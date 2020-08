‘ŠTO JE DOPUŠTENO JUPITERU, NIJE DOPUŠTENO VOLU’: Holy se bojim da će novi gradonačelnik Zagreba biti kontaminirani Vili Beroš

‘U ovoj su situaciji prisustvovali još neki ljudi, jesu li oni to snimali ili je ministar Beroš pustio snimku van, to bi trebale državne institucije utvrditi, ali mislim da do toga neće doći’

Nakon što je jučer objavljena snimka razgovora između ministra zdravstva Vilija Beroša i Dijane Zadravec, Beroševe stranačke kolegice i zamjenice ravnatelja KBC-a Sestre Milosrdnice, danas je bivša SDP-ova ministrica zaštite okoliša i bivša saborska zastupnica Mirela Holy izjavila za N1 kako bi nadležne institucije, u ovom slučaju DORH, trebale istražiti na koji način je snimka izašla van te namještaju li se natječaji u korist osoba koje su u milosti vrha stranke, odnosno vrha Vlade.

Holy je otišla iz Vlade tadašnjeg premijera Zorana Milanovića zbog maila upućenog predsjedniku Uprave Hrvatske željeznica. “Taj mail smo mogli pustiti on ili ja, a on je javno tvrdio da nije pustio. Ja također nisam. Meni je još jedna opcija bila moguća, a to je da je moja pošta bila hakirana, što smatram da nije sigurnosna fenomenalna situacija za vladu. U ovoj su situaciji prisustvovali još neki ljudi, jesu li oni to snimali ili je ministar Beroš pustio snimku van, to bi trebale državne institucije utvrditi, ali mislim da do toga neće doći”, rekla je Holy i dodala da se o njenom slučaju DORH nije očitovao jer to nije bilo u “interesu establishmenta”.

‘Što je dopušteno Jupiteru, nije dopušteno volu’

Holy tvrdi kako se za razliku od njezinog slučaja, iz ove situacije može steći dojam da se namješta natječaj. Ističe da je ona intervenirala za tajnicu koja je već bila zaposlena u Hrvatskim željeznicama. Dodala je kako ne zna je li sam Milanović intervenirao u postavljanje nekih osoba na čelna mjesta u pojedinim službama, ali da su neki ministri to činili bez posljedica. “Tadašnji šef stranke mi je rekao da ono što je dopušteno Jupiteru, nije dopušteno volu, a u ovom slučaju-ti si vol”, kazala je Holy.

Holy smatra da se ni danas situacija po tom pitanju nije promijenila. “Imali smo parlamentarne izbore, a usprkos svim aferama u koje je bio umočen HDZ, poput afere s Vjetroelektranama, a građani, birači nisu sankcionirali takvo ponašanje i to je signal političarima da mogu i dalje vršiti ovakve radnje”, navodi Holy.

‘Kontaminirani Vili Beroš’

Komentirala i predstojeće izbore u Zagrebu. “Nadam se da će doći do promjene, ali ako analitički to gledam, bojim se da će na sljedećim izborima u Zagrebu doći do promjene na vlasti, ali bojim se da će naš novi gradonačelnik biti kontaminirani Vili Beroš”, istaknula je Holy za N1.

