, kod nas postoji sustav koji to čini. Pitala sam ih zašto idu, rekli su da je to i profesionalni izazov.”

O izbjeglicama i migrantima

“Treba napraviti razliku između izbjeglica od rata, neimaštine i gladi i migranata koji bježe iz drugih razloga. Problem treba rješavati na izvorištu, u Afganistanu. Većina migranata koji dolaze su muškarci u borbenoj dobi. Malo mi je žalosno da smo zaboravili na žene i djecu koji su ostali iza njih. Žene u Siriji, ‏Iraku i drugdje sjede uz svoju djecu i nemaju im što ponuditi.”

O nabavi borbenih zrakoplova

“Borbeno zrakoplovstvo ima dugu tradiciju. Gubite cijelu jednu generaciju pilota ako to ugasite. MiG-ovi pak nakon onog katastrofalnog remonta nisu ni u letnom stanju.”

O Željku Komšiću, hrvatskom članu predsjedništav BiH

“On je legalan, ali nije legitiman. Etnički predstavnik mora biti i politički predstavnik. Na Hrvatima je da izaberu. Ukoliko Hrvati u BiH priznaju njega kao svog legitimnog predstavnika, onda ćemo ga priznati i mi. Međutim, dok god hrvatski narod u BiH to ne priznaje, on je za mene nelegitiman.”

O odnosima sa Srbijom

“Za arbitražu (oko granice, nap.a.) treba dvoje. Ja sam bila vrlo jasna, bilo o posjetu Srbiji, bilo o odnosima s Vučićem – dok se ne riješi pitanje nestalih.”

Na koncu… pozvala je birače da glasaju za Milanovića

Na kraju svoga nastupa na televiziji N1, Grabar Kitarović potkrao se i jedan lapsus. Naime, birače je pozvala da 5. siječnja izađu na izbore te da na listiću zaokruže broj 1. Na glasačkom listiću pod brojem 1 bit će ime Zorana Milanovića jer je u prvom krugu osvojio veći broj glasova. U prvom izbornom krugu na glasačkim listiima imena kandidata bila su otisnuta abecednom redom.