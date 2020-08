ŠTO JE S GLAVAMA? Pa ovo samo najbezobzirnijima pada na pamet: Epidemiolozi otkrili najbizarnije laži koje su čuli

Dio ljudi, iz njima znanih razloga, prešućuje svoje kontakte ili traže da ih se ne vodi kao kontakte zaražene osobe, zbog čega je teže spriječiti širenje zaraze koronavirusom

I dok većina shvaća da se koronavirus zasad ne može liječiti ili iskorijeniti te kako se od njega moguće zaštititi samo poštivanjem epidemioloških mjera, dakle držanjem distance, nošenjem, maske, pranjem ruku; ima onih koji bez razmišljanja organiziraju svadbe, krstitke, momačke i djevojačke večeri, mature ili bilo kakve druge “derneke”, na kojima je opasnost od širenja virusa velika.

To pokazuju i epidemiološki podaci, prema kojima se u Hrvatskoj već mjesec dana skoro svakodnevno pojavljuju novozaražene osobe kojima je direktan ili indirektan izvor zaraze bila velika slavonska svadba s 280 gostiju. Možda bi otkrivenih bilo i više, da nema onih koji ne žele reći svoje kontakte ili pak to kontakti traže od njih. Čini se kako i dalje ne shvaćaju da je COVID-19 ozbiljan zdravstveni problem, ne samo za njih, nego i za njihove obitelji, prijatelje, kolege s posla… Razlog takvom ponašanju je prije svega osobna komocija, jer je sezona godišnjih odmora, koje bi mnogi rado proveli na moru, a ne u samoizolaciji, bez obzira na rizik od zaraze.

“Za svadbe koje su bile početkom srpnja nikad nismo dobili popis svih koji su bili na tim događanjima, ni od mladenaca, ni od organizatora svadbe. Tako nismo nikad ni doznali tko je tamo sve bio. Tek kad se netko od njih razboli, doznajemo da je bio na nekoj od tih svadbi na kojima su se okupili brojni ljudi”, Jutarnjem je potvrdila epidemiologinja iz Vinkovaca, Vedrana Lanc Čurdinjaković.

Bizarne situacije

Priznaje kako je jedan od čestih razloga prešućivanja kontakata upravo isplanirani godišnji odmor, no dodaje kako se mnogi ljudi zaista trude sjetiti svih kontakata, ali da i tu postoje bizarne situacije.

“Imali smo neke koji nisu bili na svadbama već na nekim dugim skupovima ili pak sastancima, a onda su pokušavali objasniti kako epidemiološki nisu kontakt. Tako neki kažu ‘kasnio sam na sastanak pa nisam bio sve vrijeme sa zaraženim’ ili pak tvrde da su bili kraće od 15 minuta nakon što su doznali da je magična brojka 15. Ima i onih koji snalažljivo kažu da je zaraženi stigao na sastanak baš kad je on odlazio… Znamo da to nije istina, ali nemamo nikakvu mogućnost da to dokažemo pa onda takvi prođu bez samoizolacije i opasnost su za svoju okolinu. Neke od tih uhvatimo kad se naknadno utvrdi da su pozitivni. Problem su i oni koji imaju vrlo blage simptome pa se uopće ne jave liječniku ili pak asimptomatski pa se klupko takvih kontakata nikad ne uspije odmotati”, objasnila je epidemiologinja.

Po njenoj procjeni više od 90 posto ljudi iskreno navodi svoje kontakte. No, slaba je to utjeha kad su velika okupljanja i dalje izvor zaraze. Stožer Vukovarsko-srijemske županije je zatražio i dobio pravo zabraniti velike svadbe, tako da od ponedjeljka na vjenčanjima mogu biti samo mladenci i njihova uža rodbina. No, i druga okupljanja na kojima se ne poštuje razmak i ne nose maske sa sobom nose povećani rizik zaraze.

“Nije ih puno, ali čine veliku štetu. Još krajem lipnja znali smo za neke skupove, ali nismo mogli doći do imena onih koji su bili na njima. U našoj su županiji zabranjene velike svadbe, ali, primjerice, momačke i djevojačke večeri na kojima se okupi i više od 80 osoba nisu, za to nema zabrane, a mi smo onda nemoćni”, rekla je Lanc Čurdinjaković.

Tri dana za pronalazak kontakata

Dodala je kako su od uvođenja zabrane sve češće svadbe odvijaju u obiteljskim dvorištima. Snalažljivi na pitanje o čemu se radi, lako odgovore da je riječ o obiteljskoj zabavi, a pravi razmjeri se otkrije tek kada zaraza izbije. No, nisu samo tradicionalne velike svadbe epidemiološki problem. U zagrebačkom Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar tvrde da su tijekom ispitnih rokova i državne mature od đaka i studenata često dobivali molbe da ih se ne odaje kao kontakte.

“Nakon što netko zataji svoje kontakte, nerijetko naknadno doznamo istinu. Inače, ‘repove’ s velikih slavonskih svadbi još uvijek povremeno imamo i u Zagrebu”, rekla je pomoćnica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Sandra Šikić.

Stručnjaci ističu i ponavljaju da je pronalazak najvećeg broja kontakata zaražene osobe ključ kvalitetne borbe protiv širenja koronavirusa. Pod tim se misli na pronalazak barem 80 posto kontakata u roku od tri dana.

