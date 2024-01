Ipak smo mi prvaci Europe. Šišamo ostatak kontinenta za 20 posto - jaja u Hrvatskoj su najskuplja u Europi.

Od Švedske do Grčke, nema zemlje u kojoj su skuplja nego u Hrvatskoj, zemlji bolno niskih plaća.

Do prije koju godinu normalna je cijena bila 12 kuna, danas duplo više. I tako su nam jaja skuplja i od švicarskih i njemačkih i talijanskih.

U Španjolskoj, pakiranje jaja od 24 komada 3,89 eura. U Italiji, pakiranje od 10 komada jaja košta 1,99 eura. U Hrvatskoj, najjeftinije je onih Plenkovićevih ograničenih 2,95 eura.

Tjedna matematika

Trgovci uvjeravaju, njihove marže vezano uz cijenu jaja nisu išle gore unazad dvije godine te da nisu oni uzrok poskupljenja.

Misterij jajoflacije RTL Direkt je pokušao riješiti na izvoru.

"Svima je dozvoljeno da uđu u proizvodnju pa da vide kako to izgleda", kaže Željko Mijić, voditelj farme jaja.

Što je bilo prvo, skupa kokoš ili skupo hrvatsko jaje?

Prema tjednom izračunu na primjeru farme od 10.000 koki nesilica, koje pojedu 10 tona hrane, ta je hrana 2021. godine koštala 3000 eura, godinu kasnije 5000, a lani 4.000 eura.

No, potresi radi visokih cijena energije se događaju svugdje. Zašto baš u Hrvatskoj to najviše dolazi do izražaja?

"Jedan od razloga je svakako investiranje u nove i modernije proizvodne sustave", kaže Zdravko Barać, ravnatelj Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane. "U jednom trenutku je to svakako razlog za nešto veću cijenu", dodaje.

Čini se da problema nema…

Prosječna prodajna cijena za kilogram jaja u EU-u je 2,34 eura prošle godine, a u Hrvatskoj 2,81 cent to jest, 20 posto više. Prvaci smo, najskuplji smo, imamo srebro.

Jaja su najviše poskušila u Slovačkoj, za 60 posto. Slijedimo mi s 40 posto, a zatim Mađari s 37 posto. Na dnu ljestvice su Slovenci kod kojih su jaja poskupjela 13 posto te Austrijanci kod kojih su skuplja za 2 posto.

Ili rat ili bolja oprema ili pohlepa?

"Teško je reći da je netko pohlepan zato što možete kupiti na tisuće mjesta, sigurno će se naći netko tko će prodavati jeftinije, tu vlada zakon tržitšta. Jedino ako su svi zajedno pohlepni", kaže Slobodan Školnik, stručnjak za maloprodaju.

U Ministarstvu se ne uzrujavaju previše. Vide da je u posljednjih šest mjeseci cijena u padu.

"Ne vidimo razloga za uzbunu", kaže Barać.

Tako, izgleda da nema problema. Možda je rješenje da svi nabavimo kokice i tako doskočimo jajoflaciji, kad već nitko ne može dokučiti uzrok.