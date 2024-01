Novi ministar gospodarstva Damir Habijan danima je jedna od glavnih tema u medijskom prostoru. Došao je na mjesto bivšeg ministra Davora Filipovića nakon afere Mreža, a potom je imenovan i na brojne druge funkcije. A onda je predsjednik Zoran Milanović javno kazao u svojoj izjavi da je novi ministar gej i opet dignuo prašinu u javnosti. Sve je 'zakuhao' bivši HDZ-ov ministar Darko Milinović koji je prije toga objavio polugole fotografije sebe i Habijana na Facebooku...

Mario Klečakje za Dubrovački Dnevnik komentirao je cijelu ovu zavrzlamu, čiju kolumnu prenosimo u cijelosti.

"Naš novi nabildani ministar gospodarstva je nepunih mjesec dana od imenovanja na tu funkciju, imenovan i članom Glavne skupštine društva INA, zatim članom Skupštine društva Hrvatska elektroprivreda te članom Skupštine društva Janaf – Jadranski naftovod. Javnost se čudi, gdje se ovaj stručnjak dosad krio. Država je davno mogla procvjetati s takvim gigantom, kažu neki uvjereni da će ovaj nadčovjek sigurno briljirati na svim tim funkcijama.

Ako je Herkul mogao obavljati dvanaest poslova, može i naš novi ministar gospodarstva.

A onda je, onako od vragova ili možda iz ljubomore, bivši HDZ-ov ministar Milinović iz Like, objavio polugole slike sebe i novog ministra. Suptilno zavodeći premijera, mamio ga je da ih usporedi. Jedan doktor i stranački odmetnik, drugi pravnik i ministar! Mišići im podjednako zamamni, a za onaj najvažniji mišić, gaćicama skriven pogledu, tvrde znalci, Ličani su u prednosti.

Za ovu provokaciju novinari su za komentar pitali predsjednika države. On se naivno uhitio na baketinu, pa mu je izletjelo da je bivši ministar time otkrio kako je novi ministar- gej. Ali to su naravno pitanja osobne intime i on ne bi nikako htio o tome. Eto.

Uvjereni da je predsjednik ovim perfidno bacio kost, kako bi se na desnici međusobno poklali, mnogi političari, pa čak i predsjednik SDP-a, kritizirali su njegovo spominjanje ministrove seksualne orijentacije. A nakon neprospavane noći, nespretni lički doktor je ponudio podršku bivšem stranačkom 'drugu' zbog razotkrivanja njegove tajne koja je zaprijetila urušavanju samih temelja jedine nam domovine.

Priprosta javnost ne razumije kako su ovi naši ponosni sugrađani željni promocije, pa čak organiziraju i povorke, a vrijeđaju se kad ih se reče da su gejevi. Osim toga, svojevremeno je ovaj ministar (iako nije doktor) predsjedniku države ustvrdio dijagnozu bipolarnog poremećaja, što se smatra ozbiljnom bolešću, a ministrova 'dijagnoza' je tek nečija privatna seksualna sklonost, a ne bolest. Pa tako ni uvreda!

I što je tu onda uvredljivo? Bilo bi uvredljivo da im se reče da su ono - što nisu. Da su hetero! Je li falio general Rojs, kad je jedanput rekao: budi muško i priznaj da si gej?

Zadnji simbol dubrovačkog i hrvatskog pomorstva, brodarska kompanija 'Atlantska plovidba', kažu, mijenja ime i adresu i plovi prema Zadru. Njezini brodovi neće više vijoriti bandijeru sv. Vlaha, nit će trubit prilikom prolaska blizu gradskih mira, kako se to radilo još od vremena Republike, kad smo imali vlastito brodovlje i valutu. Mlecima i Turcima i Srbima usprkos. Sve do novijih vremena, kad smo se svih riješili i izborili za samostalnu državu.

A to nas je bome koštalo, ne samo života branitelja, nego i najboljih hotela, agencija, tvornica, banke, a sad eto i Atlantske. Hrvatska opozicija tvrdi da su to zasluge onih čije se porijeklo imovine ne smije ispitivat, a koji su uživali zaštitu struktura i u onoj, i u ovoj državi.

Nego, kad smo već u ovoj državi, naš Grad bi prvi u Hrvatskoj mogao zabranit nove apartmane, ali i ukinuti 30 posto postojećih apartmana, najavio je HDZ-ov gradonačelnik.

Sve to zahvaljujući novom Zakonu o turizmu, poznatom po radnom nazivu - upravljanje destinacijom.

Ili ti ga, naški rečeno, upravljanje životima građana svoga grada, većini kojih je najam postelja jedina moguća djelatnost.

Isti zakon ne smanjuje hotelske kapacitete. Već su izdate brojne dozvole za gradnju i rekonstrukciju hotela inozemnih vlasnika koji će onda sami upravljat destinacijom, ali i iznošenjem vreća solada iz zemlje. Tako će se istovremeno riješit i problem uvoza radne snage, dajući šansu sad već uvježbanim gradskim gospođama da umjesto služenja gostima u vlastitim kućama, budu sluge gazdama hotelskih kuća. Ili ako više vole, mogu služit inozemnim vlasnicima brojnih apartmana od kojih, kažu, samo jedan Čeh ima 52. Zamisli kako tek taj upravlja destinacijom!?

Vlada je u Sabor uputila izmjene Kaznenog zakona kojim se uvode nova kaznena djela - teško ubojstvo ženske osobe te neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje.

Prva izmjena je o teškom ubojstvu žene. Dosad je kvalifikacija teškog ubojstva vrijedila za oba spola isto. Sad ženski život više vrijedi od muškoga. Nota bene, može biti da i vrijedi, bolje nego da su drugotne, ali javnost ne shvaća poantu; radi li se o slučaju kad ubojica koristi osobito teški predmet prilikom ubijanja ili kad ubija tešku žensku osobu?

Druga izmjena se tiče kaznenog djela neovlaštenoga otkrivanje lopovluka velikih igrača.

Predsjednik HND-a tvrdi da premijer već godinama ima ambiciju da bude glavni urednik svih medija. Zato vlada primjenjuje Staljinovu tezu – nema informacija, nema problema. Bez brige novinari, nećete vi odgovarat, nego oni koji vam odaju informacije.

Dosta im je više da nas kradu i da mi to doznajemo. Sad žele krasti na miru, kako Bog zapovijeda", piše kolumnist Mario Klečak za Dubrovački Dnevnik.

