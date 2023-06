Od 1. srpnja na snagu stupaju nove odredbe Zakona o trgovini, a koje kao jednu od najvažnijih promjena donose i stavku o ograničavanju rada na sveukupno 16 nedjelja u godini. Tako će od iduće nedjelje poslodavci morati odabrati 16 radnih nedjelja kada će njihove trgovine raditi.

Brojni trgovački lanci ujedno su već objavili raspored radnih nedjelja kako bi pripremili kupce na ono što ih čeka…

A što o radu nedjeljom misle naši građani?

"Najprije neka zaposlenicima daju pristojnu plaću! Svima nama! U ovoj državi je rad potcjenjen, kažnjavan i ismijavan. Mi masno plaćamo samo elitu praznoglavih mislioca s diplomom koji serviraju raznorazne nebuloze u svim sektorima (ekonomskom, političkom, trgovačkom, nastavi niz…", napisala je ispod nove kolumne 'Vjetar u prsa' našeg novinara Miroslava Filipovića, na našoj Facebook stranici, jedna čitateljica čiji je komentar prikupio najviše lajkova.

I mišljenje druge čitateljice također je privukao veliku pozornost:

"Uopće mi nije jasno tko i zašto nam servira kao najveći problem u državi rad trgovaca nedjeljom. Nemam ništa protiv toga da ljudi ne rade. Ali u isto vrijeme imate mnogo firmi koje rade četiri smjene. Neki su adekvatno plaćeni, a neki nisu. To nitko ne spominje. Znamo da ima puno zanimanja koja rade jer se mora i nedjeljom i blagdanom. Zato mislim da nam namjerno guraju da se bavimo radom trgovina nedjeljom kako ne bismo mislili na puno veće probleme. Za mene, a vjerujem i za većinu ljudi, je najvažnije da radnici budu adekvatno plaćeni za svoj rad i da mogu normalno živjeti od njega kako ne bi trebali ići iz Hrvatske".

U Irskoj plaćena svaka minuta prekovremenog

Jedna čitateljica koja živi u Irskoj (kako navodi na Facebooku) spomenula je primjer iz te zemlje.

"Netočno je da se u Irskoj trgovine rano zatvaraju. Ali postoji jedno veliko 'ali'. Plaćena je svaka minuta prekovremenog i to pošteno i nitko te ne može prisiliti da radiš prekovremeno ako to ne želiš. Kome je do love taj radi prekovremeno, a kome je do odmora taj radi samo redovne smjene. Nedjeljom se radi normalno. Danima u tjednu sat prekovremenog rada se plaća 50 posto više, a rad vikendom 100 posto. Tako to ide u uređenim državama".

POGLEDAJTE VIDEO: Zadnja nedjelja po starom. Stiže zabrana, neće raditi čak i pekarnice!

Mnogi smatraju kako u državi ima i mnogo većih problema od rada nedjeljom.

"Pa izbori su uskoro, a lakše je zabraniti rad nedjeljom nego se pozabaviti većim problemima u državi, odnosno pozabaviti se firmama koje svoje radnike ne plaćaju adekvatno za prekovremeni rad i rad nedjeljom", naveo je jedan čitatelj dok se drugi požalio na novi zakon.

'Trebale bi raditi samo hitne službe'

"Meni je zabrana rada nedjeljom donijela to da sam slobodan isključivo nedjeljom, a prethodno sam imao dva slobodna dana u tjednu te svakih šest tjedana sam imao tri slobodna dana u nizu. Velika zahvala 'katolibanskom' lobiju i vladajućima na prilici da radim dok ne krepam. A o ustavnosti tog zakona da ne govorimo! Sada nam katolička većina doslovno određuje kada smijemo raditi a kada ne, kako bismo imali više vremena i prilike puniti crkvenu škrabicu", napisao je.

Neki pak dijele mišljenje, kako bi nedjeljom trebale raditi samo hitne službe.

"Izuzev hitnih službi nitko ne bi trebao raditi. Od petka popodne do ponedjeljka ujutro trebalo bi biti slobodan za sebe i svoju obitelj. Jer hrvatski radnici nisu ni zakonski plaćeni za svoje radno mjesto i nisu im zakonski plaćeni doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Osnovna plaća za radno mjesto puta koeficijent radnog mjesta puta minuli radni staž - godine staža. Neka poslodavci rade za svoj koristoljubivi profit sa svojim članovima obitelji", stav je jedne čitateljice.