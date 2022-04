Javni prostor užario se zadnjih dana, nakon što je u javnost procurila informacija da će Josip Perković i Zdravko Mustač tražiti od predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića pomilovanje. Molbu za puštanje ovog dvojca podnio je njihov odvjetnik Anto Nobilo, a uz molbu, predsjedniku je stiglo i pismo hrvatskih generala koji također traže njihovo pomilovanje. Među potpisnicima je i general Ante Gotovina, čiji je potpis posebno uzburkao duhove u hrvatskom javnom prostoru. Predsjednik Milanović nekoliko je dana šutio, no zato je u srijedu prekinuo tu šutnju.

O pomilovanju Mustača i Perković, bivših agenata UDBA-e, Milanović je kazao: "Iznenadilo me jer mi komplicira život, nisam još pročitao. Sad su i sebi zakomplicirali život jer želim čuti i što oni misle. Čuo sam da je Perković zaslužan za osnivanje HDZ-a. To mu je otegotna okolnost, za to bi mu dao još 30 godina. Želim čuti i stranu generala. Ja to do sada nisam koristio, postoji presedan, a on je da ovu zemlju vodi ovako korumpirana vlada", rekao je Milanović, dodajući da će sjesti s generalima i poslušati zbog čega oni traže pomilovanje.

Milanović je u svom obraćanju žestoko udario i po premijeru Andreju Plenkoviću. "Prvo rekonstrukcija vlade, Plenković taj udbaški nasljednik koji optužuje generale da šuruje sa mnom je prljav. To je zlo. Oni govore da netko upravlja generalima, da oni surađuju sa mnom. Zamislite kakva uvreda generalima. Neka dođe to Plenković ponoviti ovdje u Zadar, neka napravi jedan sklek pred Gotovinom ako može", rekao je predsjednik.

Akt milosti kojeg imaju sve države

Zakon o pomilovanju usklađen je s kaznenim zakonom 2020. godine, a prema zakonu, "pomilovanja daje Predsjednik Republike Hrvatske osuđenim fizičkim osobama za izrečene kaznenopravne sankcije koje su izrekli sudovi u Republici Hrvatskoj ili koje se izvršavaju u Republici Hrvatskoj i za njihove pravne posljedice". Institut pomilovanja ne podliježu sankcije izrečene za prekršaje, a sam postupak pomilovanja ne služi preispitivanju pravilnosti i zakonitosti pravomoćnih presuda.

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt u razgovoru za Net.hr ističe da pomilovanje nije mijenjanje kazne, već je to akt milosti. "Institut pomilovanja je možda arhaična priča, ali sam institut pomilovanja imaju sve države i on je obično u rukama najviših čelnika vlasti", kaže nam ova pravnica i političarka.

"Hoće li predsjednik 270 njih odbiti, a jednog ili dvojicu pomilovati, to je njegova stvar", kaže. Sama procedura, dodaje, pravno traje nekoliko mjeseci. "Pomilovanjem se može dati ili potpuni ili djelomični oprost od izvršenja kazne. Može se izmijeniti izrečena kazna, može se izmjeni djelomično uvjetna osuda, može se dati privremena rehabilitacija", pojašnjava nam ova stručnjakinja, dodajući da su to sve oblici pomilovanja.

Prvo se mora podnijeti molba za pomilovanje, koju može podnijeti osuđenik ili njegov branitelj, osoba ovlaštena za podnošenje žalbe u korist optuženika u kaznenom postupku, njegov bliski srodnik, ili mogu na temelju nekakvog krvnog srodstva ili nekakve životne povezanosti, tražiti i one osobe koje imaju interes tražiti pomilovanje takve osobe. U ovom konkretnom slučaju zahtjev za pomilovanje podnio je odvjetnik Anto Nobilo.

Na pitanje je li ju začudio potez generala koji su stavili svoje potpise na molbu, kaže da ju nije nešto posebno iznenadilo, jer ju više ništa ne čudi.

Predsjednikova je 'zadnja'

Što se tiče samih osuđenika koji traže pomilovanje, kaže da su to ljudi koji su pravomoćno osuđeni u Njemačkoj te su prebačeni u Hrvatsku. Njihov branitelj je predao zahtjev, a ti ljudi su se samo pridružili tom zahtjevu. "Kada ministarstvo bude utvrđivalo postoje li uvjeti za vođenje postupka pomilovanja, oni će tu gledati je li podneseno od strane neovlaštene osobe, primjerice postoji li neki drugi razlog, je li nastupila rehabilitacija, je li osoba odustala od rehabilitacije", pojašnjava Vesna Škare Ožbolt. Ako postoje uvjeti, ministarstvo će dostaviti obavijest o tome Predsjedniku Republike.

Ministarstvo, dodaje, tu prikuplja brojne druge podatke i sve se to dostavlja Povjerenstvu za pomilovanja koje analizira sve podatke i onda predlažu predsjedniku. "Predsjednik je taj koji može sve to izignorirati ili reći, 'ja hoću ili neću nekoga pomilovati'. I nitko mu za to ne može ništa", zaključuje Vesna Škare Ožbolt u razgovoru za Net.hr.