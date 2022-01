Od posljedica covida-19 danas je u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" umro 11-godišnji dječak, potvrđeno je Hini u toj bolnici. Liječnici kažu da dječak nije imao od ranije potvrđenih bolesti, a obdukcijom će se utvrditi točan uzrok smrti. Dječak je u bolnicu primljeno u četvrtak s visokom temperaturom, bolovima u grlu i glavoboljom te malaksalošću, a preminuo je rano jutros.

Prof. dr. Goran Tešović, pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece u Klinici "Dr. Fran Mihaljević", rekao je da dijete nije prema svemu što je dosad poznato nije imalo potvrđene prijašnje bolesti. "Informacije kojima u ovom trenutku raspolažemo su da je dijete u četvrtak dobilo visoku temperaturu, grlobolju, glavobolju i malaksalost, što je uobičajena klinička slika. Riječ je o kratkotrajno bolesnom dječaku, njegova klinička slika bila je uobičajena slika covida-19 kod djece te dobi", kaže Tešović i napominje da su ovakvi ishodi vrlo rijetki, javlja Jutarnji list.

Ekstremno rijetka pojava

Dječak je bio učenik petog razreda, bavio se sportom i živio je u zapadnom dijelu Zagreba. Prof. dr. Milivoj Novak, pedijatar intenzivist iz KBC-a Zagreb, rekao je da je za gotovo svu djecu covid-19 blaga bolest koja često bude asimptomatska ili sa simptomima klasičnima za bilo koju virozu.

"Prema svim dosadašnjim iskustvima, gotovo sva djeca nemaju teže posljedice, minimalan broj ih je trebao hospitalizaciju, dok su smrtni ishodi ekstremno rijetki, pogotovo ako je dijete prethodno bilo zdravo", rekao je Novak.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo do 16. siječnja, od početka epidemije preminulo je troje djece u dobi od 0 do 9 godina pozitivne na covid-19, što je 0,01 posto svih umrlih, te četvero u dobi od 10 do 19 godina, što je 0,02 posto ukupno umrlih.

Od njih se za dvoje smatralo da su prethodno bili zdravi, za dječaka koji je jučer preminuo i za također 11-godišnjeg dječak koji je preminuo prije godinu dana, od multiorganskog zatajenja kao posljedice koronavirusa.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, do 16. siječnja pozitivne testove dobilo je 36.145 djece u dobi do 9 godina, te 92.697 djece u dobi od 10 do 19 godina.

Preporuka o cijepljenju djece

Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je u petak da se produlji uporaba smanjene doze Pfizerova cjepiva među djecom u dobi od pet do 11 godina. Preporuka je objavljena nakon što je Strateška savjetodavna skupina stručnjaka (SAGE) za imunizaciju održala u srijedu sastanak o evaluaciji cjepiva koje se trenutačno preporučuje za cijepljenje osoba u dobi od 12 godina i starijih.

Preporučena doza za mlađu populaciju je 10 mikrograma umjesto 30 mikrograma koja se daje osobama iznad 12 godina. "Ova dobna skupina (pet do 11) u skupini je najnižeg prioriteta za cijepljenje osim djece s komorbiditetima", rekao je predsjednik SAGE-a Alejandro Cravioto na brifingu za medije.

Cjepivo Pfizer/BioNTech već je odobreno za uporabu u toj dobnoj skupini u nekoliko zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Izrael i Europsku uniju. Ravnateljica Odjela WHO-a za cijepljenje Kate O'Brien rekla je da su klinička ispitivanja pokazala da nema bojazni za primjenu Pfizerovog cjepiva među djecom od pet do 11 godina.

Panel je također preporučio da se četiri do šest mjeseci od primarne serije cijepljenja booster dozama Pfizerovog cjepiva cijepe prioritetne skupine, stariji i zdravstveni radnici. Zemlje s umjerenom do visokom stopom cijepljenja trebale bi dati prioritet visoko rizičnim skupinama i cijepiti ih booster dozama prije nego što ponude cjepiva manje rizičnim skupinama, savjetuju stručnjaci.