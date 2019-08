ŠTO IMA NA ‘LJETU NA SAVI’? JEDAN PAS I ČOVJEK! Oporbeni zastupnik pokazao kako izgledaju koncerti na Bandićevom propalom projektu

Petekov tweet pokazuje jednu od tri pozornice ‘Ljeta na Savi’, a na koncertu je, kako je ironično napisao, vrlo ‘intimna atsmofera’. Zašto? Jer su u publici kraj Hendrixovog mosta jedan pas i jedan čovjek

Iako je manifestacija zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića “Ljeto na Savi” doživjela debakl, gradski šef pokušava uvjeriti da je sve u redu. Osim što se na taj, moglo bi se reći propali projekt potrošilo 11 milijuna kuna, Bandić govori da je posjećenost mala jer “ljudima treba vremena” te se poziva na situaciju s Bundekom gdje “također prije nije bilo ljudi dok se Zagrepčani nisu naviknuli i došli”.

Svatko tko se biciklom provozao savskim nasipom i vidio “Ljeto na Savi” mogao je zamijetiti da “pravi” koncerti izgledaju kao probe dok je u prvim redovima jedva 20-ak ljudi.

Na koncertu jedan čovjek i pas

O tome je tweetao i oporbeni zastupnik u zagrebačkog Gradskoj skupštini, Renato Petek. Petekov tweet pokazuje jednu od tri pozornice “Ljeta na Savi”, a na koncertu je, kako je ironično napisao, vrlo “intimna atsmofera”. Zašto? Jer su u publici kraj Hendrixovog mosta jedan pas i jedan čovjek. I to doslovno.

“Ovo izgleda kada da bendovi imaju probe, no navodno imaju ugovore za nastupe. Ako je to točno, to su vrhunski plaćene probe s vrhunskom opremom, razglasom, rasvjetom”, komentirao je Petek za Net.hr.

Ako ne vjerujete da na “Ljetu na Savi” vlada intimna atmosfera, onda ćete se u to morati uvjeriti sami prije nego dođe jesen.

