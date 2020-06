ŠTO JE OSTALO NAKON 135 PREPORUKA STOŽERA? Vili Beroš tvrdi da nije vrijeme za opuštanje i upućuje na naše glavno oružje

‘Nakon ulaska klijent mora dezinficirati cipele i to je obavezno. Nakon toga ih zamolimo da operu ruke te ih dodatno dezinficiraju sa sredstvom za dezinfekciju’, kaže vlasnica frizerskog salona

Od zatvorenih trgovina, preko neradne nedjelje, pa do jednosatne pauze za dezinfekciju u radnom danu. Sve su to mjere koje su u mnogočemu uvjetovale način života prije nego što ih je Nacionalni stožer ukinuo. Zbog dobrih brojki, a to je četvrti dan bez novozaraženih, miču se zabrane. No, neke preporuke i dalje su na snazi, iako se u praksi provode selektivno. Počevši od držanja razmaka, pa do pravila u knjižnicama.

Marina Ivanković, vlasnica frizerskog salona koji je zbog koronavirusa i posebnih mjera bio zatvoren, a danas opet radi, kaže kako njezini zaposlenici i sada obavezno nose zaštitne maske dok je klijentima to dano na izbor. Iako ih većina odbije, to nisu jedine mjere koje moraju poštivati.

“Nakon ulaska klijent mora dezinficirati cipele i to je obavezno. Nakon toga ih zamolimo da operu ruke te ih dodatno dezinficiraju sa sredstvom za dezinfekciju”, kaže Ivanković.

Knjige u karanteni

S druge strane, unatoč tome što je i sam stožer kazao kako nema nikakvog dokaza da su novine i magazini povezani s ubrzanim širenjem virusa, u knjižnicama nisu dobili zeleno svjetlo. Za razliku od kafića i frizerskih salona u knjižnicama je još uvijek nemoguće prolistati dnevni tisak, a još vrijedi i “karantena za knjige” te one mogu biti vraćene na police tek nakon tri dana.

I dok su neke od 135 naputaka i smjernica bile dopunjene, neke su još na snazi, a neke i ukinute. Roditelji mogu ulaziti u vrtiće, ne mjeri se temperatura, a mnogi svoje bližnje mogu posjetiti u domovima, bolnicama.

No unatoč svemu, ministar Vili Beroš upozorava kako nije vrijeme za opuštanje te kako je socijalna distanca trenutno naše glavno oružje kako bi spriječili povratak i širenje koronavirus.

“I dalje je preporuka što manje rukovanja”, zaključio je ministar.