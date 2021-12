Sudar teretnog i osobnog vozila u utorak ujutro na vijaduktu Zečeve drage na autocesti Rijeka-Zagreb, u kojem su poginule dvije osobe, dogodio se dok je na južnom dijelu vijadukta bio dvosmjerni promet. Na vijaduktu Zečeve drage kod Vrbovskog na autocesti Rijeka - Zagreb obnavlja se sjeverni dio te je promet preusmjeren na južni kolnički trak.

U 9,10 sati sudarili su se osobni automobil seat zagrebačkih registracijskih oznaka i teretno vozilo MAN splitskih registracijskih oznaka. Kamionom je upravljao 22-godišnjak, a u seatu su bile dvije osobe u dobi od 54 i 56 godina, koje su poginule na mjestu nesreće, utvrđeno je očevidom.

Što treba mijenjati?

Hrvatski prometni stručnjak Željko Marušić rekao je za Novi list da iz ove tragedije treba izvući pouke i mijenjati ono što moramo da bi promet bio sigurniji. On smatra da u zonama radova na autocestama treba početi postavljati mobilne radarske kamere koje bi kontrolirale prekoračenje brzine, minimalni razmak i nepropisno korištenje pametnih telefona.

"Time bi se spriječilo neodgovorno ponašanje u vožnji jer bi kazne ipak smanjile takvo ponašanje. Nadalje, treba mijenjati Članak 54. Zakona o sigurnosti cestovnog prometa uvođenjem kazni za prekoračenje brzine do 10 km/h. Uz to, toleranciju policijskog mjerenja brzine s 10 km/h do 100 km/h i 10 posto iznad 100 km/h treba smanjiti na 3 km/h do 100 km/h i 3 posto iznad 100 km/h. Kod nas je stanje sada takvo da se manjkavošću članka 54. i tolerancije od 10 km, primjerice pri 60 km/h može voziti 80 km/h, a to je velikih 33,3 posto", smatra Marušić.

Govoreći o spomenutoj nesreći kaže da treba detaljno ispitati posebno ograničenje brzine. Prema stupnju oštećenja automobila i tegljača, zaključuje da je udarac u kamion bio strahovit, što upućuje da se vozilo neprimjerenom brzinom.

"No, u obzir treba uzeti i ostale mogućnosti – protupropisno korištenje pametnog telefona, alkohol, droge, mogućnost da je vozaču pozlilo, umor i eventualni san, skliskost kolnika, pa čak, nažalost, i namjeru vozača da tako nešto učini. Kad se sve to provjeri, saznat ćemo i istinu, ali ostaje činjenica da manjkav članak 54. i prevelika tolerancija mjerenja dopuštaju da se nekažnjeno opasno prekorači brzina", napomenuo je Marušić.

U Njemačkoj nema 'apsurdne odredbe'

Marušić smatra kao dobar primjer od koga treba učiti navodi Njemačku, gdje nema "apsurdne odredbe" da se na cestama izvan naselja ne kažnjava prekoračenje brzine do 10 km/h, niti tolerancije mjerenja brzine od 10 km/h do 100 km/h i 10 posto iznad 100 km/h.

"U Hrvatskoj, dakle, ako je na autocesti, zbog radova, brzina ograničena na 60 km/h, nekažnjeno se smije voziti 80 km/h, odnosno 33,3 posto brže! U Njemačkoj, gdje se svako prekoračenje kažnjava, a tolerancija mjerenja je do 3 posto, već se sa 62 km/h ulazi u zonu kažnjavanja", objasnio je Marušić za Novi list.